Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện chuẩn soái ca, lần đầu hát live hit mới ‘Vợ tương lai’

Tối ngày 7/5, trong không gian sôi động, náo nhiệt được bày trí theo concept tiệc cưới tại trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall, sự kiện ra mắt MV mới mang tên “Vợ tương lai” của Đàm Vĩnh Hưng đã thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng đang có mặt. Hầu hết mọi người đều chờ đợi siêu phẩm âm nhạc hoành tráng sắp “lên sóng” của anh, cũng như tò mò về màn xuất hiện ấn tượng của “nhân vật chính”. Bên cạnh fan hâm mộ, khán giả và giới truyền thông, buổi giới thiệu MV lần này của Mr. Đàm còn quy tụ dàn sao hot hit V-biz đến tham dự như: Lam Trường, Lê Giang, Nam Thư, Anh Đức, Lê Dương Bảo Lâm, Trang Trần, vợ chồng Đăng Khôi - Thủy Anh, ca sĩ Cẩm Vân, Minh Tuyết…

Mở màn cho buổi họp báo, “Ông hoàng nhạc Việt” lần nữa “gây sốc” khi xuất hiện cùng dàn cô dâu đủ mọi lứa tuổi, tiến từ cổng trung tâm thương mại vào tận sân khấu. Đồng thời, nam ca sĩ cũng “cháy” hết mình khi hát live ca khúc mới “Vợ tương lai” đầy vui tươi, hào hứng. Có thể nói, Mr. Đàm là một trong số ít các nghệ sĩ luôn sáng tạo, đổi mới, chưa bao giờ ngại khó và sẵn sàng “quẩy hết cỡ” để chiều fan. Màn trình diễn ấn tượng, trẻ trung của Mr. Đàm vừa rồi khiến tất cả khách mời choáng ngợp, vừa gián tiếp kéo gần khoảng cách giữa thần tượng và fan.

Không ngoài dự đoán của các fan, Đàm Vĩnh Hưng quả thật luôn khiến người người nhà nhà trầm trồ mỗi khi lộ diện. Tuy vẫn là mái tóc line bạch kim quen thuộc ấy, nhưng tối nay nam ca sĩ đã gây ấn tượng trước ống kính nhờ bộ vest lịch lãm, phong cách, toát lên thần thái của một quý ông thượng lưu, đẳng cấp, không thể xem thường.

Sau phần hát live khuấy động không khí, Đàm Vĩnh Hưng cũng kịp thời đổi trang phục từ bộ vest đĩnh đạc sang set đồ denim khỏe khoắn để thoải mái giao lưu, trò chuyện với mọi người. Trong suốt sự kiện, nam ca sĩ luôn thân thiện, vui vẻ, sẵn sàng chia sẻ về quá trình thực hiện MV. Theo như chủ nhân bản hit “Hello” tiết lộ, “Vợ tương lai” không chỉ được quay ở Việt Nam mà còn ở khắp các tiểu bang khác tại Mỹ như: San Francisco, Las Vegas, Los Angeles, San Diego… Anh cố tình chọn những thành phố đẹp nhất Hoa Kỳ để check-in nên phải “kinh qua” nhiều điều kiện thời tiết, nắng có mưa có, biển cũng đi mà núi tuyết cũng không bỏ sót.

“Ông hoàng” cho biết anh hoàn toàn có thể đầu tư vào phim điện ảnh, lấy lợi nhuận từ doanh thu phòng vé, thế nhưng anh vẫn chọn con đường miệt mài ra mắt MV, dù cho suốt quá trình từ lúc quay đến khi ra mắt, anh không nhận về “khoản hời” nào cả. Mr. Đàm nhấn mạnh những hoạt động anh làm, những MV lên sóng đều đặn trong năm cũng chỉ để phục vụ các fan đã yêu mến, chờ đợi.

Tại buổi họp báo, Mr. Đàm cũng nhiều lần bị khán giả và MC Hoàng Rapper đặt câu hỏi khó “Cưới hay ế tiếp?”. Nam ca sĩ cười và chân thành bộc bạch như sau:“Nhiều người đã cặp có đôi nhưng đến giờ Hưng vẫn còn chưa thoát ế. Thế nên hy vọng sau MV “Vợ tương lai” này, khán giả sẽ hiểu hơn về tâm tư của Hưng. Bởi nội dung MV phần lớn đều xoay quanh con người Hưng, quan điểm của Hưng trong chuyện tình cảm. Hưng có thể kén chọn, khó tính, đặt ra 40 tiêu chí cho nửa kia nhưng một khi đã dành sự quan tâm cho ai thì sẽ hết lòng đối đãi”.

