Cô gái nghèo giữa phố sở hữu những ngôi nhà trên 20 tỷ đồng

Có một con phố mà từ lâu khi nhắc đến người ta đều gắn liền nó với những cụm từ: “xa xỉ”, “phố hàng hiệu”, “thiên đường mua sắm”... Chỉ cần đi dạo ở nơi này thôi, bạn đã có cơ hội được thưởng thức nghệ thuật của sự kết hợp nhiều phong cách kiến trúc khác nhau, từ những t? vi ên đá sa thạch vuông lát bên ngoài đến những bức tường kính trong suốt.

Các thương hiệu nổi tiếng như Prada, Cartier, DKNY, D&G, Hugo Boss luôn hiện hữu như lẽ hiển nhiên bên cạnh cửa hàng đại diện của Rolls-Royce. Và lẽ tất nhiên, giữa chốn xa hoa như thế, nếu bạn nhìn thấy một hay hai chiếc Porsche bóng loáng, một vài quý cô sang trọng với đồ hiệu Calvin Klein thì cũng là một điều rất đỗi bình thường. Điều bất thường ở đây đó là: có một nàng nghèo giữa phố Cheongdam Dong…

Hàng loạt những hãng thời trang danh tiếng thế giới với những phong cách khác nhau đang cố làm mình nổi bật hơn trong mắt khách đi dạo. Chính những điều đặc biệt này đã tạo nên cho khu phố một phong cách rất thú vị đằng sau những kiến trúc đầy tính thẩm mĩ.

Han Se Kyung là một cô gái tài năng có xuất thân bình dân, luôn tin vào câu châm ngôn "L'effort est ma force"- “Nỗ lực chính là sức mạnh của tôi”, làm việc chăm chỉ và cố gắng hết mình là yếu tố duy nhất để thành công. Sau hàng loạt những biến cố như chia tay bạn trai lâu năm vì không có tiền, phải làm chân chạy việc vặt cho cô bạn cùng lớp kém cỏi hơn nhưng giờ đã là phu nhân giám đốc...

Han Se Kyung dần dần nhận ra cuộc sống thực sự, đằng sau những ảo tưởng ngây thơ của mình. Quyết định thay đổi số phận, cô gái này khao khát tìm được một người chồng giàu có để được sống ở Cheongdam Dong - khu phố giàu có, thời thượng nhất của Seoul. Giấc mơ của Han Se Kyung có thành hiện thực?

Dựa trên cuốn tiểu thuyết "Cheongdam-Dong Oduri", "Cheongdam-Dong Alice", tên tiếng Việt là "Nàng Alice ở phố Cheongdam Dong", là một bộ phim hài, tình cảm chứa đựng những bài học giàu tính nhân văn về giá trị thực sự của mỗi người, dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất mà cuộc sống đặt ra. Sau tất cả, dù xã hội có phức tạp thế nào, thì những người tốt luôn có quà đó là hạnh phúc đích thực.

Sự hấp dẫn của phim không chỉ đến từ dàn diễn viên đẹp, diễn xuất tốt như Moon Geun Young, Park Shi Hoo, nội dung mới lạ mà còn bởi sự chịu chơi của nhà sản xuất khi đầu tư cho bối cảnh phim.

Tất cả các ngôi nhà của Yoon Joo (So Yi Hyun đóng) và Seung Jo (Park Shi Hoo đóng), cùng công ty của những thương hiệu sang trọng đều được xây mới từ đầu. Bên cạnh đó là bộ sưu tập xa hoa đồ nội thất, trang trí, quần áo, giày dép, túi xách của các nhân vật...

Hãy cùng đón xem bộ phim “Nàng Alice ở phố Cheongdam Dong” phát sóng lúc 11h00 hàng ngày trên TodayTV từ 08/04/2016. Thông tin chi tiết xem tại: www.todaytv.vn hoặc f/TodayTV.

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