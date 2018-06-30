Dàn sao Việt chúc mừng Eri International khai trương viện thẩm mỹ thứ 7 tại TP. Đà Nẵng

Với chủ đề “Eri Experience”, hơn 100 khách mời VIP và nhiều ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Việt đã đến chung vui và chúc mừng lễ ra mắt của Viện thẩm mỹ Eri International tại thành phố Đà Nẵng như “nữ hoàng giải trí” Hồ Ngọc Hà, ca sĩ Vũ Cát Tường, MC Phương Mai, Á Hậu Diễm Trang, Hoa khôi Diệu Ngọc, Nàng Thơ xứ Huế Ngọc Trân, người Mẫu quốc tế Thuỳ Trang… cũng xuất hiện lộng lẫy trong đêm tiệc.

Viện thẩm mỹ chăm sóc sắc đẹp cao cấp với các dịch vụ trị liệu 5 sao từ Nhật Bản, Eri International của tập đoàn CMG.ASIA đang dần khẳng định vị thế thương hiệu hàng đầu trong ngành thẩm mỹ không xâm lấn với gần 40,000 lượt khách đến làm đẹp trong thời gian qua.

Tham gia đêm tiệc, Hồ Ngọc Hà cho biết cô thường xuyên đến Eri International để chăm sóc da chuyên sâu và thường sử dụng CryoSpa để có làn da thanh xuân rạng rỡ. Cô chọn Eri International vì nhờ bàn tay bác sỹ Eri Katagiri, cô trở nên đẹp tự nhiên nhưng vẫn giữ lại nét duyên riêng của bản thân mình.

Đêm tiệc được tổ chức nhằm giới thiệu những thành công và dịch vụ của Viện thẩm mỹ 5 sao tiêu chuẩn Nhật Bản đầu tiên tại TP.Đà Nẵng đến các Khách hàng VIP và các đối tác của Eri International, đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của Eri International tại Việt Nam cũng như khẳng định vị thế trong lĩnh vực thẩm mỹ tự nhiên, mang đến cho khách hàng những dịch vụ làm đẹp chất lượng.

Vũ Cát Tường diện nguyên cây trắng tham gia sự kiện

Vũ Cát Tường cũng tâm đắc với dịch vụ tinh tế và cao cấp đúng chuẩn Nhật và các phương pháp làm đẹp khoa học của bác sỹ Eri, nữ ca sĩ còn bày tỏ rằng cô thật sự vui mừng khi Eri International khai trương chi nhánh thứ 7 tại Đà Nẵng.

Trương Diệu Ngọc tự tin với gương mặt thon gọn.

Trương Diệu Ngọc chia sẻ, nhờ liệu trình Kogao tại Eri International mà cô có được gương mặt thon gọn không cần phải phẫu thuật thẩm mỹ.

Á Hậu Diễm Trang.

Á Hậu Diễm Trang cho biết cô chọn phương pháp tái tạo da đến 85% bằng công nghệ tế bào Zenno của Eri International để giữ làn da thanh xuân sau thời gian sinh em bé.

Ngọc Trân khoe vẻ tươi trẻ tại sự kiện.

Nàng thơ xứ Huế Ngọc Trân xuất hiện tại sự kiện với nhan sắc tự nhiên và làn da căng bóng rạng ngời. Người mẫu Thuỳ Trang cùng dàn người mẫu trình diễn bộ sưu tập áo dài từ vải Nhật của thương hiệu May No Hashi.

Viện trưởng viện thẫm mỹ Eri Japan, Tiến sĩ - Bác sĩ Eri Katagiri đã sang Việt Nam để chung vui với sự kiện khai trương đặc biệt này. Bà chia sẻ: “Với sự phát triển của công nghệ ngày nay, chúng tôi có thể đưa ra các giải pháp thẫm mỹ an toàn không xâm lấn để giúp bạn xinh đẹp hơn một cách lâu dài và bền vững.”

Bà Eri Katagiri là bác sĩ đầu tiên tại Nhật Bản được cấp giấy chứng nhận "Bàn tay vàng trong công nghệ tiêm thẩm mỹ" (với hơn 100.000 ca tiêm thẩm mỹ thành công) và điều trị lão hóa từ Giám đốc Tập đoàn Galderma. Eri International là một trong những viện thẩm mỹ tiên phong ở Việt Nam đưa các công nghệ hiện đại và khoa học cùng phương pháp thẩm mỹ không xâm lấn từ Eri Nhật Bản.

Với sứ mệnh giữ gìn nét tươi trẻ và vẻ đẹp tự nhiên cho người Việt, các liệu trình làm đẹp độc quyền từ Nhật bản tại Eri International được nhiều người yêu thích như: CryoSpa (trẻ hoá tế bào siêu tốc) Sake Seishi (tái tạo làn da sẹo rỗ, thô sần, cho làn da mịn màng như em bé), nâng cơ 360 độ (giúp bạn trẻ hơn 10 tuổi trong thời gian chưa đầy một tiếng, hồi phục nhanh, không cần nghỉ dưỡng), Shiruku (xoá nám đến 90%), trẻ hoá mắt độc quyền Kirakira...

Tiếp nối thành công và mong muốn đem đến những phương pháp làm đẹp tiên tiến nhất cho khách hàng tại Việt Nam, Eri International sẽ tiếp tục giới thiệu thêm những kỹ thuật làm đẹp hiệu quả và an toàn từ Nhật Bản trong thời gian tới.

Hiện đã có 7 trung tâm Eri International tại Việt Nam.

Tại TP. Hồ Chí Minh

Lầu 4 SC Vivo City - 1058 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Q.7

Lầu 3 Pearl Plaza - 561 Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh.

Lầu 3 Thảo Điền Pearl - 12 quốc hương, P. Thảo Điền, Q.2.

Lầu 6 Saigon Centre – 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q.1.

Tại Hà Nội

Lầu 2 Somerset West Point - 02 Tây Hồ, Q. Quảng An, Q. Tây Hồ.

Lầu 2 Royal City – 72A Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, Q. Thanh Xuân.

Tại TP. Đà Nẵng

Tầng 3 tòa nhà Bưu ĐiệN - 271 Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê.

Để biết thêm thông tin về Viện thẩm mỹ Eri International, vui lòng truy cập trang web:www.eriinternational.vn hoặc Facebook Fanpage @EriclinicVN, hotline (08) 377 52525