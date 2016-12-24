Có bố sở hữu 2,9 tỷ USD, con trai Hoàng Kiều gây choáng với cách ăn uống và xài hàng hiệu

Giải trí 24/12/2016 16:13

Trong chuyện tình của Hoàng Kiều - Ngọc Trinh, Sammy Hoàng được truyền thông chú ý khi tiết lộ nhiều hình ảnh thân mật của bố cùng tình mới. Có dịp về Việt Nam, con trai thứ 3 của vị tỷ phú có lối sống gây bất ngờ.

Sammy Hoàng là con trai thứ 3 của tỷ phú giàu nhất thế giới Hoàng Kiều. Có vợ là cựu người mẫu Đào Lan Phương, Sammy Hoàng có dịp sát cánh cùng bố trong nhiều hoạt động tại Việt Nam. Anh cũng là người bạn thân thiết với ông bầu Vũ Khắc Tiệp.

Tại Mỹ, Sammy từng gây choáng khi mua lại một tạp chí giải trí có tiếng của Hollywood nhiều năm về trước.

Có bố sở hữu 2,9 tỷ USD, con trai Hoàng Kiều gây choáng với cách ăn uống và xài hàng hiệu - Ảnh 1
Sammy Hoàng và ông bầu Vũ Khắc Tiệp.

Dù gia đình có truyền thống kinh doanh song nghệ thuật mới là niềm đam mê của cậu 3 nhà Hoàng Kiều. Theo đó, Sammy Hoàng từng tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành mỹ thuật ở California Lutheran University,  anh làm việc tại nhiều tạp chí khác nhau trước khi trở thành ông chủ của chính mình.

Vừa qua, vợ của Sammy Hoàng tuyên bố, chính vợ chồng cô là người mai mối Ngọc Trinh cho Hoàng Kiều. Cảm nhận được nỗi cô đơn của bố sau 1 năm đỗ vỡ tình cảm, các con mong ông tìm được người thương và cùng đồng hành đến cuối đời.

Có bố sở hữu 2,9 tỷ USD, con trai Hoàng Kiều gây choáng với cách ăn uống và xài hàng hiệu - Ảnh 2
Anh bên cạnh bà xã Lan Phương.

Nếu như cô vợ của Sammy Hoàng gây chú ý với vẻ đẹp mặn mà, chiều cao nổi bật và cuộc sống sang chảnh thì cậu 3 họ Hoàng được đánh giá rất phong độ, lịch lãm. Thông qua trang cá nhân, anh thường xuyên chia sẻ hình ảnh trong cuộc sống đời thường. Các đây 1 tháng trước, anh cùng gia đình về Việt Nam thăm quê. Nhiều người không khỏi ngỡ ngàng các trước hình ảnh bình dị của con trai tỷ phú giàu nhất thế giới.

Có bố sở hữu 2,9 tỷ USD, con trai Hoàng Kiều gây choáng với cách ăn uống và xài hàng hiệu - Ảnh 3
Cách đây 1 tháng, Sammy Hoàng có dịp về Việt Nam. Anh chia sẻ ảnh chụp tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TP HCM.

Có bố sở hữu 2,9 tỷ USD, con trai Hoàng Kiều gây choáng với cách ăn uống và xài hàng hiệu - Ảnh 4
Anh và các con tham quan nhiều địa điểm tại quê hương.

Có bố sở hữu 2,9 tỷ USD, con trai Hoàng Kiều gây choáng với cách ăn uống và xài hàng hiệu - Ảnh 5
Dù đã trở thành tỷ phú nhưng gia đình Hoàng Kiều luôn nhớ về cội nguồn. Theo như lời chia sẻ của tỷ phú 72 tuổi, sắp tới ông sẽ cùng Ngọc Trinh thực hiện nhiều dự án thiện nguyện tại Việt Nam.

Có bố sở hữu 2,9 tỷ USD, con trai Hoàng Kiều gây choáng với cách ăn uống và xài hàng hiệu - Ảnh 6
Cậu 3 họ Hoàng thưởng thức món chả cá lã vọng. Nhiều người bất ngờ khi thấy con trai tỷ phú sống khá gần gũi và bình dị.

Có bố sở hữu 2,9 tỷ USD, con trai Hoàng Kiều gây choáng với cách ăn uống và xài hàng hiệu - Ảnh 7
Thưởng thức một món nướng nổi tiếng ở Hà Nội. Nhiều thành viên mạng bình luận vui rằng, con trai Hoàng Kiều tiếc tiền mua điện thoại khi dùng chiếc iPhone đã bể nứt.

Có bố sở hữu 2,9 tỷ USD, con trai Hoàng Kiều gây choáng với cách ăn uống và xài hàng hiệu - Ảnh 8
Sammy Hoàng không quên thưởng thức món bún chả đặc trưng của Hà thành.

Có bố sở hữu 2,9 tỷ USD, con trai Hoàng Kiều gây choáng với cách ăn uống và xài hàng hiệu - Ảnh 9
Món ốc bình dân.

Có bố sở hữu 2,9 tỷ USD, con trai Hoàng Kiều gây choáng với cách ăn uống và xài hàng hiệu - Ảnh 10
Cà phê sữa đá.

Có bố sở hữu 2,9 tỷ USD, con trai Hoàng Kiều gây choáng với cách ăn uống và xài hàng hiệu - Ảnh 11
Sammy Hoàng khá thích thú với món xôi chim.

Có bố sở hữu 2,9 tỷ USD, con trai Hoàng Kiều gây choáng với cách ăn uống và xài hàng hiệu - Ảnh 12
Sự gần gũi, giản dị của con trai Hoàng Kiều khi về nước khiến nhiều người bất ngờ.

Có bố sở hữu 2,9 tỷ USD, con trai Hoàng Kiều gây choáng với cách ăn uống và xài hàng hiệu - Ảnh 13
Anh chụp ảnh cho con gái tại quận 1, TP HCM.

Có bố sở hữu 2,9 tỷ USD, con trai Hoàng Kiều gây choáng với cách ăn uống và xài hàng hiệu - Ảnh 14
Tuy nhiên, cậu 3 nhà họ Hoàng không quên ghé thăm các cửa hàng hiệu sang chảnh.

Có bố sở hữu 2,9 tỷ USD, con trai Hoàng Kiều gây choáng với cách ăn uống và xài hàng hiệu - Ảnh 15
Anh có mặt tại cửa hàng danh giá ngay trung tâm Sài Gòn.

Có bố sở hữu 2,9 tỷ USD, con trai Hoàng Kiều gây choáng với cách ăn uống và xài hàng hiệu - Ảnh 16
Dân mạng không khỏi choáng trước sự xa hoa, đẳng cấp của con trai tỷ phú.

Có bố sở hữu 2,9 tỷ USD, con trai Hoàng Kiều gây choáng với cách ăn uống và xài hàng hiệu - Ảnh 17
Anh khoe ảnh một phụ nữ đeo nhiều nhẫn, túi xách giá trị.

Có bố sở hữu 2,9 tỷ USD, con trai Hoàng Kiều gây choáng với cách ăn uống và xài hàng hiệu - Ảnh 18
Check in tại những nhà hàng sang trọng.

 

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