Đại Nghĩa thế chỗ đàn anh Hoài Linh dẫn đắt “The Winner Is" mùa 3

Tôi Là Người Chiến Thắng - The Winner Is…là chương trình truyền hình có phiên bản Quốc tế được cung cấp bản quyền bởi Talpa Intternational (nhà cung cấp bản quyền The Voice & Deal or No Deal). Chương trình là cơ hội để những đam mê được tỏa sáng và chiến thắng bằng một thứ vũ khí duy nhất là giọng hát. The Winner Is đã phát sóng tại một số quốc gia trên thế giới như SBS (Hà Lan), NBC(Mỹ), SAT1 (Đức), HunanTV (Trung Quốc).





Đại Nghĩa sẽ thay thế danh hài Hoài Linh "cầm trịch" chương trình năm nay