Chi Bảo được vợ trẻ mừng sinh nhật lúc nửa đêm, lại còn tặng quà khủng

Mới đây, bà xã của diễn viên Chi Bảo là Lý Thùy Chang đã hào hứng khoe buổi tiệc sinh nhật tại gia dành cho chồng mình. Cô viết: "Cả nhà đợi qua đúng 12:00 đêm, đột nhập vào phòng dựng ông xã Chi Bảo dậy thổi nến sinh nhật. Cảm giác y như ngóng đến giao thừa. Năm nay Chang đã có thêm đồng minh rồi, nên đội hình rất mạnh. Chúc chồng yêu tuổi mới luôn thành công với những dự án tâm huyết trong năm nay và luôn là chỗ dựa vững chãi cho 2 mẹ con. Yêu cục kim cương to đùng".