Choáng váng với hình ảnh hàng loạt sao Việt chưa qua photoshop: Da đen, chân thô, đùi to, bụng mỡ... nhìn là hết cả hồn

Giải trí 15/09/2017 15:44

Vì đã quá quen mắt với hình ảnh long lanh, lung linh của các sao Việt trên báo chí và mạng xã hội, thế nên khi được chiêm ngưỡng nhan sắc thô mộc, chưa qua photoshop của những người đẹp này, trước sự thật phũ phàng, không ít fan hâm mộ đã thực sự sốc và vô cùng choáng váng!

Ngọc Trinh, Hồ Ngọc Hà, Mai Phương Thúy, Nhã Phương, Hương Tràm.v.v... đều là những mỹ nhân được ngưỡng mộ vì sở hữu những đôi chân thon nuột nà cùng thân hình mảnh mai đáng mơ ước. Cứ mỗi lần những người đẹp này chia sẻ ảnh, ai cũng phải trầm trồ trước làn da trắng mịn không tì vết và vóc dáng thanh thoát khó tin của họ.

Tuy nhiên, đó chỉ là những hình ảnh đã được duyệt qua những cú click chuột thần kỳ. Còn khi chưa photoshop, nhan sắc của những mỹ nhân này khiến nhiều fan thật sự vỡ mộng và “mất niềm tin vào cuộc sống”.

Choáng váng với hình ảnh hàng loạt sao Việt chưa qua photoshop
Bắp đùi vạm vỡ của Hương Tràm bỗng trở nên thon gọn bất ngờ chỉ sau vài cú click chuột - Ảnh: Internet 

Choáng váng với hình ảnh hàng loạt sao Việt chưa qua photoshop
Hóa ra, Mai Phương Thúy cũng không sở hữu thân hình tuyệt hảo như người ta vẫn lầm tưởng - Ảnh: Internet

Choáng váng với hình ảnh hàng loạt sao Việt chưa qua photoshop
Cặp đùi của Hoàng Thùy Linh khi chưa qua photoshop khiến nhiều fan choáng váng - Ảnh: Internet

Choáng váng với hình ảnh hàng loạt sao Việt chưa qua photoshop
Hồ Ngọc Hà dường như đã quá lạm dụng công cụ chỉnh sửa ảnh, trông đôi chân "Nữ hoàng giải trí" như đang đi cà kheo - Ảnh: Internet

Choáng váng với hình ảnh hàng loạt sao Việt chưa qua photoshop
Ở những bức hình gốc, Ngọc Trinh cũng chẳng trắng mịn như thường thấy - Ảnh: Internet

Choáng váng với hình ảnh hàng loạt sao Việt chưa qua photoshop
Không phải bàn cãi gì nữa, bức hình trái chính là đôi chân thật sự của Nhã Phương, còn hình phải là sản phẩm của photoshop - Ảnh: Internet 

Tung ảnh bikini nóng bỏng sau 'đập đi xây lại' 3 vòng, Phi Thanh Vân vẫn bị 'bóc mẻ' photoshop non tay lộ rõ 'bụng bia' thế này đây

Tung ảnh bikini nóng bỏng sau 'đập đi xây lại' 3 vòng, Phi Thanh Vân vẫn bị 'bóc mẻ' photoshop non tay lộ rõ 'bụng bia' thế này đây

Sau khi bị chê vòng 3 biến dạng, Phi Thanh Vân đáp trả dân mạng bằng bộ ảnh bikini nóng bỏng. Tuy nhiên, cư dân mạng tinh ý đã “soi” ra những bức ảnh photoshop lỗi của “Nữ hoàng dao kéo”.

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Từ khóa:   sao Việt chưa qua photoshop Hoa hậu Mai Phương Thúy Hương Tràm Nhã Phương Hồ Ngọc Hà Hoàng Thùy Linh Ngọc Trinh

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