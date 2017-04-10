Dương Mịch lại đẹp ma mị với tạo hình “Cô Cô - Bạch Thiển”

Trong bộ hình mới nhất chụp cho một tạp chí nổi tiếng, Dương Mịch lại một lần nữa hóa thân thành Bạch Thiển - một vai diễn gây ấn tượng với khán giả suốt thời gian qua.

Ngay từ ban đầu, “Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa” phiên bản truyền hình không được đánh giá cao như phiên bản điện ảnh, nhưng nhờ diễn xuất tài tình của diễn viên cùng nội dung hấp dẫn, “Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa” được xem là một bộ phim cổ trang Hoa ngữ thành công nhất trong thời gian qua.

Mối tình ba kiếp giữa Bạch Thiển và Dạ Hoa lấy đi nước mắt của rất nhiều người đồng thời chuyện tình của hàng loạt diễn viên phụ cũng gây chú ý sâu sắc. Không chỉ nội dung hấp dẫn, diễn xuất xuất sắc của Triệu Hựu Đình và Dương Mịch cũng nhận được nhiều lời khen từ khán giả và đồng nghiệp.

Mặc dù bộ phim đã kết thúc nhưng những dư âm của nó vẫn còn tiếng vang, mới đây nhất “Cô Cô - Bạch Thiển” đã tái xuất trên trang bìa của một tạp chí danh tiếng. Với ý tưởng lấy từ “Tam Sinh Tam Thể Thập Lý Đào Hoa”, bộ hình mới nhất của Dương Mịch nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người hâm mộ.

(Nguồn ảnh: Sina)