Cùng đọ sắc hai nàng “Bạch Thiển” Dương Mịch và Lưu Diệc Phi

Bộ phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa bản truyền hình hiện đang công chiếu và nhận được sự đánh giá tích cực từ người xem. Kể cả chiếu mạng đến chiếu trên truyền hình rating của bộ phim liên tục tăng cao. Tên tuổi của nữ chính Dương Mịch cùng nam chính Triệu Hựu Đình và dàn diễn viên phụ được công chúng đặc biệt quan tâm.

Bên cạnh thành công của bản truyền hình rất nhiều khán giả chờ đợi bản điện ảnh do Dương Dương và Lưu Diệc Phi đóng chính được công chiếu vào mùa hè.

Được mệnh danh là “Thần Tiên Tỷ Tỷ” Lưu Diệc Phi ghi dấu ấn mạnh với những vai diễn thoát tục rất phù hợp với vai Bạch Thiển. Còn Dương Mịch được xem là nữ diễn viên mang lại rating cao cho các đài truyền hình trong nhiều năm trở lại đây. Mỗi năm Dương Mịch đều ra mắt khán giả những bộ phim với tỷ lệ người xem ấn tượng.

Về sự nghiệp hai người đẹp Dương Mịch và Lưu Diệc Phi đều rất thành công, đặc biệt về đời tư Dương Mịch đã kết hôn với nam diễn viên Lưu Khải Uy và có một cô công chúa nhỏ nhưng Dương Mịch năm nào cũng có sản phẩm đều đặn ra mắt khán giả.

Với nhiều người hâm mộ tiểu thuyết Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa và fans của hai nữ diễn viên, họ đều mong chờ sự thành công của cả phiên bản điện ảnh lẫn bản truyền hình. Rất hy vọng rằng sau thành công của Dương Mịch, Lưu Diệc Phi sẽ mang đến một Bạch Thiển đặc sắc và mang đậm dấu ấn của cô.