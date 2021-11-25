Chi Pu hát live tại Mỹ, người khen tiến bộ, người chê như sắp hết hơi

Cô tự tin thể hiện bản hit "Anh Ơi Ở Lại" và khoe những vũ đạo sexy với "Mời Anh Vào Team Em" nhưng dân mạng lại tranh cãi gay gắt về giọng hát của cô.

Sáng 25/11 (giờ Việt Nam), đêm liveshow với sự xuất hiện của Bằng Kiều, Mạnh Quỳnh, Mai Tiến Dũng... đã chính thức diễn ra. Và lần này, Chi Pu cũng bất ngờ trở thành khách mời. Cô đã có phần thể hiện hát live ấn tượng trên sân khấu với 2 bài tủ của mình là Anh Ơi Ở Lại và Mời Anh Vào Team Em dành tặng khán giả tại Mỹ. Tuy nhiên, sau khi phần trình diễn của Chi Pu được chia sẻ công khai trên mạng xã hội, cộng đồng mạng lại nổ ra tranh cãi dữ dội. Nhiều nhận xét cho rằng Chi Pu đã có những khoảnh khắc cố gắng luyến láy khiến người nghe cảm thấy mệt mỏi chứ không hề làm cho giọng hát trở nên đăng cấp hơn.

Có ý kiến lại cho rằng cô hát giống như... hết hơi.

Hình ảnh cô trong buổi diễn tại Mỹ.

Buổi diễn có sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng.

Bình luận của dân mạng trước màn biểu diễn của Chi Pu.

Bên cạnh những lời chê bai thì Chi Pu cũng nhận được nhiều lời khen cho sự tiến bộ trong giọng hát.

Chi Pu ngày càng táo bạo, không những "thả rông đôi gò bồng đào" mà còn diện váy xẻ tà khoe 3 vòng nóng bỏng Dù không sở hữu đôi chân dài nhưng chiếc đầm này vẫn phát huy hết tác dụng, giúp Chi Pu khoe triệt để đôi gò bồng đảo căng đầy, khiến không ít cư dân mạng phải trầm trồ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-pu-hat-live-tai-my-nguoi-khen-tien-bo-nguoi-che-nhu-sap-het-hoi-438498.html