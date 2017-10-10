NSƯT Hoài Linh vốn là người kín tiếng và hiếm khi đăng tải những tâm tư cá nhân trên mạng xã hội. Tuy nhiên, mới đây, danh hài đã bất ngờ chia sẻ một bức tâm thư khá dài trên trang cá nhân thể hiện sự bức xúc với một phóng viên có bài viết thiếu chính xác và xúc phạm đến ngày giỗ Tổ nghề của nghệ sĩ.

Đọc xong bài báo của bạn, tôi nghĩ bạn nên học thêm về kiến thức và tìm hiểu thêm về Tổ nghề của chúng tôi. Nghề nào cũng phải có người khai sinh ra lâu đời và là người đầu tiên thì xem như là Tổ nghề. Nghề của nghệ sĩ chúng tôi không phải chỉ thờ Tổ sân khấu mà còn thờ Thập Nhị Công Nghệ, Tiền Hiền, Hậu Hiền và cả những Khán Giả ân nhân của chúng tôi. Ngày giỗ Tổ của chúng tôi cũng đã được nhà nước công nhận là ngày 'Truyền thống ngành sân khấu' rồi đấy. Vấn đề này chắc bạn chưa tìm hiểu kỹ, hoặc bạn chẳng biết tí gì, nên bạn phán còn hơn Thánh phán rồi đấy, Su Su ạ.

Danh hài viết: "Gửi nhà báo Su Su, phóng viên báo T.P. Trước tiên tôi xin lỗi, vì không biết Su Su bao nhiêu tuổi để xưng hô cho phải phép, nhưng đọc tên phóng viên Su Su thì tôi nghĩ bạn còn 'non' tuổi lắm. Thôi thì xưng hô tôi và bạn cho tiện nhé.

Việc thờ Tổ nghề của chúng tôi chẳng liên quan gì đến đồng bóng như bạn phán đâu nhé. Vì trong tín ngưỡng thờ Mẫu, không thờ Tổ nghề sân khấu. Còn việc bạn đề cập đến khán giả của chúng tôi không liên quan gì đến Tổ sân khấu, mà vẫn đến xin lộc thì bạn đi hơi bị xa rồi đấy. Khán giả là những người trực tiếp nuôi nghệ sĩ chúng tôi, vả lại 1 năm có 1 ngày khán giả có thể gần gũi anh, em nghệ sĩ chúng tôi nhất. Khán giả của chúng tôi đến không phải để xin lộc mang về, bạn nói như thế là đụng chạm hơi nhiều khán giả của chúng tôi đấy. Khán giả của chúng tôi đến để dâng hương cho những bậc tiền bối quá cố của chúng tôi, mà khán giả chúng tôi ái mộ từ xưa và giao lưu với nghệ sĩ, như thế không được à, Su Su?

Tín ngưỡng mỗi nghề mỗi khác, quan trọng là chúng tôi nhớ đến những bậc khai sáng nghề nghiệp. Đó là sự thể hiện truyền thống 'Tôn sư, Trọng đạo, Uống nước nhớ nguồn' của người Việt Nam từ bao đời nay. Thôi vài dòng gửi bạn, chứ giải thích nhiều thì bạn cũng không hiểu hết được đâu".

Ngay sau khi đăng tải, bức tâm thư của danh hài Hoài Linh nhận được nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ. Nhiều khán giả cho rằng bài viết của phóng viên này là nhận định dựa trên ý kiến cá nhân. Ngoài ra, không ít ý kiến nhận xét người viết còn quá "non tay" và thể hiện sự thiếu hiểu biết của bản thân dẫn đến việc đưa ra những nhận định có thể ảnh hưởng tới một tập thể lớn anh em nghệ sĩ.

Một số bình luận tiêu biểu như: "Tổ nghề sân khấu không chỉ liên quan với giới nghệ sĩ mà có ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực khác mà hàng năm đến ngày ai cũng cúng bái... Bài viết của Susu hơi quá đà và đụng chạm nhiều".

Ý kiến khác thì cho rằng: "Bài báo không như một bài tin tức hay phản ánh mà giống như một bài viết cố tình hạ bệ người khác. Muốn tạo một bài viết sốc nhưng bộc lộ sự yếu kém trong cách viết bài..."

Nhà thờ Tổ nghề sân khấu hoành tráng của nghệ sĩ hài Hoài Linh nằm trên khu đất rộng 7.000 m2 tại phường Long Phước, quận 9, TP.HCM. Công trình gồm các hạng mục nhà thờ chính, nhà thợ phụ, nhà nghỉ cho người thăm viếng ở lại qua đêm và nhiều tiểu cảnh, cây cảnh...