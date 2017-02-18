Cover 'Phía sau một cô gái', Mỹ Tâm được khen hát hay hơn bản gốc

Giải trí 18/02/2017 11:51

Phút ngẫu hứng của 'Họa mi tóc nâu' nhận được hơn 1 triệu lượt xem sau vài giờ chia sẻ trên trang cá nhân.

Tối 17/2, trên fanpage Mỹ Tâm chia sẻ đoạn clip nữ ca sĩ đánh đàn piano và cover ca khúc Phía sau một cô gái - từng được Soobin Hoàng Sơn thể hiện khá thành công và tạo tiếng vang trong thời gian qua. Với chất giọng trầm, cao và dạt dào cảm xúc, 'Họa mi tóc nâu' đã thả hồn làm mới ca khúc khiến khán giả thích thú. Clip nhanh chóng nhận được gần 80.000 like, 12.000 lượt chia sẻ, hơn 1 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận khen ngợi. Không ít ý kiến còn khách quan cho rằng, Mỹ Tâm thể hiện ca khúc này hay hơn cả bản gốc.

Được biết, trước đó, trong một buổi biểu diễn, Mỹ Tâm được khán giả yêu cầu hát Phía sau một cô gái nhưng cô chỉ nghe qua một vài lần nên chưa tự tin thể hiện. Vì vậy, cô chỉ ngẫu hứng "hát chay" một đoạn. Trước sự phấn khích của khán giả, Mỹ Tâm hứa: "Để Tâm về tập lại rồi bữa sau hát cho mọi người nghe nha". Và không hứa cho vui, giọng ca gốc Đà Nẵng đã âm thầm tập luyện ca khúc gửi tặng đến các fan hâm mộ khiến ai cũng xuýt xoa.

Cover 'Phía sau một cô gái', Mỹ Tâm được khen hát hay hơn bản gốc - Ảnh 1
Mỹ Tâm ngày càng được khán giả yêu mến.

Bên cạnh đó, các ca sĩ như Nam Cường, Nguyễn Trần Trung Quân, Thái Bảo Trâm... cũng chia sẻ lại đoạn cover và dành lời khen lẫn ngưỡng mộ đàn chị Mỹ Tâm.

Mới đây, Mỹ Tâm bị nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng - người viết lại lời cho ca khúc nhạc Pháp 'Anh thì không' tố vi phạm quyền tác giả. Giải quyết vụ việc, phía Mỹ Tâm lập tức lên tiếng xin lỗi và gỡ bỏ hết MV của ca khúc cùng tên trên YouTube.  

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