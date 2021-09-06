Galaxy Z Fold3 & Z Flip3: Khám phá các sáng tạo đỉnh cao

Điểm mới trong Z Fold 3 là khả năng chống nước với xếp hạng IPX8 và là mẫu điện thoại gập đầu tiên được hỗ trợ bút S Pen. Màn hình 7,6 inch giống máy tính bảng của Samsung với tốc độ làm tươi 120Hz sẽ giúp bạn tăng trải nghiệm trong mọi hoạt động như xem phim, chơi game.

Giống như hai người tiền nhiệm của mình, Samsung Galaxy Z Fold 3 vẫn giữ nguyên thiết kế giống như một cuốn sách và các chức năng cần thiết. Điện thoại khi mở ra sẽ hiển thị màn hình giống như máy tính bảng 7,6 inch. Samsung đã cải tiến bản lề và vật liệu được sử dụng bền hơn so với vật liệu được sử dụng trong tất cả các điện thoại có thể gập lại trước đây. Samsung tuyên bố Z Fold 3 mạnh hơn 80% so với các thiết bị có thể gập lại trước đó của hãng.

● Thông số kỹ thuật

Galaxy Z Fold 3 chạy trên chipset Qualcomm Snapdragon 888 và nó đủ nhanh để xử lý đa nhiệm nhiều ứng dụng.Chiếc điện thoại này có thể xem là máy tính bảng Android 11 tốt nhất mà bạn có thể mua.

Z Fold 3 có hai cấu hình là: 256GB với 12GB RAM và 512GB với 12GB RAM. Pin của 4.400mAh giúp bạn sử dụng cả 2 màn hình trong suốt 1 ngày, nhưng nếu bạn cũng bật 5G và sử dụng máy ảnh một cách tự do thì sẽ nhanh hết pin.

● Máy ảnh

Camera của Samsung Galaxy Z Fold 3 khá tốt nhưng không đột phá với một camera chính 12MP f / 1.8, một camera siêu rộng 12MP f / 2.2 và một camera tele 12MP f / 2.4 có khả năng zoom quang học 2x. Tính năng ổn định hình ảnh quang học trong camera tele và camera siêu rộng trên thiết bị sẽ giúp bạn có được bức hình đẹp hơn. Ngoài ra, camera selfie cũng có thông số là 10MP f / 2.2.

Samsung Galaxy Z Fold 3 được thiết kế như chiếc máy tính bảng mini.

Samsung Galaxy Z Flip3 thiết kế gập dọc đầy thời thượng

● Thiết kế độc đáo, hiện đại

Samsung Galaxy Z Flip3 sở hữu thiết kế cao cấp với khung viền kim loại nguyên khối, mặt kính cường lực Ultra Thin Glass mới, hệ thống camera kép xếp dọc cực chất. Màn hình phụ được nâng kích thước lớn hơn so với mẫu cũ Galaxy Z Flip trước đây. Màn hình của điện thoại Samsung Z Flip 3 có kiểu dáng "đục lỗ" nằm ở viền trên trung tâm quen thuộc để chứa camera phụ.

Samsung Galaxy Z Flip3 sở hữu những màu sắc hiện đại, trẻ trung như Xám, Hồng, Đen…

Samsung Galaxy Z Flip3 có màn hình 6,7 inch Full HD Plus (2640 x 1080). Màn hình đủ sáng để xem ngoài trời và có hình ảnh tương đương với các màn hình Full HD hàng đầu khác, mặc dù nó không hoàn toàn sắc nét như điện thoại có màn hình OLED. Điện thoại với tốc độ làm mới 120Hz để duyệt web và chơi game mượt mà hơn.

● Thông số kỹ thuật

Samsung Z Flip3 chạy trên chipset Snapdragon 888 và có 3 phiên bản dung lượng là: 8GB RAM, 128GB hoặc 256GB.

Z Flip3 chạy Android 11, mang lại những đặc quyền tốt nhất từ ​​hệ điều hành mới nhất của Google cho người dùng. Đặc biệt, khi mua mẫu smartphone này bạn cũng có thể nhận được bản nâng cấp Android 12 trong năm nay của Google.

Hạn chế lớn nhất của Samsung Galaxy Z Flip3 có lẽ là pin 3.300mAh, không phải là pin lớn nhất trong số các mẫu điện thoại hàng đầu hiện nay nhưng nó vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ các tác vụ cho bạn trong 1 ngày.

● Máy ảnh

Z Flip3 có khả năng chụp ảnh chất lượng và cho ra đời những hình ảnh có độ chi tiết và màu sắc độc đáo dù là ban đêm hay ban ngày. Cặp camera ở mặt sau của điện thoại với thông số: camera chính 12MP f / 1.8 Dual Pixel với tính năng ổn định hình ảnh quang học (OIS) và camera siêu rộng 12MP f / 2.2. Camera máy ảnh trước cũng có thông số là 10MP f / 2.4 giúp bạn có thể chụp những bức ảnh selfie đầy mê hoặc.

Galaxy Z Flip3 cũng có thể chụp ảnh selfie khi gập lại, bằng cách sử dụng camera chính và camera siêu rộng phía sau. Bạn chỉ cần nhấn đúp vào nút khóa để mở chế độ camera. Giao diện cảm ứng hoàn toàn đơn giản: vuốt lên để chuyển đổi giữa ống kính chính và ống kính siêu rộng, và vuốt sang trái hoặc phải để chuyển đổi giữa ảnh và video.

Nếu bạn muốn thử công nghệ điện thoại có thể gập lại trong khi túi tiền có hạn thì hãy mua Z Flip3. Đây là chiếc điện thoại để chụp ảnh tự sướng và gọi video call rất tốt.

Samsung Galaxy Z Flip3 sở hữu thiết kế nắp gập dọc trẻ trung, cao cấp.

Trên đây là những đánh giá về bộ đôi điện thoại Galaxy Z Fold3 & Galaxy Z Flip3, mong rằng sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về hai chiếc smartphone đặc biệt này. Nếu bạn cần mua các mẫu điện thoại của Samsung thì hãy ghé Mobileworld.

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