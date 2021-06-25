Cuộc gọi cuối cùng của công nương Diana tiết lộ nội dung mới gây sốc, cái chết thảm khốc 24 năm trước còn nhiều tiếc nuối

Giải trí 25/06/2021 12:30

Một người bạn thân của công nương Diana tiết lộ nội dung mới gây chú ý về cái chết 24 năm trước.

Công nương Diana đã vĩnh viễn ra đi vào ngày 31/08/1997 trong một tai nạn giao thông kinh hoàng. Nhằm tránh cánh phóng viên săn ảnh, công nương Diana và bạn trai Dodi Fayed đã chạy ở vận tốc 100km/h. Vụ tai nạn xảy ra khi xe đâm vào cột trong đường hầm Pont de L’Alma, hai nhân vật cao quý trên xe tử nạn, riêng người vệ sỹ đi chung xe thì may mắn sống sót.

Vụ tai nạn xe hơi chấn động xảy ra ở Pháp nên sau đó linh cữu của công nương Diana đã được đưa về nước Anh làm lễ an táng. Ngày 17/6 vừa qua, sau 24 năm xảy ra cái chết thương tâm của biểu tượng thời trang hoàng gia Anh, nhà báo Richard Kay người bạn thân thiết của công nương Diana đã tiết lộ nhiều thông tin mới khiến mọi người càng thêm thương tiếc cho bà.

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Cái chết của công nương Diana gây nhiều thương tiếc cho người dân trên thế giới - Ảnh: Internet

Ông Richard cho biết bản thân chính là người gọi cho Công nương xứ Wales trước khi bà qua đời. Ông chia sẻ: “Tôi đã nói chuyện với cô ấy vào đêm đó. Cảnh sát nói rằng sau khi kiểm tra điện thoại thì thấy cuộc gọi cuối cùng mà cô ấy gọi là cho tôi. Công nương Diana tâm sự rằng cô đang cảm thấy khá tốt, rất háo hức muốn lật sang một trang mới trong cuộc đời, muốn làm những điều khác biệt so với trước đây".

Chưa dừng lại ở đó, điều cuối cùng mà công nương Diana chia sẻ mới thật sự nghẹn ngào: "Cuối cùng, cô ấy nói rằng hiện tại rất muốn nhanh chóng quay trở lại Anh để gặp hai con trai", Richard còn kể thêm điều tiếc nuối nhất mà công nương chưa thực hiện được đó là những kế hoạch mới ấp ủ sau khi chia tay với Thái tử Charles. Bên cạnh đó bà cũng vĩnh viễn không còn cơ hội gặp lại hai Hoàng tử William và Hoàng tử Harry con trai bà.

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Hai vị hoàng tử rời xa mẹ mãi mãi khi còn khá trẻ - Ảnh: Internet

Hai vị hoàng tử dự định sẽ xuất hiện vào ngày 1/7 để khánh thành tượng mới cho mẹ nhân dịp sinh nhật lần thứ 60 của công nương Diana. Bức tượng dự kiến dựng lên tại Vườn Sunken thuộc Điện Kensington.

Dù xảy ra khá nhiều thị phi gần đây giữa Harry - Meghan với hoàng gia Anh tuy nhiên công chúng vẫn trông chờ sự kiện trên và hy vọng đây sẽ là cầu nối giúp hai anh em hoàng tử giảng hòa trong tương lai. Được biết do vừa sinh con nhỏ nên Meghan Markle sẽ không cùng chồng về Anh tham gia sự kiện trên.

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Hoàng tử William và Harry trong đám tang của công nương Diana - Ảnh: Internet

Một nhân viên hoàng gia chia sẻ với tờ Mirror: "Harry từng nói anh ấy sẽ làm tất cả để có mặt ở sự kiện này. Anh muốn thể hiện sự thống nhất với anh trai William và bày tỏ lòng kính trọng với mẹ mình”.

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