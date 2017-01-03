Doanh nhân bán SIM 0989999999 tiết lộ gây sốc về khả năng tài chính của Ngọc Trinh

Gia Khang cho biết, cách đây 1 tháng, 0989999999 từng được anh đăng bán trên toàn quốc với mức định giá trên 20 tỷ đồng. "Có nhiều khách hàng trả giá cao hơn so với định mức, nhưng không phải ai cũng mua được, phải còn tùy duyên" - anh tiết lộ.

Ngày 2/1, Ngọc Trinh cùng doanh nhân Bùi Nguyễn Gia Khang (giám đốc công ty viễn thông Siêu Rẻ tại đường Hùng Vương, quận 5, TP HCM) ký hợp đồng sang nhượng SIM số đẹp 0989999999 của nhà mạng Viettel. Trước khi thuộc quyền sở hữu của Ngọc Trinh, đầu số này được anh Khang mua lại từ Chủ tịch Tập đoàn taxi Mai Linh và dùng trong công việc kinh doanh.

Theo đó, Ngọc Trinh mua SIM số trên với mục đích đấu giá gây quỹ từ thiện. Một phần số tiền thu được từ buổi đấu giá sẽ được trích ra ủng hộ đồng bào miền Trung chịu cảnh bão lũ vừa qua để đón Xuân 2017 ấm cúng hơn.

Trong buổi gặp gỡ truyền thông, Ngọc Trinh chia sẻ ý nguyện: "Từ trước đến giờ, Trinh luôn cảm thấy cần phải làm gì đó cho đồng bào của mình, nhưng sức người có hạn, Trinh chỉ có thể đóng góp bằng việc đấu giá SIM số này mà thôi. Hi vọng các vị doanh nhân và những mạnh thường quân sẽ đồng hành cùng Trinh trong buổi đấu giá sắp tới để cùng nhau giúp đỡ đồng bào miền Trung có cái Tết ấm áp khi Xuân đang cận kề".

Doanh nhân Bùi Nguyễn Gia Khang không tiết lộ giá bán SIM chính xác cho Ngọc Trinh là bao nhiêu. Tuy nhiên, trong giới SIM số đang đồn thổi giá trị giao dịch 0989999999 là một con số không hề nhỏ. "Ngọc Trinh có khả năng tài chính vô hạn như hiện tại thì việc cô ấy mua SIM số khủng này để đấu giá là chuyện hết sức dễ dàng" - Gia Khang bày tỏ.

Về quyết định bán đi số hotline 0989999999 khiến Gia Khang gặp không ít khó khăn về việc kinh doanh, khi nhiều khách hàng quen thuộc vẫn thích liên hệ với anh bằng số này. Doanh nhân dự định sẽ mua lại một số mới cũng khá ấn tượng nhưng có giá khoảng vài tỷ đồng.

Nói về việc làm của Ngọc Trinh, anh Khang tỏ ra ngưỡng mộ: "Phần lớn số tiền bán đấu giá Ngọc Trinh sẽ dùng để làm các chương trình từ Thiện phát quà cho đồng bào các tỉnh miền Trung. Như vậy, có thể nói, đây là hoạt động từ thiện quy mô và là món quà ý nghĩa nhất trong năm mới gửi đến người dân sau thiên tai".

Cũng theo Gia Khang, buổi đấu giá sắp tới của Ngọc Trinh chắc chắn sẽ quy tụ rất nhiều đại gia, doanh nhân và những người nổi tiếng tham dự. "Không biết số tiền đấu giá có thể khủng khiếp đến đâu, song có thể thấy, Ngọc Trinh không làm thì thôi, đã làm thì phải thật ấn tượng và hoành tráng đúng với tên tuổi ngày càng hot như hiện nay của cô" - anh nói.

Đại diện của Ngọc Trinh cho biết, buổi đấu giá SIM 0989999999 có thể diễn ra vào khoảng giữa tháng 1/2017.