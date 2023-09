Đông Nhi giành giải cao nhất của The Remix

Đêm Chung kết cuối cùng của The Remix - Hòa âm ánh sáng đã kết thúc trong sự háo hức của khán giả theo dõi chương trình.

Chương trình The Remix - Hòa âm ánh sáng đã kết thúc sau nhiều tháng đồng hành cùng khán giả. Trong đêm Gala trao giải diễn ra tối qua, 3/5, Đông Nhi đã xuất sắc giành giải đặc biệt là giải thưởng cao nhất, kế đó là Giang Hồng Ngọc giải vàng, Issac giải bạc và Tóc Tiên giải đồng.



Team Tóc Tiên - Hoàng Touliver - Long Halo



Team Issac - Only C - DJ Gin



Team Giang Hồng Ngọc - Duy Anh - DJ King Lady



Đông Nhi giành giải cao nhất cũng là giải được khán giả yêu thích nhất với Đông Nhi - Đỗ Hiếu - DJ Mike Hào



Bạn trai Ông Cao Thắng cũng có mặt cổ vũ và chia vui cùng cô

Cũng trong đêm Gala Chung kết, trước khi đến với phần công bố kết quả, khán giả đã có dịp thưởng thức những màn trình diễn vô cùng ấn tượng nhiều màu sắc của ca sĩ tham gia chương trình và các nghệ sĩ khách mời.



Nghệ sĩ opera Ngọc Tuyền mang đến một phần trình diễn ấn tượng qua ca khúc Diva Dance với bản phối đầy sáng tạo.



PB Nation với mashup 2 ca khúc tiếng Anh và tiếng Việt mang đậm chất riêng của nhóm



Lưu Hương Giang thể hiện sôi động bài hát "Tuổi thanh xuân"



Giang Hồng Ngọc thể hiện lại ca khúc "Con cò" – một trong những ca khúc mà cô đã thể hiện thành công ở liveshow trước đó.



Sự kết hợp của Min ST319, Mr A và Justa Tee qua liên khúc "Call your name – Tell my why" đã thổi bùng sân khấu Gala The Remix - Hòa âm ánh sáng



Isaac và Giang Hồng Ngọc bất ngờ thể hiện hit "Thu cuối" với bản phối mới lạ và đầy sáng tạo được tạo nên bởi “bàn tay phù phép” của cặp đôi producer Only C và Nguyễn Duy Anh.



Vì lí do sức khỏe, Tóc Tiên không tham gia biểu diễn, cô ngồi dưới ủng hộ đồng nghiệp



Đông Nhi “hâm nóng” trường quay qua ca khúc "Bad boy" với những màn vũ đạo máu lửa và cuồng nhiệt trên sân khấu.



Hoàng Thùy Linh đã “đốt cháy’ cả trường quay bởi giọng hát đầy nội lực, cách trình diễn ấn tượng cùng ngoại hình vô cùng bắt mắt



Issac trở lại với liên khúc "Nơi em không thuộc về - Hai cô tiên" đầy sôi động cùng vũ đoàn

Như vậy, chương trình The Remix - Hòa âm ánh sáng mùa đầu tiên đã khép lại thành công tốt đẹp sau một thời gian dài lên sóng với hiệu ứng tạo được mạnh mẽ.

