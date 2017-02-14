Chồng thứ 2 của Phi Thanh Vân công khai ảnh nộp đơn ly hôn đúng ngày Valentine

Trên trang cá nhân, Bảo Duy vừa đăng tải những hình ảnh của anh tại tòa án khi tới nộp đơn ly hôn Phi Thanh Vân hôm 13/2 vừa qua.

Phi Thanh Vân và chồng thứ 2 Bảo Duy chính thức nói lời chia tay sau loạt mâu thuẫn, tố nhau trên mạng xã hội. Cách đây ít phút, trên trang cá nhân, Bảo Duy chia sẻ hình ảnh anh tại tòa án khi nộp đơn ly hôn Phi Thanh Vân. Bên cạnh đó, ông bố trẻ còn đăng tải cả giấy hẹn của tòa án.

Trước đó, Bảo Duy từng muốn được gặp mặt con trai nhưng Phi Thanh Vân không chấp thuận. Thậm chí, nữ diễn viên còn chia sẻ các hình ảnh được cho là Bảo Duy đập phá đồ đạc trong nhà, dùng kiếm tấn công cô... Theo Phi Thanh Vân, vì những hành động không kiểm soát của chồng cũ nên công an và an ninh khu vực cấm anh vào nhà chứ cô không hề ngăn cản việc bố gặp con.

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