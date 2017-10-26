Dàn sao Việt đình đám bị dìm hàng thậm tệ khi đứng cạnh Hoa hậu chuyển giới Thái Lan 2017

Giải trí 26/10/2017 19:18

Rinrada Yoshi Thurapan xuất hiện tại một sự kiện ở Việt Nam và lấn át dàn sao Việt đình đám cả về chiều cao lẫn nhan sắc.

Tối 25/10, Rinrada Yoshi Thurapan đã đến tham dự buổi khai trương quán trà sữa của Hoa hậu Thu Hoài ở quận 7 (TP.HCM). Tham dự sự kiện này còn có những người đẹp tên tuổi như Mai Hồ, Trang Nhung, Vũ Ngọc Anh, Pha Lê.v.v...

Từ khi đến Việt Nam, Hoa hậu chuyển giới Thái Lan 2017 nhận được nhiều lời mời tham gia các sự kiện của giới giải trí. Mỗi lần xuất hiện, người đẹp này lại khiến hàng ngàn fan liên tục reo hò vì sở hữu vẻ đẹp quá chất, lấn át cả dàn mỹ nữ đình đám trong showbiz Việt.

Dàn sao Việt đình đám bị dìm hàng thậm tệ khi đứng cạnh Hoa hậu chuyển giới Thái Lan 2017 - Ảnh 1
Hoa hậu chuyển giới Thái Lan xinh đẹp lấn át Hoa hậu Thu Hoài - Ảnh: Ngoisao.net

Dàn sao Việt đình đám bị dìm hàng thậm tệ khi đứng cạnh Hoa hậu chuyển giới Thái Lan 2017 - Ảnh 2
Nhan sắc ngoài đời của Rinrada Yoshi Thurapan được fan Việt hết lời khen ngợi - Ảnh: Ngoisao.net

Dàn sao Việt đình đám bị dìm hàng thậm tệ khi đứng cạnh Hoa hậu chuyển giới Thái Lan 2017 - Ảnh 3
Hoa hậu Thu Hoài vừa khai trương thêm quán trà sữa ở quận 7 (TP.HCM) - Ảnh: Ngoisao.net

Dàn sao Việt đình đám bị dìm hàng thậm tệ khi đứng cạnh Hoa hậu chuyển giới Thái Lan 2017 - Ảnh 4
Diễn viên Pha Lê và Don Nguyễn - Ảnh: Ngoisao.net

Dàn sao Việt đình đám bị dìm hàng thậm tệ khi đứng cạnh Hoa hậu chuyển giới Thái Lan 2017 - Ảnh 5
Diễn viên Vũ Ngọc Anh - nữ diễn viên chính trong phim Quyên ăn mặc kín đáo đến tham dự sự kiện - Ảnh: Ngoisao.net 

Dàn sao Việt đình đám bị dìm hàng thậm tệ khi đứng cạnh Hoa hậu chuyển giới Thái Lan 2017 - Ảnh 6
Người đẹp chuyển giới Thái Lan đẹp không tì vết khiến ai cũng trầm trồ - Ảnh: Ngoisao.net

Dàn sao Việt đình đám bị dìm hàng thậm tệ khi đứng cạnh Hoa hậu chuyển giới Thái Lan 2017 - Ảnh 7
Hoa hậu Thu Hoài rất mến khách, liên tục dành cho người đẹp Thái Lan những cái ôm tình cảm - Ảnh: Ngoisao.net

Dàn sao Việt đình đám bị dìm hàng thậm tệ khi đứng cạnh Hoa hậu chuyển giới Thái Lan 2017 - Ảnh 8
Đẹp như Mai Hồ nhưng vẫn bị Rinrada Yoshi dìm hàng - Ảnh: Ngoisao.net

Dàn sao Việt đình đám bị dìm hàng thậm tệ khi đứng cạnh Hoa hậu chuyển giới Thái Lan 2017 - Ảnh 9
Trang Nhung cũng không ngoại lệ - Ảnh: Ngoisao.net

Từ khóa:   Hoa hậu chuyển giới Thái Lan 2017 Hoa hậu Thu Hoài Trang Nhung

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 2 giờ 47 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 3 giờ 32 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 3 giờ 59 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