Em trai Lâm Vinh Hải tuyên bố sốc về chị dâu sống chung nhà hơn 6 năm

Giải trí 26/02/2017 19:38

Trên Facebook cá nhân, Lâm Vinh Hán khen ngợi chị dâu là người giàu đức hi sinh và không ai có thể thay thế được.

Việc Lâm Vinh Hải chính thức ly hôn với Lý Phương Châu sau 11 năm quen biết và công khai tình mới người mẫu Linh Chi đã gây chấn động dư luận thời gian qua. Sự việc tạo nhiều làn sóng ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Đa số các mẹ bỉm sữa đứng về phía vợ cũ của quán quân Thử thách cùng bước nhảy và tỏ ra đồng cảm với chị. Trong khi đó nam vũ công và tình mới Linh Chi gặp phải nhiều sự chỉ trích từ dư luận, nữ người mẫu bị nhận định là kẻ thứ 3 xen vào cuộc tình đang hạnh phúc của gia đình người khác.

Em trai Lâm Vinh Hải tuyên bố sốc về chị dâu sống chung nhà hơn 6 năm - Ảnh 1
Em trai Lâm Vinh Hải. Ảnh FBNV.

Mới đây, trên trang cá nhân, Lâm Vinh Hán - em trai ruột của Lâm Vinh Hải đã lên tiếng khen ngợi tính cách và lối ứng xử của Lý Phương Châu. Theo đó, anh và chị dâu sống chung một nhà hơn 6 năm. Tuy ít nói chuyện và tâm sự nhưng cả hai vẫn giữ mối quan hệ chị em tốt đẹp. Đối với Vinh Hán, vợ cũ Lâm Vinh Hải là chị dâu mà anh tôn trọng, quý mến và không ai có thể thay thế được.

“Mặc dù trên pháp lý không còn là như thế, nhưng riêng tôi thì quá khứ, hiện tại, hay tương lai chị vẫn là chị dâu tuyệt vời mà tôi thương, tôn trọng và cũng là duy nhất, không bất kỳ một ai thay thế được”, Vinh Hán viết trên trang cá nhân.

Em trai Lâm Vinh Hải tuyên bố sốc về chị dâu sống chung nhà hơn 6 năm - Ảnh 2
Chia sẻ của Vinh Hán về người chị dâu sống chung một nhà hơn 6 năm.

Em trai Lâm Vinh Hải tuyên bố sốc về chị dâu sống chung nhà hơn 6 năm - Ảnh 3
Trước khi chia tay, Lâm Vinh Hải và Lý Phương Châu từng gắn bó suốt 11 năm.

Theo em trai nam vũ công điều mà anh yêu mến nhất ở chị dâu chính là đức tính hi sinh, chịu thương chịu khó và hết lòng vì gia đình chứ không phải vì cho anh nhiều tiền chi tiêu, mua quần áo đẹp, hay việc Lý Phương Châu đưa cả nhà đi du lịch. Vì vậy, dù mọi chuyện có kết thúc, anh hy vọng vẫn giữ mối quan hệ thân thiết như trước đây với người chị đáng kính.

Chia sẻ của Vinh Hán nhận nhiều sự quan tâm và lượt like từ cộng đồng mạng. Mọi người cũng tỏ ra tiếc nuối vì sự đỗ vỡ của mối tình trải qua suốt 11 năm gắn bó.

Em trai Lâm Vinh Hải tuyên bố sốc về chị dâu sống chung nhà hơn 6 năm - Ảnh 4
Quán quân Thử thách cùng bước nhảy công khai tình mới Linh Chi.

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