“Dự án phim ngắn CJ” tái khởi động với 1.5 tỷ đồng tổng kinh phí làm phim

Đây là năm thứ 2 chương trình này được triển khai tại Việt Nam và thu hút đông đảo các nhà làm phim trẻ trong và cả ngoài nước, dự kiến triển khai từ tháng 04/2019 đến tháng 01/2020. Ra đời với mục tiêu tìm kiếm và phát triển tài năng điện ảnh Việt, “Dự án phim ngắn CJ” đồng thời hỗ trợ kinh phí sản xuất, tư vấn chuyên môn và giới thiệu tác phẩm đoạt giải đến các Liên hoan phim (LHP) Quốc tế danh giá.

Sau khi triển khai mùa 1, “Dự án phim ngắn CJ” đã thu hút hơn 250 tác phẩm tham dự. Những tác phẩm xuất sắc nhất đã được trình làng vào tháng 12/2018 và hiện đang được gửi đi các LHP uy tín. Đặc biệt, phim ngắn “Một khu đất tốt” của Phạm Ngọc Lân đã xuất sắc được lựa chọn trình chiếu tại LHP Berlin (Đức) vào tháng 02/2019 vừa qua.

Tiếp nối thành công đó, sân chơi năm nay trở lại với nhiều điểm mới nổi bật, cụ thể là kinh phí hỗ trợ làm phim tăng lên đến 300 triệu đồng cho mỗi dự án được chọn, nâng tổng mức tài trợ cho 5 phim ngắn năm nay lên đến 1.5 tỷ đồng. Chia sẻ về “Dự án phim ngắn CJ 2019”, ông Sim Joon Beom – Tổng Giám đốc CGV Việt Nam cho biết: “Qua thành công của mùa đầu tiên, chúng tôi nhận thấy tầm quan trọng trong việc hỗ trợ các nhà làm phim trẻ trên mọi phương diện: từ hỗ trợ kinh phí đến các hoạt động tư vấn chuyên môn…Việc có được một nền tảng tốt như trên sẽ giúp các tài năng trẻ chuyên tâm thực hiện những thước phim chất lượng. Do đó, việc tăng ngân sách cho mỗi dự án từ 200 triệu lên 300 triệu đồng là phương án hợp lý để top 5 dự án được hoàn thiện hơn, mang đến các bộ phim ngắn Việt xuất sắc hơn đi tranh tài tại các đấu trường quốc tế.”

Bên cạnh đó, chương trình đưa ra nhiều hạng mục mới so với mùa trước, khi đưa ra giải thưởng dành cho tác phẩm phim ngắn xuất sắc nhất do khán giả bình chọn vào ngày tổng kết chương trình, dự kiến diễn ra vào tháng 1/2020. Đồng thời, Hội đồng thẩm định cũng sẽ lựa chọn một tác phẩm đáp ứng đầy đủ tiêu chí chuyên môn của các chuyên gia để trao giải trong Lễ tổng kết cùng ngày. Một trong các phần thưởng dành cho các dự án xuất sắc này là 2 suất học làm phim với đạo diễn Trần Anh Hùng trong khuôn khổ sự kiện Gặp gỡ mùa thu 2020.

Thể lệ tham gia chương trình

“Dự án phim ngắn CJ” được mở rộng cho các cá nhân từ 18 đến 40 tuổi đam mê điện ảnh có cơ hội sản xuất bộ phim của chính mình. Những gương mặt “cầm trịch” trong Hội đồng thẩm định năm nay là những đạo diễn và nhà sản xuất có tiếng trong cộng đồng làm phim độc lập như: đạo diễn Phan Đăng Di, đạo diễn/nhà sản xuất Hồng Ánh, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, đạo diễn Leon Lê và đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh.

Tiếp tục tham gia Hội đồng thẩm định mùa thứ 2 của dự án này, đạo diễn Phan Đăng Di cho biết: “Tôi rất vui vì một lần nữa tham gia Hội đồng thẩm định, và cũng thấy rất hài lòng vì dự án năm nay khởi động khá sớm. Việc tổ chức chương trình sớm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà làm phim vì các bạn sẽ có thêm nhiều thời gian để hoàn thiện tác phẩm, đồng thời có thêm thời gian chuẩn bị trước khi đến hạn nộp phim cho các liên hoan phim lớn trên thế giới mà hầu hết thường diễn ra vào giai đoạn cuối năm.”

Về “Dự án phim ngắn CJ”, chương trình được chia thành 3 giai đoạn chính:

Giai đoạn 1: Thí sinh gửi hồ sơ đăng ký bao gồm: 1 phim ngắn hoặc phim dài thực hiện trong vòng 3 năm gần đây, 1 đơn đăng ký tham dự, 1 đề cương chi tiết và 1 bản kế hoạch sản xuất cho bộ phim dự định thực hiện trong dự án này. Ban tổ chức và Hội đồng thẩm định sẽ lựa chọn 10 dự án tiềm năng nhất để thuyết trình trước Hội đồng thẩm định. Kết thúc giai đoạn 1, 5 dự án xuất sắc nhất sẽ nhận được kinh phí hỗ trợ làm phim.

Giai đoạn 2: 5 nhóm/thí sinh xuất sắc nhất sẽ chủ động triển khai kế hoạch làm phim trong phạm vi ngân sách được duyệt cùng với sự tư vấn và định hướng của các thành viên trong Hội đồng thẩm định để có tác phẩm phù hợp với tiêu chí của các LHP Quốc tế.

Giai đoạn 3: Các phim ngắn hoàn chỉnh sẽ được trình chiếu và vinh danh tại Lễ trao giải. Ngoài ra, các thí sinh sẽ được giao lưu với các chuyên gia và các nhà làm phim độc lập đến từ Hàn Quốc.