"Chị đại hột xoàn" Lý Nhã Kỳ diện váy trắng tinh khoe đôi gò bồng đảo căng đầy gợi cảm nhưng lại đi... ăn cá viên chiên vỉa hè

Giải trí 21/11/2021 14:28

Nhìn chị phây phây thế này ai nói chị đã là U40 cơ chứ.

Đã nhiều lần chị đẹp Vibiz bị "bóc trần" nhan sắc khi vô tình chạm mặt "team qua đường" và những bà hàng xóm. Thế nhưng, vẻ ngoài đời thực của Lý Nhã Kỳ lần nào cũng khiến dân tình "xỉu ngang xỉu dọc" vì quá xuất sắc, U40 mà chẳng khác gái 18 đôi mươi là mấy. Đáng nói, tính cách "tưng tửng", sự vui vẻ lạc quan đầy sức sống của nữ diễn viên còn mang đến một nguồn năng lượng lớn cho bất cứ ai khi tiếp xúc. 

Nhân ngày cuối tuần rảnh rỗi, chị đẹp cũng xúng xính váy áo ra ngoài thư giãn, vui chơi. Nhưng không chọn những nhà hàng sang trọng, có kẻ bưng người bê, nàng chọn ngay quán cá viên chiên vỉa hè ăn vô tư khiến "team qua đường" giật mình. 

'Chị đại hột xoàn' Lý Nhã Kỳ diện váy trắng tinh khoe đôi gò bồng đảo căng đầy gợi cảm nhưng lại đi... ăn cá viên chiên vỉa hè - Ảnh 1

Lý Nhã Kỳ diện váy trắng tinh khoe đôi gò bồng đảo căng đầy gợi cảm khi ngồi vỉa hè ăn cá viên chiên. Ai nấy đều xỉu ngang vì bất ngờ gặp được thần tượng ngoài đời thực, cô ấy lại quá thân thiện và xinh đẹp thế này.

'Chị đại hột xoàn' Lý Nhã Kỳ diện váy trắng tinh khoe đôi gò bồng đảo căng đầy gợi cảm nhưng lại đi... ăn cá viên chiên vỉa hè - Ảnh 2

Nhiều người cho biết cô nàng còn đẹp hơn trên ảnh, so với mấy ảnh sống ảo trên trang cá nhân của người đẹp thì chả khác nhau là mấy. 

'Chị đại hột xoàn' Lý Nhã Kỳ diện váy trắng tinh khoe đôi gò bồng đảo căng đầy gợi cảm nhưng lại đi... ăn cá viên chiên vỉa hè - Ảnh 3

Trước đó, Lý Nhã Kỳ từng bị bắt gặp ăn diện giản dị đến bất ngờ để đi giám sát công trình. Dù thân hình có vẻ hơi mũm mĩm nhưng không thể phủ nhận cô nàng sở hữu vòng 1 siêu khủng nhiều người mơ ước. 

'Chị đại hột xoàn' Lý Nhã Kỳ diện váy trắng tinh khoe đôi gò bồng đảo căng đầy gợi cảm nhưng lại đi... ăn cá viên chiên vỉa hè - Ảnh 4

"Chị đại hột xoàn" trứ danh của shobiz Việt. 

 

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