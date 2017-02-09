Cùng đọ sắc hai nàng “Bạch Thiển” Dương Mịch và Lưu Diệc Phi

Giải trí 09/02/2017 08:13

Dương Mịch và Lưu Diệc Phi hóa thân cùng một nhân vật Bạch Thiển, mặc dù bản truyền hình đang được công chiếu nhưng cũng có rất nhiều khán giả vẫn chờ đợi phiên bản điện ảnh “Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa” của Lưu Diệc Phi.

Bộ phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa bản truyền hình hiện đang công chiếu và nhận được sự đánh giá tích cực từ người xem. Kể cả chiếu mạng đến chiếu trên truyền hình rating của bộ phim liên tục tăng cao. Tên tuổi của nữ chính Dương Mịch cùng nam chính Triệu Hựu Đình và dàn diễn viên phụ được công chúng đặc biệt quan tâm.

Cùng đọ sắc hai nàng “Bạch Thiển” Dương Mịch và Lưu Diệc Phi - Ảnh 1
"Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa" do Dương Mịch đóng chính hiện đang là phim truyền hình Hoa ngữ được quan tâm nhất

Cùng đọ sắc hai nàng “Bạch Thiển” Dương Mịch và Lưu Diệc Phi - Ảnh 2
Vẻ đẹp thoát tục của Bạch Thiển do Lưu Diệc Phi đóng

Bên cạnh thành công của bản truyền hình rất nhiều khán giả chờ đợi bản điện ảnh do Dương Dương và Lưu Diệc Phi đóng chính được công chiếu vào mùa hè.

Được mệnh danh là “Thần Tiên Tỷ Tỷ” Lưu Diệc Phi ghi dấu ấn mạnh với những vai diễn thoát tục rất phù hợp với vai Bạch Thiển. Còn Dương Mịch được xem là nữ diễn viên mang lại rating cao cho các đài truyền hình trong nhiều năm trở lại đây. Mỗi năm Dương Mịch đều ra mắt khán giả những bộ phim với tỷ lệ người xem ấn tượng.

Về sự nghiệp hai người đẹp Dương Mịch và Lưu Diệc Phi đều rất thành công, đặc biệt về đời tư Dương Mịch đã kết hôn với nam diễn viên Lưu Khải Uy và có một cô công chúa nhỏ nhưng Dương Mịch năm nào cũng có sản phẩm đều đặn ra mắt khán giả.

Cùng đọ sắc hai nàng “Bạch Thiển” Dương Mịch và Lưu Diệc Phi - Ảnh 3
Ngoài đời, Dương Mịch đã là bà mẹ một con nhưng cô rất thành công khi hóa thân vào vai Bạch Thiển 

Cùng đọ sắc hai nàng “Bạch Thiển” Dương Mịch và Lưu Diệc Phi - Ảnh 4
Không chỉ trong phim, ngoài đời Lưu Diệc Phi cũng mang vẻ đẹp thoát tục

Cùng đọ sắc hai nàng “Bạch Thiển” Dương Mịch và Lưu Diệc Phi - Ảnh 5

Cùng đọ sắc hai nàng “Bạch Thiển” Dương Mịch và Lưu Diệc Phi - Ảnh 6
Cả Lưu Diệc Phi và Dương Mịch đều là những ngôi sao đình đám của làng giải trí Hoa ngữ

Với nhiều người hâm mộ tiểu thuyết Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa và fans của hai nữ diễn viên, họ đều mong chờ sự thành công của cả phiên bản điện ảnh lẫn bản truyền hình. Rất hy vọng rằng sau thành công của Dương Mịch, Lưu Diệc Phi sẽ mang đến một Bạch Thiển đặc sắc và mang đậm dấu ấn của cô.

 

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa Triệu Hựu Đình Lưu Diệc Phi Dương Dương

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 1 giờ 19 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 1 giờ 19 phút trước
Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 2 giờ 49 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn