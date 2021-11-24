Gạt phiền muộn, Vy Oanh khoe ảnh tươi tắn đến công trường của chồng, tiện nhắn nhủ: 'Kẻ ác không thể có hạnh phúc đích thực'

Vy Oanh khoe dáng bên công trường nhà mình, đồng thời đăng đàn nói về hạnh phúc trong cuộc sống và không quên nhắn nhủ đến 'ai đó'.

Suốt thời gian qua, Vy Oanh liên tục vướng vào nhiều ồn ào với một nữ streamer Bình Dương. Cụ thể, nữ doanh nhân nọ không ngần ngại gọi thẳng tên, bóc phốt giọng ca Đồng Xanh đẻ thuê, làm "người thứ 3", khoe tài sản không phải của mình.... Tuy nhiên, nữ ca sĩ khẳng định những thông tin trên là bịa đặt hoàn toàn. Để lấy lại công bằng và trong sạch cho bản thân, Vy Oanh đã gửi đơn tố cáo và khởi kiện người tung tin thất thiệt về mình lên cơ quan chức năng. Mới đây, Vy Oanh khoe loạt ảnh xinh hết nấc đi thăm công trường cùng ông xã doanh nhân, đồng thời bày tỏ quan điểm về hạnh phúc trong cuộc sống.

Vy Oanh chia sẻ về hạnh phúc - Ảnh: FBNV Nữ ca sĩ viết trên trang cá nhân: "Không có hạnh phúc đích thực bên ngoài đạo đức. Hay nói cách khác: Kẻ ác không thể có hạnh phúc đích thực. Đó là thực tế. Thiên đàng không ở xa, mà ở ngay trong cuộc đời này với những ai có một tâm hồn đẹp. Vì sao? Vì hạnh phúc trước hết và trên hết là sự bình an trong tâm hồn. Nền tảng của hạnh phúc thật, là nhân ái chan hòa... Nó bền vững và dịu êm... Không có mâu thuẫn hay loại bỏ. Thượng đế thật công bằng, công bằng ngay trong chính cuộc sống trần thế này của chúng ta".

Nữ ca sĩ tươi tắn giữa ồn ào kiện tụng - Ảnh: FBNV Suốt thời gian bị chỉ trích và tấn công vì những lời vu khống, Vy Oanh luôn có ông xã ở bên động viên và vỗ về nên cô luôn cảm thấy vững vàng. Nữ ca sĩ chăm chỉ khoe những khoảnh khắc tình tứ bên chồng và tổ ấm đáng mơ ước của mình khiến người hâm mộ phải ghen tị. Vy Oanh gửi đơn kiện những cá nhân vu khống mình - Ảnh: FBNV Có thể sau những ồn ào suốt thời gian qua, Vy Oanh giờ đây chỉ muốn tận hưởng cuộc sống bình an bên gia đình và người thân.

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