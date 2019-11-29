Công bố chính thức dàn line-up biểu diễn tại lễ trao giải METUB WebTVAsia Awards 2019

Ngày 5/12 tới, lễ trao giải METUB WebTVAsia Awards 2019 sẽ chính thức diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh. Với thông điệp “Celebrate Asia: Rise of Vietnam”, chương trình mong muốn tôn vinh cộng đồng sáng tạo nội dung Việt Nam và Châu Á, hứa hẹn mang đến nhiều tiết mục mới lạ, độc đáo.

Ngày 27/11, ban tổ chức chương trình đã chính thức công bố dàn nghệ sĩ sẽ biểu diễn tại lễ trao giải METUB WebTVAsia Awards 2019. Trên sân khấu của lễ trao giải năm nay, bên cạnh sự xuất hiện của những nghệ sĩ rất quen thuộc với khán giả Việt Nam như: Chi Pu, Đen Vâu, Suni Hạ Linh, Quang Đăng, AMEE còn có sự góp mặt lần đầu tiên trên sân khấu Việt Nam của những tên tuổi trong làng nhạc Châu Á: giọng ca đình đám Hongkong - Fiona Fung, nam ca sĩ Young Jae - cựu thành viên nhóm B.A.P, bộ đôi Fuying & Sam, nhóm nhạc nổi tiếng Nhật Bản - Ballistik boyz và Priscilla Abby, Haoren, Ranz & Niana with Natalia.

Các ca sĩ sẽ tham gia lễ trao giải METUB WebTVAsia Awards 2019

Và nếu như dàn nghệ sĩ châu Á đều là những giọng ca nổi tiếng trong khu vực, sở hữu nhiều video triệu view trên YouTube, được đông đảo khán giả biết tới thì dàn nghệ sĩ Việt cũng không kém cạnh với những tên tuổi cực hot của showbiz Việt đã tạo nên những “cơn sốt” trên bản đồ nghệ thuật của Việt Nam trong năm 2019 như Chi Pu, Đen Vâu, Suni Hạ Linh, Quang Đăng, AMEE. Tại giải thưởng METUB WebTVAsia Awards 2019 năm nay, cả Chi Pu, Đen Vâu, Suni Hạ Linh, AMEE đều có tên trong danh sách đề cử các hạng mục giải thưởng do hội đồng BGK lựa chọn.

Chi Pu cũng góp mặt lễ trao giải METUB WebTVAsia Awards 2019

Đồng thời lễ trao giải METUB WebTVAsia Awards 2019 sẽ chứng kiến những màn kết hợp tuyệt vời với sự đầu tư công phu và chất lượng nhất hứa hẹn mang đến cho khán giả những màn trình diễn thỏa mãn về phần nghe lẫn phần nhìn giữa các nghệ sĩ Việt Nam và Châu Á.

Đen Vâu góp mặt tại lễ trao giải METUB WebTVAsia Awards 2019

METUB WebTVAsia Awards 2019 sẽ diễn ra vào ngày 5/12 tại Gem Center, TP.HCM.

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