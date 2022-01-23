Chi Bảo được vợ trẻ mừng sinh nhật lúc nửa đêm, lại còn tặng quà khủng

Chi Bảo vừa bất ngờ vừa hạnh phúc vì bà xã mừng sinh nhật cực ấm áp.
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Mới đây, bà xã của diễn viên Chi Bảo là Lý Thùy Chang đã hào hứng khoe buổi tiệc sinh nhật tại gia dành cho chồng mình. Cô viết: "Cả nhà đợi qua đúng 12:00 đêm, đột nhập vào phòng dựng ông xã Chi Bảo dậy thổi nến sinh nhật. Cảm giác y như ngóng đến giao thừa. Năm nay Chang đã có thêm đồng minh rồi, nên đội hình rất mạnh. Chúc chồng yêu tuổi mới luôn thành công với những dự án tâm huyết trong năm nay và luôn là chỗ dựa vững chãi cho 2 mẹ con. Yêu cục kim cương to đùng".
Chi Bảo được vợ trẻ mừng sinh nhật
Dù tổ chức tại nhà nhưng vợ trẻ Chi Bảo mừng sinh nhật rất chu đáo
Dù tổ chức tại nhà nhưng vợ trẻ của Chi Bảo vẫn chuẩn bị đầy đủ bánh kem, hoa, quà.... để tạo không khí ấm cúng. Đặc biệt, cô nàng còn mang tặng chồng viên kim cương to đùng sáng chói đó là quý tử mới chào đời của cả hai. Được vợ tạo bất ngờ, Chi Bảo không giấu xúc động và gửi lời cảm ơn đến cô: "Kkk, cảm ơn vợ yêu, thật bất ngờ và tức cười, năm nay có cục quà to đùng".