Dàn sao Việt đình đám bị dìm hàng thậm tệ khi đứng cạnh Hoa hậu chuyển giới Thái Lan 2017

Tối 25/10, Rinrada Yoshi Thurapan đã đến tham dự buổi khai trương quán trà sữa của Hoa hậu Thu Hoài ở quận 7 (TP.HCM). Tham dự sự kiện này còn có những người đẹp tên tuổi như Mai Hồ, Trang Nhung, Vũ Ngọc Anh, Pha Lê.v.v...

Từ khi đến Việt Nam, Hoa hậu chuyển giới Thái Lan 2017 nhận được nhiều lời mời tham gia các sự kiện của giới giải trí. Mỗi lần xuất hiện, người đẹp này lại khiến hàng ngàn fan liên tục reo hò vì sở hữu vẻ đẹp quá chất, lấn át cả dàn mỹ nữ đình đám trong showbiz Việt.