Chung kết lượt đi AFF Cup 2022: Việt Nam liên tiếp để thủng lưới, Thái Lan tạm dẫn trước 2-1

Sang hiệp 2 của Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2022, Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối thủ.

Vào tối 13/1, trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) diễn ra trận đấu chung kết lượt đi Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2022 (AFF Mitsubishi Electric Cup 2022) giữa đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) gặp đội tuyển Thái Lan (áo xanh).

Đội tuyển Việt Nam một lần nữa vượt lên dẫn trước từ khá sớm, khi ở phút 24, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh băng vào đánh đầu tung lưới ĐT Thái Lan. Từ một đường mở bóng ở trung lộ nhằm vào cánh phải, Quế Ngọc Hải dâng lên rất cao. Anh thực hiện cú thả bóng vào trong vòng cấm địa cho Nguyễn Tiến Linh băng vào đánh đầu tung lưới Thái Lan.

Khi ở phút 24, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh băng vào đánh đầu tung lưới ĐT Thái Lan - Ảnh: Vnews

Tuy nhiên, sang hiệp 2, Việt Nam lần đầu thủng lưới tại AFF Cup 2022. Từ đường chuyền xuyên tuyến của Theerathon, tiền đạo Poramet thoát xuống lừa qua Quế Ngọc Hải, rồi dứt điểm vào góc gần đánh bại Văn Lâm. Pha xử lý đẳng cấp của cầu thủ 24 tuổi giúp Thái Lan gỡ hòa 1-1.

Vào phú 64, bẫy việt vị của Việt Nam một lần nữa phản tác dụng. Sau đường chuyền bất thành của Thái Lan, Việt Anh không kịp dâng lên và bị khai thác khi Theerathon chọc khe cho Sarach. Tiền vệ Thái Lan xoay người dứt điểm, đánh bại Văn Lâm.

Việt Nam liên tiếp thủng lưới - Ảnh: VNExpress

Việt Nam được hưởng phạt ở cánh phải, sau khi Quang Hải bị phạm lỗi. Tiền vệ này thực hiện pha đá phạt sau đó, nhưng treo bóng quá nhẹ và bị một cầu thủ Thái Lan đánh đầu cản phá. Hiện tại, Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối thủ.

Đội hình thi đấu tuyển Việt Nam: Văn Lâm, Tấn Tài, Thành Chung, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Văn Hậu, Hùng Dũng, Hoàng Đức, Quang Hải, Tuấn Hải, Tiến Linh

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