Cặp đôi dính nghi án 'ngáo đá' quay clip nóng chia sẻ trên Facebook

Cộng đồng mạng Việt đồng loạt lan tỏa chóng mặt sự việc và 'ngóng' full clip của cặp đôi trẻ.

Vừa qua, trên các diễn đàn giải trí đồng loạt chia sẻ thông tin một cặp đôi trẻ lộ clip nhạy cảm gây xôn xao mạng xã hội. Theo đó, nam thanh niên trong clip được cho là 'ngáo đá', không làm chủ được hành động của mình khi ghi hình lại cảnh quan hệ nam nữ với bạn gái rồi chia sẻ trực tiếp lên trang cá nhân.

Clip nhanh chóng được lan tỏa rộng rãi, nhiều thành viên mạng còn ghi lại màn hình và chia sẻ vào các hội, nhóm... với đông đảo thành viên.

Sau vài giờ, clip nóng này cũng được chủ nhân gỡ xuống và đồng thời khóa trang cá nhân. Hình ảnh đời thường của 2 nhân vật chính cũng được dân mạng lưu lại. Một bình luận cho hay: "So sánh hình xăm trên vai cô gái trong clip với hình ảnh mọi người đang share thì khớp hoàn toàn...".

Hàng loạt topic có nội dung tương tự nhau xuất hiện: 'Mình đang giữ clip của cặp đôi này, inbox sẽ gửi full nhé...". Những status này nhận được sự tương tác cao, thậm chí người chia sẻ cũng khá choáng khi có hàng trăm người liên tục nhắn tin với mục đích 'đòi clip'...

Trước đó, vào tháng 6/2010, nạn nhân tên Hằng (15 tuổi, ở huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) đã dại dột tìm đến cái chết khi clip quay cảnh quan hệ nam nữ của cô cùng bạn trai bị lan truyền trên mạng xã hội.

Theo đó, người tung clip chính là bạn trai cô tên Lộc (sinh năm 1994, ở cùng huyện) khi cả hai xảy ra mâu thuẫn. Nhanh chóng clip được phát tán với tốc độ chóng mặt. Khi trang cá nhân của Hằng được mọi người tìm ra, dân mạng tiếp tục vào bình luận, chỉ trích... khiến cô gái gặp sức ép nặng nề.

Không vượt qua cú sốc quá lớn này, nữ sinh 15 tuổi uống thuốc diệt cỏ để tự tử. Dù gia đình sớm phát hiện đưa đi cấp cứu nhưng chất độc đã cướp đi mãi mãi mạng sống của cô...

Qua vụ việc đau lòng của Hằng là lời cảnh tỉnh với tình yêu của giới trẻ, nhất là khi giới trẻ sử dụng mạng xã hội như công cụ để trả thù, tự do chia sẻ những nội dung nhạy cảm một cách thái quá...

Bên cạnh đó, những thành viên mạng ra sức lan truyền clip cùng những bình luận vô tâm, chế giễu... đã phần nào góp phần tạo áp lực khiến nữ sinh có hành động dại dột...

Trao đổi với PGS.TS Huỳnh Văn Sơn, ông nhận định rằng, văn hóa mạng hiện nay rất đáng báo động, khi nhiều người vẫn đang vô tư cho mình quyền lên án, ném đá người khác theo... phong trào. "Chỉ cần vài cái gõ phím, sau vài giây, họ đã làm cho người khác "lên bờ xuống ruộng". Đau lòng hơn, nhiều em dại dột tìm đến cái chết, như trường hợp của nữ sinh Hằng..." - TS Sơn bày tỏ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cap-doi-dinh-nghi-an-ngao-da-quay-clip-nong-chia-se-tren-facebook-152586.html