Căn hộ sang trọng, ngắm trọn Sài Gòn Minh Thuận từng sinh sống

Cố ca sĩ 47 tuổi từng sở hữu căn hộ trên cao có thể ngắm nhìn trọn Sài Gòn...

Ngày 18/9 vừa qua, dư luận chấn động trước thông tin Minh Thuận (Nguyễn Minh Thuận, SN 1969) qua đời sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư phổi. Sự ra đi của nam nghệ sĩ tài năng khiến bạn bè, người thân, fan hâm mộ... đều bàng hoàng, xót xa. Chương trình Không gian đẹp trên VTV3 do Quyền Linh dẫn chương trình từng có dịp đến thăm căn hộ sang trọng của Minh Thuận tại TP HCM. Nam ca sĩ chia sẻ, anh có tham khảo một người bạn làm kiến trúc về khâu thiết kế. Tuy nhiên, đa phần mọi chi tiết trong nhà đều do Minh Thuận chăm chút trong nhiều năm liền để có một không gian sống phù hợp nhất.

Căn hộ của Minh Thuận được thiết kế với hai tông màu chủ đạo là đen - trắng. Theo đó, anh muốn tiết giảm màu sắc để mang lại sự hài hòa. Màu sắc là vấn đề chính mà Minh Thuận phải tham khảo kiến trúc sư. Bởi, ngoài màu yêu thích thì mọi vật dụng trong không gian phải phù hợp, không chọi nhau. Nam ca sĩ cho hay, căn hộ có 3 phòng ngủ nhưng anh chỉ tận dụng tối đa một phòng để làm việc, sinh hoạt và thư giãn... Anh cũng dành 1 phòng cho khách, nhất là gia đình khi có dịp bên Mỹ về thăm quê.

MC Quyền Linh khá ấn tượng với trần phòng ngủ của Minh Thuận. Theo đó, giọng ca 'Tình Thơ' thiết kế hệ thống đèn chiếu sáng riêng cho trần nhà khi có thể thay đổi màu sắc theo từng tâm trạng tùy ý. Phòng ngủ của Minh Thuận cũng khá nổi bật với góc sưu tập nước hoa với nhiều thương hiệu nổi tiếng. Anh cho hay, ngoài tự sưu tập thì cũng có phần do gia đình, khán giả... tặng. Bên cạnh đó, mỗi loại nước hoa theo Minh Thuận đều mang một ý nghĩa nhất định. Clip thăm nhà Minh Thuận trong chương trình Không gian sống:

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