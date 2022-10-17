Cuộc sống xa hoa của nữ tỷ phú gốc Việt trong căn biệt thự 800 tỷ

Ngày 05/10, show truyền hình thực tế “Bling Empire” trở lại với phần 3. Đây là chương trình thu hút nhiều sự chú ý của khán giả khắp nơi trên thế giới vì khai thác cuộc sống xa hoa giàu có của giới nhà giàu Châu Á sống tại Los Angeles, Mỹ. Trong chương trình, Mimi Morris dự đoán sẽ là “trùm cuối” bởi cô sở hữu khối tài sản ròng nhiều đến mức choáng ngợp.

Theo Blurred Reality, tài sản ròng của riêng Mimi khoảng 200 triệu USD. Khi kết hôn với chồng, Donald Morris (thường gọi là Don), con số lên đến khoảng 800 triệu USD. Đáng nói hơn, The Cinemaholic cho rằng khối tài sản của vợ chồng Morris còn nhiều hơn nữa nhờ Bling Empire, ước tính chạm mốc 1 tỷ USD.

Mimi Morris không phải là cái tên xa lạ trong giới siêu giàu Việt. Nữ tỷ phú gốc Việt này là phu nhân của Don Morris - CEO Morris Group International (Tập đoàn Quốc tế Morris), tập đoàn chuyên sản xuất sản phẩm cho thị trường xây dựng phi nhà ở từ cách đây 53 năm với 28 công ty trên toàn thế giới. Cô là người mẫu, doanh nhân kiêm nhà từ thiện Mỹ gốc Việt. Không có thông tin về độ tuổi chính xác của cô nhưng dự đoán khoảng 52,53 tuổi.

Được biết, Mimi sinh ra ở Việt Nam trong gia đình có 7 anh chị em. Dù hiện tại sở hữu gia tài khổng lồ, Mimi từng nếm trải cuộc sống khó khăn, thiếu ăn, thiếu mặc. Trước khi gặp người chồng hiện tại, Mimi từng thất bại trong hôn nhân. Cô có với chồng trước hai con, Huy Tran và Hannah Oquist.

Sau khi kết hôn với Don Morris, cả hai có với nhau cậu con trai hiện tại đã 8 tuổi tên Skyler. Trong show thực tế, nhiều người cho rằng cô bám lấy Don vì tiền, tuy nhiên, cô từng chia sẻ rằng: “Tôi nghĩ đa số nghĩ rằng tôi ép Don lấy tôi nhưng không. Tôi không muốn kết hôn với anh ấy. Tôi ly hôn một lần rồi nên tôi không muốn tái diễn sai lầm đó. Nhưng Don thực sự muốn điều đó. Anh ấy hỏi ‘em lấy anh nhé’ mỗi ngày. Vì vậy, cuối cùng anh ấy thuyết phục được tôi đồng ý”. Bên cạnh đó, Mimi hiện đã lên chức bà. Con gái cô Oquist là mẹ của bé gái Scarlett. Mimi từng chia sẻ ảnh cháu ngoại trên Instagram.

Tuy lấy được chồng giàu, nhưng từ đầu Mimi đã tự xây dựng sự nghiệp của riêng mình vô cùng thành công. Mặc dù cô không tiết lộ về công việc kinh doanh riêng của mình, nhưng một phần thu nhập của cô được cho là đến từ việc làm người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội và đầu tư vào hàng hiệu như Dior, LV, Chanel, Hermes,... Được biết, Mimi thậm chí còn kiếm được hàng triệu USD từ đầu tư tài chính, nắm giữ bất động sản và chứng khoán.

Sự xa hoa của Mimi Dorris còn thể hiện ở ngôi nhà xa hoa cô đang ở. Hiện tại, cô đang sống trong “tòa lâu đài” xa hoa trị giá 35 triệu USD (hơn 800 tỷ VNĐ). Đặc biệt, Mimi có sở thích dùng hàng hiệu đắt đỏ. Cô cho thiết kế một không gian riêng trong căn biệt thự trị giá 35 triệu USD để chứa quần áo, túi xách. Được biết, không gian này mất 1 năm để hoàn thành, với nội thất có màu trắng làm chủ đạo.

Toà "lâu đài" xa hoa của Mimi với đầy hoa.

Ước tính số hàng hiệu mà cô sở hữu phải lên đến vài ngàn, trong đó cô sưu tầm rất nhiều túi Birkin và Kelly của thương hiệu Hermes. Đáng chú ý nhất là chiếc túi Birkin da cá sấu bạch tạng, có giá hơn 300.000 USD, tương đương hơn 7,2 tỷ đồng và là phiên bản giới hạn “hiếm có khó tìm” trên thế giới.

Chiếu túi xách "sương sương" 7 tỷ đồng của Mimi.

Ngoài hàng hiệu, Mimi còn sở hữu nhiều siêu xe, gồm 3 chiếc Rolls-Royce, một chiếc Ferrari F12 Berlinetta và một chiếc Ferrari SF90 Stradale. Ngoài ra, cô cũng có máy bay phản lực riêng.