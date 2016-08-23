Choáng khi nghe hàng xóm tiết lộ công việc của mẹ Thúy Vi ở Vũng Tàu

Bên cạnh đó, Thúy Vi cũng thường xuyên đưa mẹ đi ăn uống, vui chơi... tại các nơi sang trọng, đắt đỏ... 9X Cà Mau cũng trở thành stylist cô mẹ, vì vậy, tuy ngoài 40 nhưng bà ngày càng 'sành điệu' hơn...Cô gái trẻ cũng trở thành người tư vấn thời trang cho mẹ. Bởi thế, mẹ cô mỗi ngày một "sành điệu" hơn.

Thông tin mẹ Thúy Vi làm ăn xa cũng nhận được sự tò mò của dân mạng. Theo đó, mẹ cô năm nay đã ngoài 40 tuổi nhưng trông vẫn rất trẻ trung, phong cách hiện đại, trước đây bà làm việc tại một spa ở Bà Rịa Vũng Tàu, hiện tại bà đã nghỉ việc ở nhà chỉ làm nội trợ. Trên Tri Thức Trẻ, Thúy Vi từng tuyên bố, hàng tháng cô chu cấp cho mẹ một số tiền để bà có thể tiêu xài mà không phải đi làm vất vả...

Theo Tri Thức Trẻ, Thúy Vi từng kể, hồi trẻ, mẹ cô rất đẹp. Tính mẹ Thúy Vi thì "xì tin, vui tính".

Tuy nhiên, qua các lời kể của hàng xóm, bình luận trên mạng xã hội thì mẹ Thúy Vi làm công việc khá nhạy cảm chứ không phải nhân viên spa như lời con gái bà kể. Chị N.N cho hay: "Cả cái tỉnh Cà Mau ai cũng biết mẹ Thúy Vi làm 'g*' ở ngoài Vũng Tàu. Bả vậy nên sao dạy con, giờ con gái cũng dạng y chang....".

Check in sang chảnh, khoe hàng hiệu đắt tiền... song khi có dịp trò chuyện với hàng xóm Thúy Vi thì chúng tôi có những thông tin khá bất ngờ. Theo đó, dưới quê, bố Thúy Vi làm nghề dạy đàn, bà ngoại lớn tuổi phải bán bánh mì kiếm sống, mẹ cô thì làm ăn xa ở Vũng Tàu...

Chính điều này khiến mọi người chứng kiến hoàn cảnh gia đình Thúy Vi dưới quê khá buồn. "Bố cô ấy hiền lắm, từ ngày con gái như vậy ông trở nên ít nói, ngại tiếp xúc với mọi người xung quanh. Còn bà ngoại cô ấy tuy già nhưng phải vất vả bán bánh mì kiếm sống qua ngày. Nếu cháu giàu có vậy mà sao để bà ngoại, gia đình mình phải khổ sở như vậy" - N.T, hàng xóm sát nhà Thúy Vi chia sẻ.

Trước đó, hình ảnh bà ngoại Thúy Vi phải ngồi lề đường bán bánh cũng được chia sẻ rộng rãi. Khoảnh khắc này khiến cô gái 18 tuổi nhận không ít chỉ trích, 'gạch đá' từ dư luận bởi họ nhận định cô 'bất hiếu', bỏ mặc gia đình...

Trả lời trên MTG, Thúy Vi phản bác rằng: "Đúng là ngoại em có bán bánh mì thật. Nhà em cũng không cho ngoại bán mà ngoại thích vậy. Chứ cứ nằm ở nhà thì ngoại không chịu, ngoại bán lâu rồi chứ không phải gần đây mới bán. Nhà em có cô tư, cô sáu cũng bán bánh theo dạng truyền thống. Nhiều khi ngoại bán bánh bị lỗ, em cũng thêm vào cho ngoại".

Cô gái quê Cà Mau cũng phủ nhận tin đồn gia đình cô cầm dao rượt đánh bà ngoại, và bày tỏ những việc này do hàng xóm bịa đặt... Thúy Vi tiết lộ thêm, trước giờ gia đình cô ít chơi với những người sống trong hẻm nên chắc vì thế họ không hài lòng... "Hiện tại, bà ngoại đang sống cùng cậu và cô ngay bên cạnh nhà em, cả nhà em yêu thương nhau, vui vẻ lắm" - cô chia sẻ trên MTG.

Trong khi đó, vì đăng trạng thái 'chửi' hàng xóm sống xung quanh nhà mình là nghèo, ít học... nên Thúy Vi khiến ai cũng bất bình. Dân Cà Mau từng tuyên bố: 'Cứ bắt gặp Thúy Vi là thẳng tay...".