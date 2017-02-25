Danh ca Hương Lan bỏ về trong đám cưới vì Việt Hương diễn hài thô tục

Dự đám cưới của Đình Bảo (cựu nhóm nhạc AC&M), danh ca Hương Lan phải bỏ về giữa chừng vì cho rằng Việt Hương diễn hài quá thô tục.

Mới đây, trên trang cá nhân, danh ca dòng nhạc trữ tình Hương Lan chia sẻ dòng trạng thái bức xúc về nguyên nhân phải bỏ về giữa chừng khi tham dự tiệc cưới của ca sĩ Đình Bảo (cựu thành viên AC&M). Theo đó, cách diễn hài của Việt Hương và Hoài Lâm trong lễ cưới khiến Hương Lan không hài lòng.

"Vợ chồng Đình Bảo quý mến,

Đêm qua Cô Chú đến chung vui và để chúc mừng ngày vui của hai cháu cùng gia đình. Nhưng rất tiếc... đã phải đứng lên ra về ngay khi hai danh hài nổi tiếng Hoài Tâm và Việt Hương diễu cợt quá sức thô tục trên sân khấu!!

Cô Chú chưa từng dự một đám cưới nào mà MC đứng nói dung tục xong rồi tự cười hô hố trên sân khấu như vậy. Cô cũng thành thật xin lỗi những vị khách trưởng thượng vì Hương Lan đã có mặt, đã xấu hổ đứng lên ra về ngay lúc đó.

Cô cũng thật xin lỗi hai cháu, Cô vẫn biết câu của người Việt ta thường nói "Ma chê, cưới trách", nhưng thật lòng Cô không thể mà không nói, để hy vọng rằng sắp tới sẽ không phải xem và nghe những điều như trên trong những ngày vui của mọi người..." - nguyên văn chia sẻ của Hương Lan.

Chia sẻ của Hương Lan nhận được sự quan tâm, bình luận của khán giả. Đa số đều tỏ ra thấu hiểu cảm nhận của nữ danh ca vì cũng từng trải qua và chứng kiến nhiều trường hợp tương tự.

Tài khoản Sakưra Lê viết: "Các chương trình, game show hài hiện nay đang đi vào lối mòn khi thường xuyên sử dụng câu chuyện, ngôn ngữ dung tục cũng như luôn đem chuyện tình cảm cá nhân trêu đùa để chọc cười người xem. Khán giả không phải ai và không phải lúc nào cũng thấy hài hước được mà sẽ càng lúc càng ấn tượng không hay về văn hóa và sự chuyên nghiệp của các nghệ sĩ; đặc biệt còn ảnh hưởng đến nhận thức hành xử của giới trẻ, các em bé nhỏ tuổi thì ngây ngô bắt chước theo. Xin người nghệ sĩ HÃY TÔN TRỌNG những khán giả đã yêu mến ủng hộ mà lao động văn hóa chuyên nghiệp, nghiêm túc hơn".

Phía Việt Hương, Hoài Tâm vẫn chưa lên tiếng về vụ việc này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-ca-huong-lan-bo-ve-trong-dam-cuoi-vi-viet-huong-dien-hai-tho-tuc-181495.html