Diễn viên Hoàng Lan không thể đi lại, phải dùng dây vịn mới ngồi vững

Sống trong một căn nhà thuê nhỏ, đến việc đi lại, ngồi dậy nói chuyện với diễn viên Hoàng Lan cũng gặp khó khăn.

Thời gian qua, thông tin về sức khỏe của nữ diễn viên Hoàng Lan được công chúng quan tâm, chia sẻ. Theo đó, hiện tại việc đi lại và ngồi của chị gặp nhiều khó khăn, phải dùng đến sự trợ giúp của chiếc dây để vịn mới không bị ngã.

Nữ nghệ sĩ từng nổi danh qua chương trình Trong nhà ngoài phố và loạt phim truyền hình đình đám hiện sống tạm cùng người em tại chung cư Ngô Gia Tự, TP.HCM.

Cách đây 1 năm, Hoàng Lan có phẫu thuật cột sống ở bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, ngỡ đâu bệnh tình thuyên giảm nhưng tình trạng ngày càng xấu đi.

Bác sĩ thông báo chị bị Parkinson, di chứng sau ca phẫu thuật nên chân tay lúc nào cũng run rẩy. Từ trước Tết đến hiện tại, cơ thể nữ diễn viên luôn đau nhúc, chân tay sưng phù, không thể cử động. Từ trước Tết đến giờ, cơ thể tôi đau nhức, chân tay sưng phù, không thể cử động được nữa.

Hiện hàng ngày Hoàng Lan phải liên tục uống thuốc đều đặn thì tình trạng đau nhức có cải thiện. Song cũng chính điều này khiến cơ thể ứ nước, tăng cân dù việc ăn uống rất khó khăn.

Chia sẻ với mọi người đến thăm, nữ diễn viên luôn nghẹn ngào nói ước gì có thể chết đi, chết là hết không còn đau đớn, bệnh tật gì cả. Thậm chí, nhiều đêm chị không ngủ được, nghĩ đến việc bản thân trở thành gánh nặng cho mấy đứa em mà đau, không chịu nổi.

Với số tiền quyên góp của Đàm Vĩnh Hưng và đồng nghiệp vào năm 2014, Hoàng Lan cho hay phải dành dùm để chữa bệnh. Nữ diễn viên sinh năm 1958 chỉ có một hi vọng là dôi chân có thể đi lại được để kiếm tiền lo cho bản thân thay vì trở thành gánh nặng cho người thân, cộng đồng.

Khi thông tin bệnh tình của nghệ sĩ Hoàng Lan được dân mạng chia sẻ rộng rãi, nhiều cá nhân, tổ chức đã đến thăm, tặng quà và động viên tinh thần chị vượt qua khó khăn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-vien-hoang-lan-khong-the-di-lai-phai-dung-day-vin-moi-ngoi-vung-179719.html