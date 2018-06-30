Dàn sao Việt chúc mừng Eri International khai trương viện thẩm mỹ thứ 7 tại TP. Đà Nẵng

Giải trí 30/06/2018 12:25

Ca sỹ Hồ Ngọc Hà, Vũ Cát Tường, MC Phương Mai, Á Hậu Diễm Trang, Hoa Khôi Diệu Ngọc, Nàng thơ xứ Huế Ngọc Trân... rạng rỡ trong lễ ra mắt Eri International tại TP Đà Nẵng ngày 28/06/2018.

Viện thẩm mỹ chăm sóc sắc đẹp cao cấp với các dịch vụ trị liệu 5 sao từ Nhật Bản, Eri International của tập đoàn CMG.ASIA đang dần khẳng định vị thế thương hiệu hàng đầu trong ngành thẩm mỹ không xâm lấn với gần 40,000 lượt khách đến làm đẹp trong thời gian qua.

Với chủ đề “Eri Experience”, hơn 100 khách mời VIP và nhiều ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Việt đã đến chung vui và chúc mừng lễ ra mắt của Viện thẩm mỹ Eri International tại thành phố Đà Nẵng như “nữ hoàng giải trí” Hồ Ngọc Hà, ca sĩ Vũ Cát Tường, MC Phương Mai, Á Hậu Diễm Trang, Hoa khôi Diệu Ngọc, Nàng Thơ xứ Huế Ngọc Trân, người Mẫu quốc tế Thuỳ Trang… cũng xuất hiện lộng lẫy trong đêm tiệc.

Đêm tiệc được tổ chức nhằm giới thiệu những thành công và dịch vụ của Viện thẩm mỹ 5 sao tiêu chuẩn Nhật Bản đầu tiên tại TP.Đà Nẵng đến các Khách hàng VIP và các đối tác của Eri International, đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của Eri International tại Việt Nam cũng như khẳng định vị thế trong lĩnh vực thẩm mỹ tự nhiên, mang đến cho khách hàng những dịch vụ làm đẹp chất lượng.

Dàn sao Việt chúc mừng Eri International khai trương viện thẩm mỹ thứ 7 tại TP. Đà Nẵng - Ảnh 1
Hồ Ngọc Hà chia sẻ trong đêm tiệc “Eri Experience”.

Tham gia đêm tiệc, Hồ Ngọc Hà cho biết cô thường xuyên đến Eri International để chăm sóc da chuyên sâu và thường sử dụng CryoSpa để có làn da thanh xuân rạng rỡ. Cô chọn Eri International vì nhờ bàn tay bác sỹ Eri Katagiri, cô trở nên đẹp tự nhiên nhưng vẫn giữ lại nét duyên riêng của bản thân mình.

Dàn sao Việt chúc mừng Eri International khai trương viện thẩm mỹ thứ 7 tại TP. Đà Nẵng - Ảnh 2
Vũ Cát Tường diện nguyên cây trắng tham gia sự kiện

Vũ Cát Tường cũng tâm đắc với dịch vụ tinh tế và cao cấp đúng chuẩn Nhật và các phương pháp làm đẹp khoa học của bác sỹ Eri, nữ ca sĩ còn bày tỏ rằng cô thật sự vui mừng khi Eri International khai trương chi nhánh thứ 7 tại Đà Nẵng.

Dàn sao Việt chúc mừng Eri International khai trương viện thẩm mỹ thứ 7 tại TP. Đà Nẵng - Ảnh 3
Trương Diệu Ngọc tự tin với gương mặt thon gọn.

Trương Diệu Ngọc chia sẻ, nhờ liệu trình Kogao tại Eri International mà cô có được gương mặt thon gọn không cần phải phẫu thuật thẩm mỹ.

Dàn sao Việt chúc mừng Eri International khai trương viện thẩm mỹ thứ 7 tại TP. Đà Nẵng - Ảnh 4
Á Hậu Diễm Trang.

Á Hậu Diễm Trang cho biết cô chọn phương pháp tái tạo da đến 85% bằng công nghệ tế bào Zenno của Eri International để giữ làn da thanh xuân sau thời gian sinh em bé.

