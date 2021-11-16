Gái xinh diện bikini bên bờ suối, uốn éo thế nào mà như đang "lõa thể" trước thiên nhiên

Nga Wendy đã làm cho dân tình đứng ngồi không yên khi đăng ảnh khoe đường cong nóng bỏng khi diện bikini.

Nga Wendy là một hot girl nổi tiếng trong hội gái xinh Sài Thành. Sau thời gian giãn cách vì covid, cô nàng đã trở lại lợi hại hơn xưa khi tung loạt ảnh khoe body cực kỳ nóng bỏng với bikini. Nhiều người gọi đây là màn "đăng ảnh trả thù" sau một khoảng thời gian dài "ai ở đâu ở nguyên chỗ nấy" đó.

Bộ bikini chằng chịt dây dựa, cắt xẻ táo bạo đã giúp cô phô diễn trọn thân hình nóng bỏng, gợi cảm đến khó thở.

Nga Wendy diện bikini khoe body "mlem" thế này thì các chàng chỉ có chết đứ đừ.

Cô nàng sở hữu gương mặt đẹp, style ăn diện cá tính làm dân mạng phải follow rần rần trên Instagram.

Bên cạnh những bức ảnh gợi cảm nóng mắt, nàng còn đăng cả clip khi vui đùa với làn nước suối cực kỳ đẹp mắt. Thậm chí có cảnh cô nàng hở bạo đến độ phải dùng "vỏ sò" để che chắn, trông không khác gì đang nude giữa thiên nhiên. Có lẽ do góc máy nên bức ảnh mới "hở hang" đến vậy. Cô nàng đã vô cùng tinh tế khi dùng hình ảnh vỏ sò để che chắn nhìn cho đỡ phô phang hơn.

Cảnh quay dễ gây hiểm lầm của Nga Wendy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gai-xinh-dien-bikini-ben-bo-suoi-uon-eo-the-nao-ma-nhu-dang-loa-the-truoc-thien-nhien-436706.html