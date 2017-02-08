Chủ nợ bật khóc trước Đàm Vĩnh Hưng

Chia sẻ với truyền thông, Đàm Vĩnh Hưng xác nhận: "Chính tôi mời họ đến nhà để cùng giải quyết. Tôi nói chuyện đàng hoàng và họ rất ôn hòa, dễ chịu. Họ rất hiểu việc và mọi chuyện đã đi tới ổn thỏa".

Chiều 7/2, dư luận xôn xao trước hình ảnh hàng chục chủ nợ ngồi kín tại nhà của Đàm Vĩnh Hưng. Nhiều ý kiến cho rằng nam ca sĩ 'bị siết nợ' tận nhà trong những ngày đầu năm. Trước đó, 'ông hoàng nhạc Việt' từng live stream khóc nức nở tâm sự mọi sự thật về việc anh phải âm thầm chịu đựng gánh số nợ hàng chục tỷ đồng do mẹ ruột gây ra. Do nghiện trò 'đỏ đen', mẹ MR.Đàm đã dùng danh nghĩa của con trai để đi mượn tiền rất nhiều người.

Để đẹp lòng đôi bên và tránh những xung đột xấu xảy ra, Đàm Vĩnh Hưng phải chọn phương án lên kế hoạch trả nợ dài hạn cho các chủ nợ. "Tôi mời tất cả chủ nợ tới và thưa việc rõ ràng với họ, nói với họ hãy đồng ý với giải pháp trả nợ của mình. Làm lớn chuyện ra cũng chỉ thêm bất lợi thôi. Tôi sẽ trả trong vòng 10 tháng, mỗi tháng 10% cho đến hết" - anh trao đổi trên Vietnamnet.

Trong khi đó, phía các chủ nợ đa số là nữ nên hầu như đều tỏ ra đồng cảm và bật khóc trước những chia sẻ tận đáy lòng của Đàm Vĩnh Hưng. "Những chủ nợ là phụ nữ ai cũng khóc. Lần nào cũng vậy, tâm sự chuyện của tôi là họ khóc, họ thông cảm và họ không ngờ sự thật như vậy. Những người đàn ông thì chia sẻ và chấp nhận giải pháp của tôi" - Đàm Vĩnh Hưng tâm sự.

Mẹ ruột Đàm Vĩnh Hưng là bà Trần Thị Thọ đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Theo Mr. Đàm, suốt nhiều năm qua anh phải gánh chịu số nợ hàng chục tỷ từ mẹ. Bà mượn danh nghĩa con trai để hỏi mượn tiền tất cả ai có thể.

Bà Thọ kết hôn năm 22 tuổi. Khi đó, một cô sinh viên y khoa đem lòng yêu một chàng trai đa tình đã có gia đình. Từ bé, Đàm Vĩnh Hưng phải chịu cảnh ngủ ngoài đường nhiều hơn trong nhà.

Tháng 2/2016, Đàm Vĩnh Hưng cùng mẹ đã đến thăm gia đình vợ lớn của bố. Theo đó, mọi người đã bỏ qua quá khứ để cùng thắp cho ông nén hương.

"Vì mẹ tôi đã chịu bước tới nơi để hài cốt của bố để viếng thăm và thắp nhang... sau một thời gian dài giận hờn thậm chí là căm ghét... Vậy là tui cũng có được một chút cảm giác 'gia đình tề tựu, ấm áp bên nhau' mặc dù không đầy đủ các mẹ và các con rơi rớt của bố khắp nơi" - Đàm Vịnh Hưng chia sẻ với truyền thông.