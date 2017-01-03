Choáng trước giá trị món quà Công Vinh tặng Thủy Tiên nhân kỷ niệm 9 năm yêu nhau

Giải trí 03/01/2017 11:58

Fan hâm mộ không khỏi xuýt xoa trước độ chịu chi của Công Vinh khi mua quà tặng bà xã nhân dịp kỷ niệm 9 năm yêu nhau.

Công Vinh và Thủy Tiên hẹn hò từ cuối năm 2008 sau khi gặp nhau trong buổi chụp hình chung cho một tờ báo tuổi teen. Thời gian đầu, nhiều lời đồn cho rằng cả hai dựa hơi nhau để đánh bóng tên tuổi. Bỏ ngoài tai, chàng cầu thủ xứ Nghệ và nữ ca sĩ Kiên Giang quyết định cùng về chung một nhà, xây dựng mái ấm gia đình hạnh phúc. Hiện, cặp đôi đã có với nhau cô con gái út tên bé Gạo. Vừa qua, Công Vinh cũng tuyên bố giải nghệ thi đấu sau hơn 10 năm cống hiến cho nước nhà.

Đầu năm mới 2017, Công Vinh - Thủy Tiên có chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại Sapa. Đây cũng là dịp cặp đôi kỷ niệm 9 năm yêu nhau mặn nồng. Trên fanpage cá nhân, Thủy Tiên viết: "Ngày kỷ niệm 9 năm yêu nhau, thời gian trôi nhanh quá. Tạm biệt Sapa về nhà tối nay sinh nhật Gạo thôi".

Cũng nhân dịp này, Thủy Tiên khoe với fan hâm mộ chiếc đồng hồ được ông xã tặng. Món quà thuộc thương hiệu đồng hồ danh giá Chopard, có giá hơn 15.000 USD (tương đương hơn 340 triệu đồng) chưa bao gồm thuế.

Chia sẻ của Thủy Tiên nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng, hút hơn 100.000 lượt like và hàng trăm bình luận sau vài giờ. Đa số đều dành nhiều lời chúc tốt đẹp đến Công Vinh -Thủy Tiên và hi vọng cả hai sẽ mãi giữ được ngọn lửa hạnh phúc trong cuộc sống gia đình.

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