Dàn sao Việt chúc mừng Eri International khai trương viện thẩm mỹ thứ 7 tại TP. Đà Nẵng - Ảnh 5
Ngọc Trân khoe vẻ tươi trẻ tại sự kiện.

Nàng thơ xứ Huế Ngọc Trân xuất hiện tại sự kiện với nhan sắc tự nhiên và làn da căng bóng rạng ngời. Người mẫu Thuỳ Trang cùng dàn người mẫu trình diễn bộ sưu tập áo dài từ vải Nhật của thương hiệu May No Hashi.

Viện trưởng viện thẫm mỹ Eri Japan, Tiến sĩ - Bác sĩ Eri Katagiri đã sang Việt Nam để chung vui với sự kiện khai trương đặc biệt này. Bà chia sẻ: “Với sự phát triển của công nghệ ngày nay, chúng tôi có thể đưa ra các giải pháp thẫm mỹ an toàn không xâm lấn để giúp bạn xinh đẹp hơn một cách lâu dài và bền vững.”

Bà Eri Katagiri là bác sĩ đầu tiên tại Nhật Bản được cấp giấy chứng nhận "Bàn tay vàng trong công nghệ tiêm thẩm mỹ" (với hơn 100.000 ca tiêm thẩm mỹ thành công) và điều trị lão hóa từ Giám đốc Tập đoàn Galderma. Eri International là một trong những viện thẩm mỹ tiên phong ở Việt Nam đưa các công nghệ hiện đại và khoa học cùng phương pháp thẩm mỹ không xâm lấn từ Eri Nhật Bản.

Với sứ mệnh giữ gìn nét tươi trẻ và vẻ đẹp tự nhiên cho người Việt, các liệu trình làm đẹp độc quyền từ Nhật bản tại Eri International được nhiều người yêu thích như: CryoSpa (trẻ hoá tế bào siêu tốc) Sake Seishi (tái tạo làn da sẹo rỗ, thô sần, cho làn da mịn màng như em bé), nâng cơ 360 độ (giúp bạn trẻ hơn 10 tuổi trong thời gian chưa đầy một tiếng, hồi phục nhanh, không cần nghỉ dưỡng), Shiruku (xoá nám đến 90%), trẻ hoá mắt độc quyền Kirakira...

Tiếp nối thành công và mong muốn đem đến những phương pháp làm đẹp tiên tiến nhất cho khách hàng tại Việt Nam, Eri International sẽ tiếp tục giới thiệu thêm những kỹ thuật làm đẹp hiệu quả và an toàn từ Nhật Bản trong thời gian tới.

Hiện đã có 7 trung tâm Eri International tại Việt Nam.

Tại TP. Hồ Chí Minh

Lầu 4 SC Vivo City - 1058 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Q.7

Lầu 3 Pearl Plaza - 561 Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh.

Lầu 3 Thảo Điền Pearl - 12 quốc hương, P. Thảo Điền, Q.2.

Lầu 6 Saigon Centre – 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q.1.

Tại Hà Nội

Lầu 2 Somerset West Point - 02 Tây Hồ, Q. Quảng An, Q. Tây Hồ.

Lầu 2 Royal City – 72A Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, Q. Thanh Xuân.

Tại TP. Đà Nẵng

Tầng 3 tòa nhà Bưu ĐiệN - 271 Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê.

Để biết thêm thông tin về Viện thẩm mỹ Eri International, vui lòng truy cập trang web:www.eriinternational.vn hoặc Facebook Fanpage @EriclinicVN, hotline (08) 377 52525

Chẳng cần đến thẩm mỹ viện, trị hết mọi vết sẹo cứng đầu chỉ với vài nhánh nha đam

Chẳng cần đến thẩm mỹ viện, trị hết mọi vết sẹo cứng đầu chỉ với vài nhánh nha đam

Cách trị sẹo bằng nha đam rất đơn giản, có thể thực hiện ngay tại nhà. Đây là vị cứu tinh của những cô nàng đang khốn khổ vì sẹo thâm hay rỗ trên mặt do mụn để lại.

Xem thêm
Từ khóa:   thẩm mỹ viện Eri International

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 1 giờ 47 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 3 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 4 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 5 giờ 17 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 47 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 6 giờ 17 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 6 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 29 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày