Cát Phượng suýt mất con vì chủ quan khi chăm bé sốt cao, ai làm mẹ rồi cũng nên đọc để rút kinh nghiệm

Giải trí 23/10/2017 20:47

Câu chuyện diễn viên Cát Phượng suýt mất con trai sau đây là bài học cảnh tỉnh cho hàng triệu bà mẹ vẫn chủ quan mỗi khi con sốt cao.

Những ngày qua, trang cá nhân của diễn viên Cát Phượng phủ đầy những thông tin về việc bé Bom, tên của cậu con trai của nữ diễn viên, phải nhập viện gây chú ý cho nhiều bà mẹ đang nuôi con nhỏ.

Sau khi con trai đã qua cơn nguy kịch, nữ diễn viên chia sẻ lại pha "thót tim" khi suýt mất con vì lầm tưởng con chỉ sốt siêu vi bình thường. Cụ thể, khi con trai bị sốt nhiều giờ liền không có dấu hiệu hạ nhiệt, Cát Phượng vội vàng đưa bé Bom đi bệnh viện nhưng tại đây bác sĩ không phát hiện ra bé bị sốt xuất huyết và yêu cầu đưa về nhà theo dõi.

Thế nhưng, khi về nhà, cậu bé càng sốt cao hơn và xuất hiện những cơn mê sảng. Không thể chờ đợi thêm, Cát Phượng tức tốc đưa con đến một bệnh viện khác thì đã chớm muộn vì máu của bé bị đông cứng không thể hút ra.

Cát Phượng suýt mất con vì chủ quan khi chăm bé sốt cao, ai làm mẹ rồi cũng nên đọc để rút kinh nghiệm - Ảnh 1
Cát Phượng khiến nhiều người thót tim khi kể lại thời khắc đưa con trai vào bệnh viện - Ảnh: FBNV

"Quay lại những ngày đầu Bom sốt cao 40 độ, đưa vào bệnh viện H.M cấp cứu đêm 14/10, các bác sĩ lấy máu xét nghiệm và cho thuốc uống.  Bác sĩ nói: Sốt siêu vi và cho về. Đêm 14 - đêm 15, vẫn không hạ sốt , ban ngày cũng không hạ, vẫn 39,7 đến 40 độ. Bom nằm mê man, miệng nói sảng đủ thứ.

Trưa ngày 16, bom đòi tắm và nói nhảm tùm lum, thấy không ổn Cát đưa vào bệnh viện. Vừa vào chưa kịp nói gì, các cô Y tá thấy Cát và nói: 'mắt cháu đừ quá , tay chân lạnh và tái. Cát ngồi đợi xíu!'

Thế là cô y tá đưa Bom vào cấp cứu và dội nước lên đầu Bom. Xong đưa Bom đi lấy máu nhưng máu đã đông cứng không rút máu ra được. Thế là bác sĩ chích mũi thuốc và cho Bom nằm, sau đó bắt Cát chạy mua dừa cho Bom uống, cuối cùng nằm chờ cũng tầm 3 tiếng, 3 tiếng uống nước và nước dừa, sau đó lấy máu. Máu đã lấy đươc xíu, xét nghiệm:  Sốt xuất huyết.  Lúc đó Bom chỉ lết thôi vì tay chân run không còn đi được.

Lời khuyên đến các Mẹ: Nếu con mình có sốt, đưa thẳng vào Bệnh viện Nhiệt Đới! Bệnh viện này trùm về sốt, lấy máu xét nghiệm là biết ngay sốt siêu vi hay sốt xuất huyết” - Cát Phượng cảnh báo các bà mẹ trẻ cần nhanh chân đưa con đi khám khi phát hiện bé sốt nhiều giờ không hạ.

Qua nhiều ngày điều trị, nữ diễn viên cho biết bé Bom đã qua cơn nguy kịch và có thể ngồi dậy ăn uống bình thường. 

"Mém xíu nữa, Bom không cấp cứu kịp thì coi như mẹ đã mất tiêu con rồi" - Cát Phượng nhớ lại pha "thót tim" khi suýt mất con.

Cát Phượng suýt mất con vì chủ quan khi chăm bé sốt cao, ai làm mẹ rồi cũng nên đọc để rút kinh nghiệm - Ảnh 2
Chia sẻ mới nhất của Cát Phượng về tình trạng của bé Bom sau khi xuất viện - Ảnh: FBNV

Cát Phượng suýt mất con vì chủ quan khi chăm bé sốt cao, ai làm mẹ rồi cũng nên đọc để rút kinh nghiệm - Ảnh 3
Hiện tại, Bom đã có thể ăn uống bình thường nhưng vẫn còn nhiều dấu hiệu lạ khiến Cát Phượng lo lắng - Ảnh: FBNV

Cát Phượng suýt mất con vì chủ quan khi chăm bé sốt cao, ai làm mẹ rồi cũng nên đọc để rút kinh nghiệm - Ảnh 4
Hai mẹ con chụp hình với nhau tại bệnh viện sau khi Bom hạ sốt - Ảnh: FBNV

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