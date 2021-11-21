"Chị đại hột xoàn" Lý Nhã Kỳ diện váy trắng tinh khoe đôi gò bồng đảo căng đầy gợi cảm nhưng lại đi... ăn cá viên chiên vỉa hè

Đã nhiều lần chị đẹp Vibiz bị "bóc trần" nhan sắc khi vô tình chạm mặt "team qua đường" và những bà hàng xóm. Thế nhưng, vẻ ngoài đời thực của Lý Nhã Kỳ lần nào cũng khiến dân tình "xỉu ngang xỉu dọc" vì quá xuất sắc, U40 mà chẳng khác gái 18 đôi mươi là mấy. Đáng nói, tính cách "tưng tửng", sự vui vẻ lạc quan đầy sức sống của nữ diễn viên còn mang đến một nguồn năng lượng lớn cho bất cứ ai khi tiếp xúc.

Nhân ngày cuối tuần rảnh rỗi, chị đẹp cũng xúng xính váy áo ra ngoài thư giãn, vui chơi. Nhưng không chọn những nhà hàng sang trọng, có kẻ bưng người bê, nàng chọn ngay quán cá viên chiên vỉa hè ăn vô tư khiến "team qua đường" giật mình.