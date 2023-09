Con dâu tỷ phú Hoàng Kiều: 'Bố chồng toàn bị phụ tình'

Trước chia sẻ của Lan Phương, nhiều thành viên cũng tỏ ra thắc mắc rằng Hoàng Kiều từng có hai đời vợ thì sao lại gọi 'gà trống nuôi con?".

Giselle Hoang bình luận: "Bạn nói mẹ chồng bạn mới mất có mấy năm mà sao trên đây bạn để gà trống nuôi con vậy? Với lại vợ trước của Hoàng Kiều mới chia tay năm ngoái ở nhau được 6 năm. Thông tin bây giờ nhiễu loạn quá".

Lan Phương liền đáp: "Lúc đấy mình trả lời theo câu hỏi của bạn nhé. Còn ba má chồng mình chia tay từ hồi ba chưa giàu, má chồng bỏ đi khi mấy con còn nhỏ là bức hình đầu tiên, ba một mình nuôi 5 đứa và làm nên sự nghiệp như bây giờ. Má có lấy chồng khác sinh được 2 con và đã mất rồi".

Con dâu Hoàng Kiều cũng khẳng định chuyện quá khứ rất dài không thể nói ngắn gọn qua vài câu chữ. Cô gái xinh đẹp tiết lộ: "Mọi người chỉ cần hiểu là ba chồng mình luôn bị phụ tình đấy".

Dù Lan Phương chia sẻ bố chồng mình luôn bị phụ tình nhưng ai cũng tỏ ra thắc mắc sao ông toàn yêu gái trẻ đẹp?

"Chắc có lẽ ba bạn không chọn đúng người hợp với mình đó bạn. Giữa 2 thế hệ có sự khác biệt quá lớn thì sao ở đời được bạn ơi. Nhất là khi nguyên nhân đến với nhau ko xuất phát từ tình yêu thật" - một thành viên mạng nhận định. Tuy nhiên, Lan Phương cho biết cô từng chứng kiến bố chồng buồn nguyên một năm trời vì chuyện tình cảm.

Nhận xét về mối tình của bố chồng và Ngọc Trinh, Lan Phương nêu quan điểm: "Nếu 2 người họ đến với nhau mà cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc thì đấy là quyền tự do cá nhân của mỗi người, mình không có lý do gì để can thiệp, ủng hộ hay không ủng hộ. Hơn nữa mình cũng chỉ là con dâu".

Tư tưởng của con dâu Hoàng Kiều được đánh giá là tiến bộ và nhận được sự đồng tình của cư dân mạng. "Mình cũng nghĩ thôi thì đời ai nấy sống, mình cứ sống trọn vẹn, vui vẻ với cuộc sống mình đã" - tài khoản T.T nói.