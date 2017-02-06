Dương Mịch - Triệu Hựu Đình gây sốt vì ảnh cưới quá đẹp

Giải trí 06/02/2017 13:05

Bộ phim "Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa" do Dương Mịch và Triệu Hựu Đình đóng chính hiện đang là bộ phim truyền hình Hoa ngữ được nhiều người quan tâm nhất.

Sau khi công chiếu không lâu Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa đã đạt rating ấn tượng cả trên truyền hình lẫn chiếu mạng. Trên sóng truyền hình, hiện nay bộ phim này được phát trên cả hai đài Đông Phương và đài Chiết Giang với rating tăng dần và rất ổn định.

Dương Mịch - Triệu Hựu Đình gây sốt vì ảnh cưới quá đẹp - Ảnh 1

 

Dương Mịch - Triệu Hựu Đình gây sốt vì ảnh cưới quá đẹp - Ảnh 2
Những hình ảnh về hôn lễ của Bạch Thiển và Dạ Hoa mới được nhà sản xuất cung cấp

Ban đầu bản truyền hình của bộ phim này không được đánh giá cao vì tạo hình nhân vật chính không bắt mắt nhưng nhờ nội dung hấp dẫn cũng diễn xuất khá ấn tượng của dàn diễn viên đã khiến Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa trở thành bộ phim dẫn đầu trên bảng xếp hạng những bộ phim chiếu mạng được nhiều người quan tâm nhất.

Dương Mịch - Triệu Hựu Đình gây sốt vì ảnh cưới quá đẹp - Ảnh 3

Dương Mịch - Triệu Hựu Đình gây sốt vì ảnh cưới quá đẹp - Ảnh 4
Mặc dù ban đầu được đánh giá không cao nhưng sau khi công chiếu diễn xuất của Dương Mịch và Triệu Hựu Đình nhận được rất nhiều lời khen

Dương Mịch - Triệu Hựu Đình gây sốt vì ảnh cưới quá đẹp - Ảnh 5

Dương Mịch - Triệu Hựu Đình gây sốt vì ảnh cưới quá đẹp - Ảnh 6
Bạch Thiển và Dạ Hoa đã có những hình ảnh vô cùng lãng mạn trong hôn lễ của mình

Mới đây nhất nhà sản xuất đã tung ra một loạt hình ảnh đẹp như tranh vẽ về lễ cưới của Bạch Thiển và Dạ Hoa. Trong bộ trang phục cưới màu đỏ cả Bạch Thiển và Dạ Hoa đều toát lên sự hạnh phúc.

 

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