Chung kết lượt đi AFF Cup 2022: Việt Nam liên tiếp để thủng lưới, Thái Lan tạm dẫn trước 2-1

Giải trí 13/01/2023 21:11

Sang hiệp 2 của Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2022, Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối thủ.

Vào tối 13/1, trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) diễn ra trận đấu chung kết lượt đi Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2022 (AFF Mitsubishi Electric Cup 2022) giữa đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) gặp đội tuyển Thái Lan (áo xanh).

Đội tuyển Việt Nam một lần nữa vượt lên dẫn trước từ khá sớm, khi ở phút 24, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh băng vào đánh đầu tung lưới ĐT Thái Lan. Từ một đường mở bóng ở trung lộ nhằm vào cánh phải, Quế Ngọc Hải dâng lên rất cao. Anh thực hiện cú thả bóng vào trong vòng cấm địa cho Nguyễn Tiến Linh băng vào đánh đầu tung lưới Thái Lan.

Chung kết lượt đi AFF Cup 2022: Việt Nam liên tiếp để thủng lưới, Thái Lan tạm dẫn trước 2-1 - Ảnh 1
Khi ở phút 24, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh băng vào đánh đầu tung lưới ĐT Thái Lan - Ảnh: Vnews

Tuy nhiên, sang hiệp 2, Việt Nam lần đầu thủng lưới tại AFF Cup 2022. Từ đường chuyền xuyên tuyến của Theerathon, tiền đạo Poramet thoát xuống lừa qua Quế Ngọc Hải, rồi dứt điểm vào góc gần đánh bại Văn Lâm. Pha xử lý đẳng cấp của cầu thủ 24 tuổi giúp Thái Lan gỡ hòa 1-1.

Vào phú 64, bẫy việt vị của Việt Nam một lần nữa phản tác dụng. Sau đường chuyền bất thành của Thái Lan, Việt Anh không kịp dâng lên và bị khai thác khi Theerathon chọc khe cho Sarach. Tiền vệ Thái Lan xoay người dứt điểm, đánh bại Văn Lâm.

Chung kết lượt đi AFF Cup 2022: Việt Nam liên tiếp để thủng lưới, Thái Lan tạm dẫn trước 2-1 - Ảnh 2
Việt Nam liên tiếp thủng lưới - Ảnh: VNExpress

Việt Nam được hưởng phạt ở cánh phải, sau khi Quang Hải bị phạm lỗi. Tiền vệ này thực hiện pha đá phạt sau đó, nhưng treo bóng quá nhẹ và bị một cầu thủ Thái Lan đánh đầu cản phá. Hiện tại, Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối thủ.

Đội hình thi đấu tuyển Việt Nam: Văn Lâm, Tấn Tài, Thành Chung, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Văn Hậu, Hùng Dũng, Hoàng Đức, Quang Hải, Tuấn Hải, Tiến Linh

Chung kết lượt đi AFF Cup 2022: Việt Nam lần đầu thủng lưới, Thái Lan gỡ hòa 1-1

Chung kết lượt đi AFF Cup 2022: Việt Nam lần đầu thủng lưới, Thái Lan gỡ hòa 1-1

Trong hiệp 2 của Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2022, Việt Nam lần đầu thủng lưới tại AFF Cup 2022.

Xem thêm
Từ khóa:   Đội tuyển Việt Nam AFF Cup 2022 đội tuyển Thái Lan

TIN MỚI NHẤT

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Sao quốc tế 5 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Sao quốc tế 8 phút trước
Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 57 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 1 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 1 giờ 38 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 2 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người đẹp Myanmar - Soe Myintzu Lwin đăng quang Miss Multicultural World 2026

Người đẹp Myanmar - Soe Myintzu Lwin đăng quang Miss Multicultural World 2026