Choáng váng với hình ảnh hàng loạt sao Việt chưa qua photoshop

Vì đã quá quen mắt với hình ảnh long lanh, lung linh của các sao Việt trên báo chí và mạng xã hội, thế nên khi được chiêm ngưỡng nhan sắc thô mộc, chưa qua photoshop của những người đẹp này, trước sự thật phũ phàng, không ít fan hâm mộ đã thực sự sốc và vô cùng choáng váng!

Ngọc Trinh, Hồ Ngọc Hà, Mai Phương Thúy, Nhã Phương, Hương Tràm.v.v... đều là những mỹ nhân được ngưỡng mộ vì sở hữu những đôi chân thon nuột nà cùng thân hình mảnh mai đáng mơ ước. Cứ mỗi lần những người đẹp này chia sẻ ảnh, ai cũng phải trầm trồ trước làn da trắng mịn không tì vết và vóc dáng thanh thoát khó tin của họ.

Tuy nhiên, đó chỉ là những hình ảnh đã được duyệt qua những cú click chuột thần kỳ. Còn khi chưa photoshop, nhan sắc của những mỹ nhân này khiến nhiều fan thật sự vỡ mộng và “mất niềm tin vào cuộc sống”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/choang-vang-voi-hinh-anh-sao-viet-chua-qua-photoshop-da-den-chan-tho-dui-to-bung-mo-nhin-la-het-ca-hon-234643.html