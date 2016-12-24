Có bố sở hữu 2,9 tỷ USD, con trai Hoàng Kiều gây choáng với cách ăn uống và xài hàng hiệu

Trong chuyện tình của Hoàng Kiều - Ngọc Trinh, Sammy Hoàng được truyền thông chú ý khi tiết lộ nhiều hình ảnh thân mật của bố cùng tình mới. Có dịp về Việt Nam, con trai thứ 3 của vị tỷ phú có lối sống gây bất ngờ.

Sammy Hoàng là con trai thứ 3 của tỷ phú giàu nhất thế giới Hoàng Kiều. Có vợ là cựu người mẫu Đào Lan Phương, Sammy Hoàng có dịp sát cánh cùng bố trong nhiều hoạt động tại Việt Nam. Anh cũng là người bạn thân thiết với ông bầu Vũ Khắc Tiệp. Tại Mỹ, Sammy từng gây choáng khi mua lại một tạp chí giải trí có tiếng của Hollywood nhiều năm về trước.

Dù gia đình có truyền thống kinh doanh song nghệ thuật mới là niềm đam mê của cậu 3 nhà Hoàng Kiều. Theo đó, Sammy Hoàng từng tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành mỹ thuật ở California Lutheran University, anh làm việc tại nhiều tạp chí khác nhau trước khi trở thành ông chủ của chính mình.

Vừa qua, vợ của Sammy Hoàng tuyên bố, chính vợ chồng cô là người mai mối Ngọc Trinh cho Hoàng Kiều. Cảm nhận được nỗi cô đơn của bố sau 1 năm đỗ vỡ tình cảm, các con mong ông tìm được người thương và cùng đồng hành đến cuối đời. Nếu như cô vợ của Sammy Hoàng gây chú ý với vẻ đẹp mặn mà, chiều cao nổi bật và cuộc sống sang chảnh thì cậu 3 họ Hoàng được đánh giá rất phong độ, lịch lãm. Thông qua trang cá nhân, anh thường xuyên chia sẻ hình ảnh trong cuộc sống đời thường. Các đây 1 tháng trước, anh cùng gia đình về Việt Nam thăm quê. Nhiều người không khỏi ngỡ ngàng các trước hình ảnh bình dị của con trai tỷ phú giàu nhất thế giới.

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