Chàng trai gây chú ý với clip 'châm biếm' hai hot girl miệt thị ngực phẳng

Chàng trai 'Việt nam nói là làm' vừa gây sốt dân mạng khi làm clip 'bá đạo' gửi đến các hiện tượng mạng đang hot...

Tài khoản Facebook N.T là cái tên đang hot nhất mạng xã hội với hơn 300.000 lượt người theo dõi chỉ trong vài ngày. Chàng trai bỗng nổi tiếng khi ghi gây chú ý với loạt thách thức 'bá đạo' không giống ai trên trang cá nhân. Lần thứ 1 là chia sẻ: "Ảnh này được 40.000 like tôi sẽ tẩm xăng tự thiêu". Lần thứ 2 người này gây choáng hơn: "Ảnh được 100.000 like tôi sẽ tự dùng dao đâm một nhát vào người...". Khi thỏa được các điều kiện, người này đều thực hiện lời hứa và ghi hình lại. Nếu clip tẩm xăng 'tự thiêu' rồi nhảy xuống kênh Tân Hóa, TP HCM bị dân mạng 'ném đá' vì làm màu khi mặc đồ quá dày... Trường hợp 'tự đâm' cũng không đáng lo ngại với các vết trầy nhẹ ngoài da. Từ đó, không ít nhận định nam thanh niên cố tình tạo chiêu trò câu like, nổi tiếng trên mạng.

Mới đây, chàng trai này tiếp tục tạo sóng khi làm clip 'troll' hai hot girl miệt thị phụ nữ ngực phẳng cũng như gửi lời 'tâm tình' đến hiện tượng mạng Tùng Sơn. Theo đó, hai cô gái trong clip miệt thị có nickname Mon 2K - Ngân 98, V.T.N.N (SN 1998) và M.N (SN 2000). Hai cô nàng diện trang phục khá phóng khoáng, vui vẻ cười nói, thoải mái bình phẩm trong lip về những phụ nữ có ngực phẳng, cùng với đó là thái độ chế giễu, thách thức khiến dư luận bức xúc...

Hiện tượng 'Việt Nam nói là làm' dành cho hai hot girl các biệt danh tự chế như Võ Thị Hấu T*, Mona Bưởi B*... Bên cạnh đó anh cũng dùng những hiện vật là dưa hấu và bưởi để châm biến... Clip nhanh chóng nhận được hơn 500.000 lượt xem, 8.000 chia sẻ cùng hàng nghìn bình luận. Đa số ý kiến dân mạng đều cho rằng N.T cũng dùng chiêu trò hút quan tâm dư luận nên chẳng đáng mặt để lên án hai hot girl miệt thị người ngực phẳng. Dù nhận khá nhiều chỉ trích nhưng chàng trai này vẫn không mấy quan tâm và tiếp tục thực hiện những điều mình thích. M.N chia sẻ: "Bạn có hơn gì người khác mà chỉ trích họ, toàn câu like làm trò...". Bên cạnh đó, hai hot girl trên cũng lên tiếng xin lỗi cộng đồng mạng và muốn được sửa lỗi lầm của mình. Trước câu hỏi có sợ những gì mình làm hôm nay là vết nhơ không bao giờ xóa bỏ được, cho bản thân bạn và bố mẹ thì V.T.N.N (SN 1998) trả lời trên tờ Đất Việt rằng: "Cũng giống như bà Tưng, Hoàng Thuỳ Linh, họ có quyết tâm thay đổi và mọi người cũng đã hiểu cho họ, không còn ghét bỏ và dìm hàng như lúc trước. Mình cũng sẽ cố gắng thay đổi, để bản thân được hoàn thiện hơn trong mắt mọi người và hứa sẽ cố gắng không lêu lỏng ăn chơi, cư xử bồng bột để làm ba mẹ phải buồn và xấu hổ nữa". Xem thêm: vai trò của vitamin A đối với trẻ nhỏ, cách tẩy ria mép an toàn và hiệu quả

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