Điểm danh những mối tình chị em lệch nhau chục tuổi trong showbiz Việt

Chuyện hẹn hò của những người nổi tiếng luôn khiến các netizen phải tò mò, nhất là đối với những mối tình chị em cách xa tuổi. Không thể phủ nhận, dù tuổi tác cách nhau khá xa nhưng độ đẹp đôi của những cặp chị em này vẫn khiến cho các FA phải ghen tị.

Dù kém nhau 11 tuổi nhưng cặp đôi vẫn khiến cộng đồng mạng không khỏi xuýt xoa vì mối tình đẹp của cả hai. Ngay từ khi bắt đầu tìm hiểu nhau, đôi bên đều khá kín tiếng không chia sẻ nhiều những hình ảnh chụp cùng nhau, tuy nhiên người hâm mộ vẫn soi ra được sự hạnh phúc trong những hình ảnh cá nhân mà Ngô Thanh Vân chia sẻ.

Ngày 14/3 vừa qua, dân tình không khỏi được dịp bất ngờ CEO Huy Trần chia sẻ hình ảnh cầu hôn Ngô Thanh Vân trên trang cá nhân, ngay sau đó, nữ diễn viên cũng lên tiếng xác thực việc mình chấp nhận lời cầu hôn của người tình trẻ với những lời hết sức ngọt ngào.

Ngay sau khi chính thức công bố việc cầu hôn, cả 2 không ngần ngại chia sẻ những phút giây ngọt ngào, giản dị khi ở cùng nhau.

Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu

Là một trong những cuộc tình được cư dân mạng chú ý nhất hiện tại, mọi hành động của cặp đôi Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu đều cự chú ý đặc biệt.

Lệ Quyên tình tứ bên bạn trai trẻ Ảnh: Internet

Sau cuộc ly hôn với chồng cũ Đức Huy, Lệ Quyên đã tìm thấy tình yêu mới với tình trẻ Lâm Bảo Châu người kém cô 12 tuổi. Từ sau khi công khai mối quan hệ với chàng phi công trẻ, Lệ Quyên thường xuyên xuất hiện trước công chúng với vẻ mặn mà, quyến rũ, điều này đã đủ chứng minh hiện tại nữ nghệ sĩ đang hạnh phúc như thế nào.

Dù tuổi tác cách xa nhau, tuy nhiên Lâm Bảo Châu lại tỏ ra rất chững chạc khi những khoảnh khắc anh chăm sóc, cưng chiều "nữ hoàng phòng trà" bị người qua đường "chộp" lại

Khánh Thi – Phan Hiển

Nhắc đến những cặp đôi "chị đep - phi công", chắc chắn ta không thể bỏ qua mối tình "cô trò" đầy rúng động của Khánh Thi và Phan Hiển.

Khánh Thi được mạnh danh là "kiện tướng" của làng dancesport Viẹt, cô từng tham gia nhiều giải đấu lớn ở trong nước, quốc tế và gặt hái được nhiều thành công. Với danh tiếng vượt bậc, rất nhiều người yêu thích bộ môn này đã tìm đến cô để học, trong đó có cả Phan Hiển. Năm 17 tuổi, chàng thiếu niên Phan Hiển đã nảy sinh tình cảm với cô giáo của mình tuy nhiên, cả hai chỉ dám âm thầm tìm hiểu nhau vì e ngại định kiến xã hội.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của cặp đôi Ảnh: Internet

Sau nhiều lần tan hợp, năm 2015 cặp đôi có với nhau một bé trai kháu khỉnh, đến năm 2018 một bé gái dễ thương cũng đã đến với gia đình nhỏ này. Tuy chưa chính thức đề cập đến chuyện kết hôn nhưng cặp đôi vẫn rất hạnh phúc ở bên nhau. Vừa là đồng nghiệp, vừa là bạn đời, cả hai luôn dành cho nhau sự tôn trọng và tình yêu nồng nàn.

Trương Ngọc Ánh – Anh Dũng

Là một trong những nữ đạo diễn, diễn viên thành công bậc nhất tại Việt Nam, chuyện tình cảm của Trương Ngọc Ánh cũng được công chúng nhất mực quan tâm. Năm 2019 không ít tin đồn về việc Trương Ngọc Ánh đang hẹn hò với nam diễn viên Sống Chung Với Mẹ Chồng - Anh Dũng xuất hiện, tuy nhiên cả hai đều không lên tiếng về vấn đề này.

Tháng 4 năm 2021, Anh Dũng bất ngờ đăng tải tấm hình nắm tay Trương Ngọc Ánh một cách tình tứ. Tấm ảnh như một lời công bố chính thức cho mối quan hệ của cả 2 sau 2 năm im lặng.

Bức ảnh Anh Dung chia sẻ như một lời công khai chuyện tình cảm với "chị đẹp" Trương Ngọc Ánh Ảnh : Internet

Sau bức ảnh đó, cả hai đều ít chủ động nhắc đến đối phương hay chia sẻ những khoảnh khắc lãng mạn cùng nhau, tuy nhiên, người qua đường đã không ít lần bắt được những phút giây hẹn hò ngọt ngào của hai người.

Có thể nói, ở showbiz Việt những năm gần đây xuất hiện rất nhiều những mối tình "chị đẹp - phi công" và hầu hết những mối tình ấy đều có được một cái kết viễn man, điều này khiến người hâm mộ không khỏi mừng thay cho nghệ sĩ mình yêu thích.