Được biết, “Vợ tương lai” kể về câu chuyện chàng trai đi nửa vòng trái đất, từ Việt Nam sang tận nước Mỹ để tìm ý trung nhân của cuộc đời. Anh được nhiều người đủ mọi độ tuổi khác nhau theo đuổi, nhưng vẫn một mực từ chối, vì muốn theo đuổi hình mẫu người yêu lý tưởng qua những chuyến ngao du. Anh cũng đã gặp những cô gái xinh đẹp, hợp ý, gửi thư tình bày tỏ cho đối phương, nhưng kết cục lại hết sức bất ngờ ngoài dự tính.

Tuy cùng đầu tư tiền tỷ, nhưng mỗi MV của Mr. Đàm đều có sự phá cách, độc lạ khác nhau. Nếu MV “Hello”, “Một mình có sao đâu” trước đó gây ấn tượng nhờ sự góp mặt của dàn sao “khủng” trong showbiz, thì “Vợ tương lai” lại sở hữu nhiều cái nhất đặc biệt hơn. Cụ thể đây là MV có số ngày quay nhiều nhất với 6 ngày ở Mỹ và 1 ngày ở Việt Nam; đòi hỏi anh cùng ekip di chuyển qua nhiều thành phố nhất; quy tụ dàn diễn viên đông nhất gồm 50 cô dâu, 9 người mẫu, Hoa hậu, Á hậu tại Mỹ, cho đến việc Mr. Đàm buộc phải thay đổi nhiều kiểu tóc nhất để hợp từng cảnh quay.

Các nghệ sĩ đồng nghiệp sau khi thưởng thức trọn vẹn MV đều dành lời khen “có cánh”, vừa bày tỏ sự ngưỡng mộ trước độ chịu chơi của “Ông hoàng”, vừa thấy đồng cảm vì tìm thấy mình đâu đó trong “Vợ tương lai”. Kiều nữ làng hài Nam Thư, nghệ sĩ hài Anh Đức “thú nhận” tình cảnh của mình hiện tại cũng giống Mr. Đàm, đang cô đơn và tìm kiếm một bờ vai nương tựa. Trong khi đó, Lê Giang còn táo bạo hơn khi xin hôn má Đàm Vĩnh Hưng trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả. “Anh Hai” Lam Trường cũng khâm phục “Ông hoàng” không kém, anh chia sẻ suy nghĩ chắc hẳn Mr. Đàm đã muốn lấy vợ sau nhiều năm “cơ đơn lẻ bóng” nên mới thực hiện MV đầy ẩn ý mang tên “Vợ tương lai”.

Cũng trong buổi ra mắt sản phẩm mới, Đàm Vĩnh Hưng lần đầu làm sáng tỏ tin đồn cô trợ lý xuất hiện bí ẩn trong MV có phải là Mỹ Tâm hay không. Anh cho biết: “Ngay từ đầu đến tận giờ phút này, chưa có một dòng chữ nào Hưng khẳng định cô gái trong những bức hình hé lộ chính là Mỹ Tâm. Thật ra, cô bé đã quay cùng Hưng trong “Vợ tương lai” chỉ là một diễn viên có gương mặt giống Mỹ Tâm mà thôi. Với Hưng, Mỹ Tâm luôn là người tình mà Hưng không bao giờ cưới được”.

Kết thúc sự kiện họp báo, Mr. Đàm dành tặng khán giả ca khúc hit sôi động đã ra mắt năm 2018 mang tên “Một mình có sao đâu” và chuỗi liên khúc bắt tai, quen thuộc như lời cảm ơn đến những ai đang theo dõi.

“Vợ tương lai” là sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự khởi đầu của Đàm Vĩnh Hưng trong năm 2019, cũng là MV được xây dựng theo phong cách trẻ trung, hài hước, kế thừa thành công của các MV cũ như “Vì anh là soái ca”, “Hello”, “Một mình có sao đâu”. Ngoài ra, “Vợ tương lai” còn là cú bắt tay đầu tiên giữa anh và nhạc sĩ, ca sĩ trẻ Bùi Công Nam, chủ nhân sáng tác bản hit “Có ai thương em như anh”, “Chí phèo”, “Thông báo hết ế”,…