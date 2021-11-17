"Ế ẩm" lâu quá nên Cao Thái Sơn khoe body 6 múi cực xịn, tuyển người yêu công khai đây này!

Giải trí 17/11/2021 07:00

Body ngày càng xuất sắc với cơ bụng 6 múi của nam ca sĩ khiến chị em rụng tim.

Mới đây, trên trang cá nhân Cao thái Sơn đã đăng tải hình ảnh khoe cơ bắp cuồn cuộn cùng cơ bụng 6 múi khiến người hâm mộ phải xuýt xoa. Kèm với hình ảnh, nam ca sĩ còn có chia sẻ gây sốc. Đó là tiêu chí chọn người yêu của mình.

"Tuyển người yêu.

Tiêu chuẩn: Khoẻ đẹp, ngoan, thích bơi và tắm biển. Có thể sắp xếp thời gian đi du lịch biển với anh quanh năm".

'Ế ẩm' lâu quá nên Cao Thái Sơn khoe body 6 múi cực xịn, tuyển người yêu công khai đây này! - Ảnh 1

Nam ca sĩ bất ngờ công khai tuyển người yêu.

Chia sẻ của nam ca sĩ nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Nhiều người đoán già đoán non rằng, chắc dạo này Cao Thái Sơn đang cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo lắm nên mới tuyển người yêu công khai như thế này.

Cao Thái Sơn sở hữu vẻ ngoài nam tính, điển trai đốn tim người hâm mộ. Anh còn sở hữu body cực kì ấn tượng, đủ sức "chặt chém" hàng loạt nam nhân khác trong Vbiz. Giàu có và phong độ là thế nhưng cho đến nay anh vẫn lẻ bóng 1 mình. 

'Ế ẩm' lâu quá nên Cao Thái Sơn khoe body 6 múi cực xịn, tuyển người yêu công khai đây này! - Ảnh 2

Cao Thái Sơn rất chăm chỉ tập gym để body ngày càng xuất sắc.

Đúng là ế lâu năm có khác, tiêu chí tuyển người yêu của anh chàng cũng đơn giản như đan rổ. Nàng nào mà lọt được vào mắt xanh của chàng thì cứ gọi là sướng như tiên, chỉ việc đi du lịch biển với anh quanh năm mà thôi. 

Cao Thái Sơn đáp trả thẳng mặt khi bị chê chỉ biết suốt ngày khoe thân trên mạng, chẳng làm được gì có ích

Cao Thái Sơn đáp trả thẳng mặt khi bị chê chỉ biết suốt ngày khoe thân trên mạng, chẳng làm được gì có ích

Bị một anti-fan vô duyên vô cớ vào chỉ trích, Cao Thái Sơn liền đáp trả không khoan nhượng.

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