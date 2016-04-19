DJ ngực khủng Oxy từ bỏ bàn mix chi 500 triệu bán hàng online?

Thay vì xuất hiện chơi nhạc tại nhiều tụ điểm giải trí, gần đây, mọi người thấy Oxy chia sẻ nhiều hình ảnh về kinh doanh.

Liên hệ với nữ DJ, cô chia sẻ đã không nhận show diễn gần 2 tháng nay để chuẩn bị cho việc kinh doanh.

"Oxy mở 1 spa nhỏ và một công ty chuyên sản xuất và nhập mỹ phẩm bán tại Việt Nam" - cô tiết lộ

Bên cạnh việc lưu diễn tại nhiều tụ điểm giải trí trong và ngoài nước, DJ Oxy cũng khá đắc show nhiều thương hiệu bia nổi tiếng.

"Nhiều thương hiệu bia book show nhưng bản thân không nhận được họ lại nghĩ mình quá chảnh, nhưng thật sự là Oxy quá bận. Oxy không bỏ nghề DJ mà chỉ kinh doanh thêm" - 9X bộc bạch.

Theo đó, Oxy bắt đầu lấn sân kinh doanh từ trước tết đến nay. Mặt hàng của Oxy là những mỹ phẩm được nhập 100% từ pháp. Có một số sản phẩm nữ DJ nhập thành phần rồi về Việt Nam gia công.

Bỗng bất ngờ tham gia buôn bán, không ít ý kiến cho rằng, thu nhập từ công việc DJ của Oxy khá ỏm ẻm.

Về điều này, Oxy thẳng thắn: "Thu nhập nghề DJ rất cao, nhưng Oxy nghĩ mình cũng đến tuổi để kinh doanh, làm nghề DJ thì tiền kiếm được một cục chứ không như bán mỹ phẩm kiếm tiền lẻ tẻ. Oxy lấy tiền dành dụm lúc làm DJ để kinh doanh. Tổng số tiền đầu tư cho kinh doanh gần 500 triệu đồng".

Tuy mới kinh doanh song Oxy cho hay, có rất nhiều người ủng hộ cô. "Oxy rất mừng khi khách hàng đã tin tưởng thương hiệu của Oxy. Bên cạnh khách trong nước, nhiều người Việt bên Úc cũng mua mỹ phẩm của Oxy dùng" - cô vui vẻ nói.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dj-nguc-khung-oxy-tu-bo-ban-mix-de-theo-duong-kinh-doanh-82133.html