Điểm danh các Idol 10X dự đoán sẽ bùng nổ trong thời gian tới

Giải trí 16/07/2021 07:00

Sẽ ra sao nếu trong những năm tới các “nam thần” idol xứ Trung thế hệ 10X làm khuynh đảo thị trường âm nhạc Cbiz và khu vực Châu Á.

Có lẽ, chỉ trong vài năm nữa các thế hệ Idol 10X xứ Trung sẽ có những màn comeback cực kì ấn tượng. Không chỉ ngoại hình điển trai mà tài năng của các anh chàng sẽ không thua kém một đàn anh nào trong Cbiz. Vậy đường đua giành ngôi vị cao nhất trong thị trường âm nhạc Đại Lục sẽ thuộc về ai trong những năm kế tiếp. Cùng điểm qua những gương mặt sáng giá sau đây.

Trần Lập Nông (2000)

Trần Lập Nông là ca sỹ, diễn viên người Đài Loan. Hiện tại anh chàng này đang hoạt động mạnh mẽ tại thị trường Đại Lục. Anh chàng được biết đến rộng rãi nhờ tham gia một chương trình thực tế về âm nhạc có tên là “Producer 101” phiên bản Trung Quốc. Sau khi trải qua quá trình rèn luyện kĩ năng anh chàng đã ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm nhạc Nine Percent với vai trò vocal. Tháng 5/2020 anh chàng 10X này đã cho ra mắt album đầu tay “Unbelonging”. Đây sẽ là nhân tố bùng nổ trong những năm sắp tới ở Cbiz.

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Trần Lập Nông. Ảnh: Internet

Yên Hủ Gia (2001)

Yên Hủ Gia sinh ngày 23 tháng 9 năm 2001, ở Yên Đài, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc). Anh chàng đa tài này là một ca sỹ kiêm diên viên, là thành viên của một nhóm nhạc nam XNINE và R1SE giữ vị trí Raper trong nhóm. Ngoại hình điển trai và tài năng diễn xuất vượt trội đây cũng là một trong những đối thủ đáng gờm cho những anh chàng cùng thế hệ. Sở hữu lượng fan hùng hậu nhưng kèm theo đó anh cũng kéo theo một số scandal liên quan đến việc cặp kè với nhiều cô gái. Bỏ qua những chuyện đó Yên Hủ Gia cũng là một nhân tố trong nghệ thuật.

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Yên Hủ Gia gương mặt điển trai hứa hẹn sẽ làm fan nữ điêu đứng. Ảnh: Internet

Châu Chấn Nam (2000)

Vào năm 2019 Châu Chấn Nam thang gia “Sáng tạo doanh” và giành vị trí top 1 chung cuộc và nằm trong đội hình debut của nhóm R1SE đảm nhận vị trí center. Thành công không được bao lâu anh chàng này lại dính vào những vụ lùm xùm như: chỉ lo yêu đương, bắt nạt học đường,… Nhưng cũng không thể phủ nhận tài năng của anh chàng này.

Điểm danh các Idol 10X dự đoán sẽ bùng nổ trong thời gian tới - Ảnh 3
Châu Chấn Nam trong tạo hình "Cool Boy". Ảnh: Internet

Tống Á Hiên (2004)

Tống Á Hiên là một ca sĩ, diễn viên và cũng là thành viên của nhóm nhạc TNT thuộc quản lí của Time Fengjun Entertaiment. Trong thời gian vừa qua, anh chàng vẫn đang tiếp tục duy trì sức nóng của mình trên các bảng xếp hạng âm nhạc của Cbiz. Dự kiến thời gian tới anh chàng vẫn sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa. Lượng fan của anh này cũng đã tăng lên rất nhiều nhờ vào tài năng, ngoại hình cuốn hút của Á Hiên.

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Nét đáng yêu của Hiên Hiên khó mà rời mắt. Ảnh: Internet

Mã Gia Kỳ (2002)

Mã Gia Kỳ sinh năm 2002 tại Trịnh Châu, Hà Nam (Trung Quốc) là một ca sỹ, diễn viên. Đồng thời anh đang giữ vị trí center và đội trưởng của nhóm nhạc Thời Đại Thiếu Niên Đoàn – Teen In Time Do TF Entertainment quản lí. Bất chấp sancanl về vấn đề học vấn anh chàng 10X vẫn đang cố gắng phấn đấu thể hiện bản thân của mình tốt hơn qua từng buổi luyện tập. Hy vọng trong thời gian tới Gia Kỳ sẽ thành công hơn nữa.

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Mã Gia Kỳ. Ảnh: Internet

Vương Nguyên (2000)

Vương Nguyên là nam ca sĩ, diễn viên thần tượng của nhóm nhạc đình đám TFBOYS ra mắt vào năm 2013. Anh chàng này sở hữu giọng hát trong trẻo và có thể sử dụng được các loại nhạc cụ. Đặc biệt hơn nữa là anh chàng còn biết sáng tác và đã cho ra mắt một số sản phẩm solo của mình. Năm 2017 Vương Nguyên được tạp chí Time bình chọn là một trong 30 thiếu niên có sức ảnh hưởng nhất thế giới. Khác với hai thành viên còn lại trong nhóm anh chàng chọn cách đi du học ở học viện âm nhạc Berklee tại Boston (Mỹ). Anh chàng muốn trau dồi âm nhạc của mình tốt hơn. Hứa hẹn anh chàng sẽ phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

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Vương Nguyên (TFBOYS). Ảnh: Internet

Dịch Dương Thiên Tỉ (2000)

Dịch Dương Thiên Tỉ xếp thứ nhất trong bảng xếp hạng ngôi sao có giá trị thị trường cao nhất trong năm 2019 do Sina thông kê. Anh chàng còn đứng đầu danh sách 100 người nổi tiếng nhất Trung Quốc do tạp chí Forbes bình chọn. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng là thành viên của nhóm nhạc nam TFBOYS. Thiên Tỉ luôn là cái tên “hot” nhất khi anh chàng cho ra mắt bất kì một sản phẩm âm nhạc solo nào hay vai diễn nào đều có thể “oanh tạc” mọi BXH cũng như cháy tất cả các phòng vé. Đa tài trong diễn xuất và lấy đi nước mắt của nhiều người mà anh chàng còn có những tài lẻ mà khó Idol nam nào “đọ” lại nổi. Anh chàng đang cố gắng mỗi ngày để trau dồi kỹ năng ca hát và diễn xuất của mình. Sức nóng của anh chàng trong thời điểm hiện tai và tương lai khó mà “hạ nhiệt”.

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Dịch Dương Thiên Tỉ. Ảnh: Internet
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Từ khóa:   Cbiz Idol Trung Quốc ca sĩ Trung Quốc

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