Đùa phản cảm với Lâm Vinh Hải, Linh Chi 'hứng đá'

Giải trí 16/06/2017 11:15

Người mẫu Linh Chi đăng clip đùa giỡn phản cảm lên mạng xã hội, úp miếng dán ngực lên mắt Lâm Vinh Hải khiến cư dân mạng chỉ trích và 'ném gạch đá' dữ dội.

Người mẫu Linh Chi và Lâm Vinh Hải từ khi công khai tình cảm đến nay luôn bị công chúng "ném đá" dữ dội. Đặc biệt là khi vợ cũ của Lâm Vinh Hải là Lý Phương Châu tiết lộ chồng cũ và Linh Chi cặp kè với nhau từ khi anh còn là chồng của cô. Linh Chi bị dư luận chỉ trích vì là "tiểu tam", còn Lâm Vinh Hải là kẻ bội bạc. Thời gian vừa qua, cả hai ít đăng tải những khoảnh khắc tình tứ như trước. Cách đây không lâu, Lâm Vinh Hải bị nhận vô số 'gạch đá' từ dư luận khi chia sẻ rằng nếu biết trước tính cách của vợ cũ anh đã không làm đám cưới.

Mới đây, Linh Chi bất ngờ đăng tải trên instagram một đoạn clip ngắn với Lâm Vinh Hải trên giường. Cặp đôi đùa giỡn khá phản cảm, Linh Chi còn dùng miếng dán ngực silicon úp lên mặt Lâm Vinh Hải. Dù đoạn clip đã được xóa đi ngay sau đó nhưng cư dân mạng vẫn kịp chụp lại màn hình và truyền tay nhau để chỉ trích cặp đôi.

Đùa phản cảm với Lâm Vinh Hải, Linh Chi 'hứng đá' - Ảnh 1
Hình ảnh của Lâm Vinh Hải trong clip Linh Chi chia sẻ - Ảnh cắt từ clip

Đùa phản cảm với Lâm Vinh Hải, Linh Chi 'hứng đá' - Ảnh 2
Cả hai đùa giỡn trên giường khá phản cảm, Linh Chi còn úp miếng dán ngực lên mặt Lâm Vinh Hải - Ảnh cắt từ clip

Đùa phản cảm với Lâm Vinh Hải, Linh Chi 'hứng đá' - Ảnh 3
Linh Chi và Lâm Vinh Hải chưa từng nhận được thiện cảm của dư luận - Ảnh cắt từ clip

Đùa phản cảm với Lâm Vinh Hải, Linh Chi 'hứng đá' - Ảnh 4
Cả hai bị cư dân mạng "ném đá" dữ dội - Ảnh: FB

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