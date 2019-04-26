Đầm Sen chính thức khai trương công nghệ laser – màn hình nước 3D chào mừng đại lễ 30/4 - 1/5

Chào mừng đại lễ 30/4 - 1/5 ngoài những hoạt động vui chơi khác, Đầm Sen khai trương trình chiếu đèn laser trên nước với tên gọi Đầm Sen Bay night để phục vụ quý khách đến tham quan.

Sự kết hợp của nhạc EDM sôi động, hệ thống âm thanh chất lượng cùng hình ảnh 3D từ màn hình nước sẽ tạo nên không gian giải trí thú vị cho người xem. Với công nghệ mới này ở Việt Nam, khá hạn chế chỉ được trình chiếu ở một số nơi. Và nhân dịp đại lễ 30-4, Đầm Sen chính thức ra mắt chương trình này để phục vụ công chúng (bắt đầu từ ngày 27-4 vào các múi giờ 19 giờ đến 19 giờ 30, 20 giờ 30 đến 21 giờ).

Với nhiều chủ đề hấp dẫn không gây nhàm chán cho du khách như: Bay cao Việt Nam, Vùng đất Rồng Bay, Trống lửa, nước,…. Đầm Sen hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị cả ngày lẫn đêm.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Tổng Giám đốc Công ty du lịch Phú Thọ, cho hay: "Giai đoạn 1 là công trình lazer - màn hình nước 3D nhập từ Singapore. Đây là công nghệ đang được trình diễn tại Công viên Marina. Qua ngày 2/9/2019, chúng tôi sẽ triển khai đầu tư tiếp tục giai đoạn 2 công trình nhạc nước, kết hợp với màn hình nước 3D hiện nay để tạo hiệu ứng nhạc nước với âm thanh, ánh sáng sôi động đẹp mắt và lôi cuốn. Chúng tôi cũng sẽ đưa vào hoạt động múa rối nước ở Sân khấu Dế Mèn để phục vụ thiếu nhi, bắt đầu từ 19h các tối trong tuần".

Cũng trong dịp lễ 30-4 này, Đầm Sen tổ chức khá nhiều hoạt động để phục vụ công chúng. Trong đó, có thể kể đến chương trình Múa lửa nghệ thuật, 5 rồng Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ; Dạ quang long phun lửa… kết hợp với chương trình bắn pháo hoa giúp du khách hồi tưởng về những nét văn hóa, tín ngưỡng truyền thống bao đời.

Riêng trong tối 27/4, Đầm Sen miễn vé cổng cho du khách từ 18h00 để xem khai mạc chương trình biểu diễn Laser Show trên màn hình nước 3D khổng lồ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dam-sen-chinh-thuc-khai-truong-cong-nghe-laser-man-hinh-nuoc-3d-chao-mung-dai-le-30-4-1-5-323092.html