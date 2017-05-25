Hầu hết mọi người đều tỏ ra xót xa, thương cảm cho người phụ nữ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, mặn mà nhưng lại gặp bất hạnh trong hôn nhân này.

Vài ngày gần đây, cư dân mạng được dịp xôn xao khi một phụ nữ lên tiếng tố Top 10 Hoa hậu Việt Nam Võ Hồng Ngọc Huệ phá hoại hạnh phúc gia đình, khiến người phụ nữ này và chồng ly dị sau 11 năm bên nhau.

Tài khoản facebook này cho biết chị và chồng yêu nhau từ những năm học cấp 3, gắn bó với nhau hơn 10 năm trời rồi tan vỡ khi anh chồng gặp Võ Hồng Ngọc Huệ. Chị tiết lộ, hai người gặp nhau trong một chuyến đi từ Mỹ về Việt Nam. K.T.L cho rằng người đàn ông rất đáng trách khi để người thứ ba chen chân vào gia đình; tuy nhiên, "nếu không có những cô gái sẵn sàng lên giường và thoả mãn nhục dục của những người đàn ông thì làm sao có những giây phút nhói lòng của những người vợ? Nếu các em không bật đèn xanh thì ai đụng vào ng các em. Em trẻ, em xinh, em là sinh viên một trường tốt, nhưng những thứ ấy có nghĩa gì nếu em không có nhân đức... vậy thì y đức của em sau này cũng nên đặt dấu chấm hỏi".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/can-canh-nhan-sac-xinh-dep-man-ma-cua-nguoi-phu-nu-to-top-10-hoa-hau-vn-giat-chong-202475.html