Cặp nam nữ nude 100% thể hiện nỗi đau cá chết ở miền Trung gây sốt trên mạng

Giải trí 26/04/2016 11:03

Bộ ảnh khỏa thân của đôi nam nữ thể hiện nỗi đau cá chết hàng loạt tại miền Trung được cộng đồng mạng lan tỏa chóng mặt.

Ngày 25/4, một nhiếp ảnh gia với nickname Rosy Vũ đã đăng tải một loạt ảnh khỏa thân với chủ đề tâm trạng của mình với sựt? việc cá chết hàng loạt tại miền trung. Bộ ảnh được chú thích là để thể hiện những quằn quại, đau đớn, rồi gục ngã của nữ nhiếp ảnh gia.

Cặp nam nữ nude 100% thể hiện nỗi đau cá chết ở miền Trung gây sốt trên mạng - Ảnh 1

Cặp nam nữ nude 100% thể hiện nỗi đau cá chết ở miền Trung gây sốt trên mạng - Ảnh 2

Cặp nam nữ nude 100% thể hiện nỗi đau cá chết ở miền Trung gây sốt trên mạng - Ảnh 3

Cặp nam nữ nude 100% thể hiện nỗi đau cá chết ở miền Trung gây sốt trên mạng - Ảnh 4

Cặp nam nữ nude 100% thể hiện nỗi đau cá chết ở miền Trung gây sốt trên mạng - Ảnh 5

 

Cặp nam nữ nude 100% thể hiện nỗi đau cá chết ở miền Trung gây sốt trên mạng - Ảnh 6

Cặp nam nữ nude 100% thể hiện nỗi đau cá chết ở miền Trung gây sốt trên mạng - Ảnh 7

 

Cặp nam nữ nude 100% thể hiện nỗi đau cá chết ở miền Trung gây sốt trên mạng - Ảnh 8

Cặp nam nữ nude 100% thể hiện nỗi đau cá chết ở miền Trung gây sốt trên mạng - Ảnh 9

 

Cặp nam nữ nude 100% thể hiện nỗi đau cá chết ở miền Trung gây sốt trên mạng - Ảnh 10

Cặp nam nữ nude 100% thể hiện nỗi đau cá chết ở miền Trung gây sốt trên mạng - Ảnh 11
Một vài tấm hình trong bộ ảnh nhạy cảm bảo vệ môi trường của Rosy Vũ.

Rosy Vũ cho biết, hình ảnh cá chết trắng những ngày qua tại bốn tỉnh miền Trung đã thôi thúc bản thân chị phải thực hiện một điều gì đó trước những sự việc đau lòng này.

Và như thế, bộ ảnh với thông điệp "Hãy bảo vệ thiên nhiên và môi trường" và ý tưởng: "Sự giao hòa với thiên nhiên" và "Hậu quả của việc môi trường bị hủy hoại" đã ra đời.

Cặp nam nữ nude 100% thể hiện nỗi đau cá chết ở miền Trung gây sốt trên mạng - Ảnh 12

Bộ ảnh được đăng tải đã nhận được những ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng. Các khán giả lên án sự mưu cầu nổi tiếng của chủ nhân những bức ảnh giữa nỗi đau của đồng bào miền Trung.

Một số người cười chê về kỹ thuật non kém, cách thể hiện thừa dung tục, thiếu nghệ thuật của chủ nhân. Rất nhiều khán giả cho rằng đây mới chính là cách làm ô nhiễm môi trường. 

Có người cho rằng, khỏa thân không phải cách để thể hiện nỗi đau trước một vấn đề lớn, liên quan tới việc mưu sinh và môi trường sống của hàng triệu người dân dọc bãi biển miền Trung như cách nhiếp ảnh gia vừa thực hiện. Thậm chí, nó còn gây phản cảm không nhỏ khi người dân cả nước còn đang quan tâm tới diễn biến sự việc đau lòng, thì bộ ảnh 'quằn quại' mang danh nghệ thuật được tung ra.

 

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