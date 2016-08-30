Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016

Ở phần thi ứng xử, Mỹ Linh nhận được câu hỏi "Nhiều bạn trẻ quan điểm làm việc hết mình, hưởng thụ tối đa. Bạn có đồng tình không?".

Trái với dự đoán của khán giả, người đẹp đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016 là Đỗ Mỹ Linh, nữ sinh Đại học Ngoại thương Hà Nội. Cô cao 1,71 m và số đo ba vòng 87-61-94. Á hậu 2 là Huỳnh Thị Thùy Dung và á hậu 1 là Ngô Thanh Thanh Tú.

Đây là năm đầu tiên Hoa hậu Việt Nam tổ chức phần thi Người đẹp Nhân ái. Trong quá trình thi, các thí sinh vòng chung kết phải thực hiện dự án từ thiện, vì cộng đồng. Với những nỗ lực của bản thân, thí sinh Phạm Thủy Tiên giành danh hiệu Người đẹp Nhân ái, vào thẳng Top 5 cuộc thi. Cô bước luôn vào phần thi ứng xử.

Cô đáp: "Tôi hơi băn khoăn về chữ hưởng thụ, tôi muốn thay bằng chữ tận hưởng. Khi mình đã làm việc hết mình, mình xứng đáng có kết quả để tận hưởng".

Câu hỏi dành cho Phạm Thủy Tiên: "Làm sao để trong thời đại toàn cầu hóa, người con gái Việt Nam vừa có thể hội nhập mà vẫn giữ được nét riêng. Cô trả lời: "Mọi vấn đề đều có mặt tích cực – tiêu cực, mình nên phát huy những điều tích cực, giảm thiểu tiêu cực. Điều cốt lõi là hãy lưu giữ những giá trị văn hóa của dân tộc".

Thùy Dung nhận được câu hỏi liệu cuộc thi Hoa hậu có phải là bước khởi nghiệp của các thí sinh không. “Dù có đạt danh hiệu hay không cũng chính là cơ hội để các thí sinh có thể thể hiện, chứng tỏ bản thân mình trong cuộc sống”, cô trả lời.

Đỗ Mỹ Linh nhận được câu hỏi: “Nhiều bạn trẻ lấy việc làm việc hết mình, hưởng thụ tối đa làm phương châm sống. Bạn có đồng tình với phương châm đó không?”. Thí sinh trả lời: “Tôi băn khoăn với chữ hưởng thụ, nếu có thể tôi muốn thay bằng tận hưởng. Bởi khi mình đã làm hết mình, mình xứng đáng có kết quả để tận hưởng công việc mình đã làm”.

Đào Thị Hà: “Nếu trở thành Hoa hậu Việt Nam, bạn làm gì để không bị chìm giữa các Hoa hậu của nhiều cuộc thi sắc đẹp khác”. Cô trả lời sau những giây hồi hộp: “Vương miện này mọi người đều mong muốn đạt được. Nếu trở thành Hoa hậu Việt Nam, tôi sẽ làm những gì tốt nhất, xứng đáng với ngôi vị của mình, xứng đáng với những gì mọi người trao cho tôi hôm nay”.

Ngô Thanh Thanh Tú được hỏi: "Cuộc đời không dài, tại sao người ta cứ phải lao động vất vả mà không hưởng cuộc sống an nhàn. Cô trả lời: Bản chất cuộc sống là luôn vận động. Nếu không lao động mỗi con người sẽ bị tụt lùi, đào thải. Hơn nữa, mỗi người còn có gia đình, xã hội cần phải có trách nhiệm, vì thế họ cần lao động để đóng góp cho gia đình, xã hội”.

Đỗ Mỹ Linh nhận được câu hỏi: “Nhiều bạn trẻ lấy việc làm việc hết mình, hưởng thụ tối đa làm phương châm sống. Bạn có đồng tính với phương châm đó không?”. Thí sinh trả lời: “Tôi băn khoăn với chữ hưởng thụ, nếu có thể tôi muốn thay bằng tận hưởng. Bởi khi mình đã làm hết mình, mình xứng đáng có kết quả để tận hưởng công việc mình đã làm”.

Sau ba phần thi trình diễn áo dài, áo tắm và váy dạ hội, Top 10 được công bố gồm: Sái Hương Ly, Huỳnh Thị Thùy Dung, Bùi Nữ Kiều Vỹ, Đỗ Mỹ Linh, Nguyễn Thùy Linh, Phùng Bảo Ngọc Vân, Trần Tố Như, Đào Thị Hà, Phạm Thủy Tiên, Ngô Thanh Thanh Tú.

Ngay sau khi Top 10 lộ diện, Hoa hậu Việt Nam các năm trước gồm Phạm Thị Mai Phương (2002), Nguyễn Thị Huyền (2004), Trần Thị Thùy Dung (2008), Đặng Thị Ngọc Hân (2010) và Đặng Thu Thảo (2012) xuất hiện trên sân khấu, lần lượt gửi những lời nhắn nhủ tới các thí sinh.

Khoảng 21h20, các thí sinh bước vào phần thi áo tắm với các thiết kế thương hiệu Xuân Thu. 30 người đẹp có cơ hội khoe hình thể gợi cảm và những bước catwalk tự tin trong những bộ bikini quyến rũ.

Đỗ Mỹ Linh là người đẹp lên ngôi trong đêm chung kết diễn ra tối 28/8 tại nhà thi đấu Phú Thọ, TP HCM. Á hậu 2 thuộc về Huỳnh Thị Thùy Dung, Á hậu 1 là Ngô Thanh Thanh Tú...