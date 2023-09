Dàn diễn viên với trang phục áo dài truyền thống trong sự kiện công chiếu bộ phim “Vợ ba”

Tối ngày 11.05.2019, Vợ Ba - Tác phẩm đầu tay của đạo diễn Ash Mayfair chính thức diễn ra sự kiện công chiếu tại Tp.HCM với sự tham gia của dàn diễn viên của bộ phim như Lê Vũ Long, Trần Nữ Yên Khê, Maya, Trà My, Thành Tâm, Lâm Thanh Mỹ, Mai Cát Vi, Kim Ngân,... cùng sự góp mặt của những nghệ sĩ trong nghệ thuật như Á Hậu Hoàng My, người mẫu Lê Thúy & Đỗ An,...

Chân thực, mộng mơ & đầy nữ tính! Lấy bối cảnh là những năm của giai đoạn cuối thế kỷ 19 tại một làng quê Bắc Bộ, bộ phim Vợ Ba nhẹ nhàng đưa khán giả chìm vào không gian màu xanh tre lấp lánh mờ ảo với câu chuyện cuộc đời của Mây (Trà My). Cô bé Mây, còn non nớt như giọt sương trên lá, bắt đầu cuộc sống mới của mình trên chiếc thuyền đám cưới về với gia đình mới và nhanh chóng bị trói buộc vào bổn phận của một người vợ. Câu chuyện của Vợ Ba không phải là một thứ mà chúng ta sẽ coi là thanh tú, nhưng mọi cử động của bộ phim đều lộng lẫy và tráng lệ đến mức trải nghiệm xem phim dường như là một sự nuông chiều quá xa xỉ về vòng xoay thường ngày của sinh và tử, của sinh đẻ và giết chóc nhiều hơn là nói về một thông điệp rõ ràng nào đó. Trong Mây và trong Hà (Trần Nữ Yên Khê), Xuân (Maya), vẫn còn đó những người phụ nữ hay các cô gái trẻ trong quá khứ đã từng bị bỏ rơi, bạc đãi, buộc phải đấu đá lẫn nhau, phải trải qua những tổn thương mạnh mẽ trong tinh thần và chịu đựng các chuẩn mực về vẻ ngoài có thể hủy hoại bản thân họ, như những con tằm bị đun sống ở trong kén. Sự công nhận chất lượng điện ảnh mang tầm quốc tế của hàng loạt giải thưởng danh giá. Với 8 giải thưởng quốc tế trong đó Giải thưởng dành cho Phim châu Á xuất sắc nhất tại LHP quốc tế Toronto (Canada), 2018; Giải Phim truyện xuất sắc nhất tại LHP quốc tế Kolkata (Ấn Độ), 2018 & trình chiếu trên dưới 28 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới như Tây Ban Nha, Đài Loan, Anh, Canada, Hàn Quốc, Nhất, Úc, Singapore,...; Vợ Ba vốn đã khẳng định được chất lượng điện ảnh của bộ phim. Những thước phim chân thực cộng hưởng cùng góc nhìn đầy ma mị và nghệ thuật của đạo diễn Ash Mayfair cũng như D.O.P Chananun Chotrungroj. Dựa trên những câu chuyện có thật về thân phận người phụ nữ Việt Nam trong xã hội xưa, phim cũng đề cập đến các vấn đề của xã hội lúc đó như hôn nhân sắp đặt, tục đa thê, trọng nam khinh nữ. Vợ Ba của đạo diễn tài năng Mayfair đã nhặt lấy những sợi đời bị lịch sử bỏ quên ấy và dệt chúng thành một bộ phim mà bản thân người xem còn có thể đánh mất cả chính mình trong những thước hình, và rồi cũng thật đến mức ta thấy được cả bản thân mình trong đó. Bộ phim Vợ Ba sẽ chính thức công chiếu trên tất cả cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 17.05.2019.