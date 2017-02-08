Chủ nợ bật khóc trước Đàm Vĩnh Hưng

Giải trí 08/02/2017 11:17

Theo MR. Đàm, đã có chủ nợ bật khóc trước những chia sẻ tận đáy lòng của anh.

Chiều 7/2, dư luận xôn xao trước hình ảnh hàng chục chủ nợ ngồi kín tại nhà của Đàm Vĩnh Hưng. Nhiều ý kiến cho rằng nam ca sĩ 'bị siết nợ' tận nhà trong những ngày đầu năm. Trước đó, 'ông hoàng nhạc Việt' từng live stream khóc nức nở tâm sự mọi sự thật về việc anh phải âm thầm chịu đựng gánh số nợ hàng chục tỷ đồng do mẹ ruột gây ra. Do nghiện trò 'đỏ đen', mẹ MR.Đàm đã dùng danh nghĩa của con trai để đi mượn tiền rất nhiều người.

Chia sẻ với truyền thông, Đàm Vĩnh Hưng xác nhận: "Chính tôi mời họ đến nhà để cùng giải quyết. Tôi nói chuyện đàng hoàng và họ rất ôn hòa, dễ chịu. Họ rất hiểu việc và mọi chuyện đã đi tới ổn thỏa".

Chủ nợ bật khóc trước Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh 1
Các chủ nợ tại nhà Đàm Vĩnh Hưng.

Chủ nợ bật khóc trước Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh 2
'Ông hoàng nhạc Việt' phải lên kế hoạch trả nợ dài hạn cho các chủ nợ.

Để đẹp lòng đôi bên và tránh những xung đột xấu xảy ra, Đàm Vĩnh Hưng phải chọn phương án lên kế hoạch trả nợ dài hạn cho các chủ nợ. "Tôi mời tất cả chủ nợ tới và thưa việc rõ ràng với họ, nói với họ hãy đồng ý với giải pháp trả nợ của mình. Làm lớn chuyện ra cũng chỉ thêm bất lợi thôi. Tôi sẽ trả trong vòng 10 tháng, mỗi tháng 10% cho đến hết" - anh trao đổi trên Vietnamnet.

Trong khi đó, phía các chủ nợ đa số là nữ nên hầu như đều tỏ ra đồng cảm và bật khóc trước những chia sẻ tận đáy lòng của Đàm Vĩnh Hưng. "Những chủ nợ là phụ nữ ai cũng khóc. Lần nào cũng vậy, tâm sự chuyện của tôi là họ khóc, họ thông cảm và họ không ngờ sự thật như vậy. Những người đàn ông thì chia sẻ và chấp nhận giải pháp của tôi" - Đàm Vĩnh Hưng tâm sự.

Mẹ ruột Đàm Vĩnh Hưng là bà Trần Thị Thọ đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Theo Mr. Đàm, suốt nhiều năm qua anh phải gánh chịu số nợ hàng chục tỷ từ mẹ. Bà mượn danh nghĩa con trai để hỏi mượn tiền tất cả ai có thể.

Chủ nợ bật khóc trước Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh 3
Bà Trần Thị Thọ và con trai Đàm Vĩnh Hưng lúc bé.

Bà Thọ kết hôn năm 22 tuổi. Khi đó, một cô sinh viên y khoa đem lòng yêu một chàng trai đa tình đã có gia đình. Từ bé, Đàm Vĩnh Hưng phải chịu cảnh ngủ ngoài đường nhiều hơn trong nhà.

Chủ nợ bật khóc trước Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh 4
Tháng 2/2016, Đàm Vĩnh Hưng cùng mẹ đã đến thăm gia đình vợ lớn của bố. Theo đó, mọi người đã bỏ qua quá khứ để cùng thắp cho ông nén hương. 

Tháng 2/2016, Đàm Vĩnh Hưng cùng mẹ đã đến thăm gia đình vợ lớn của bố. Theo đó, mọi người đã bỏ qua quá khứ để cùng thắp cho ông nén hương.

"Vì mẹ tôi đã chịu bước tới nơi để hài cốt của bố để viếng thăm và thắp nhang... sau một thời gian dài giận hờn thậm chí là căm ghét... Vậy là tui cũng có được một chút cảm giác 'gia đình tề tựu, ấm áp bên nhau' mặc dù không đầy đủ các mẹ và các con rơi rớt của bố khắp nơi" - Đàm Vịnh Hưng chia sẻ với truyền thông.

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   chủ nợ bật khóc trước Đàm Vĩnh Hưng chủ nợ Đàm Vĩnh Hưng bật khóc Đàm Vĩnh Hưng nợ nần

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 1 giờ 31 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 1 giờ 31 phút trước
Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 3 giờ 1 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn