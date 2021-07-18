Các nhóc tỳ nhà sao Việt chiếm trọn “Spostlight” của bố mẹ, cặp song sinh nhà Hà Hồ - Kim Lý đứng số 1

Trước khi mang thai ca sỹ Hồ Ngọc Hà đã không ít lần tránh né việc mình mang thai trước báo chí. Nhưng sau khi hạ sinh cặp sinh đôi Lisa và Leon thì nữ ca sỹ không ngại chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu, hài hước của hai cô cậu trên trang cá nhân của mình. Vẻ đáng yêu của cô công chúa Lisa đã làm không ít những ông bố, bà mẹ muốn sinh một đứa. Còn về về Leon, anh chàng nhỏ này có một sự hài hước không hề nhẹ với những biểu cảm khiến người hâm mộ phải bật cười. Được sinh ra trong một gia đình có bố mẹ đều là những người nổi tiếng nên hai nhóc tỳ này luôn được công chúng quan tâm.

Bé Winnie tên thật là Ông Yên Nhi, là con gái đầu lòng của Đông Nhi và Ông Cao Thắng được xem là cô bé may mắn “sinh ra ngay vạch đích”. Có bố và mẹ đều là sao hạng A của giới giải trí và bố là người kế thừa tập đoàn nhựa và có công ty giải trí riêng.

Đông Nhi từng chia sẻ, cô là một người “cuồng” con gái khi cô dành toàn bộ quỹ thời gian để chăm sóc cho con và dù có đi làm cũng mang bé theo bên cạnh. Bên cạnh đó, Ông Cao Thắng cũng dành thời gian cho con gái cưng của mình khi anh luôn sắp xếp công việc nhanh chóng và về với con gái. Sự đáng yêu của công nàng công chúa nhà Đông Nhi đã chiếm trọn Spostlight của bố mẹ. Khi những khoảnh khắc đời thường của cô bé được Đông Nhi đăng tải trên trang cá nhân của mình đều dành hết về phía cô bé nhỏ Winnie.

Winnie con gái đầu lòng của Đông Nhi. Ảnh: Internet

Cô bé Winnie hóa thân thành một bà cô đáng yêu cùng mẹ. Ảnh internet

Nina – Con gái rapper Suboi

Cô công chúa nhỏ của Suboi được sinh vào ngày 22/1/2020. Cô bé cũng đã gia nhập hội những cô nàng, anh chàng có bố mẹ là người nổi tiếng. Hứa hẹn đây sẽ là nhân tố mới khuấy đảo “trái tim” của những ai mê trẻ con.

Nina con gái của nữ rapper Suboi. Ảnh: Internet

Gia đình của cô bé Nani. Ảnh: Internet

Max – Con trai Á hậu Hoàng Oanh

Vào đầu tháng 8/2020 Á hậu Hoàng Oanh đã hạ sinh một cậu con trai lai Tây được thừa hưởng từ ông bố người Mỹ của mình. Bé Max từ khi chào đời được đánh giá là “cực phẩm sao nhí” hay “nhóc Tây mắt hí” mà người mẹ của cậu bé đặt cho. Cậu nhóc tỳ nhà Hoàng Oanh sở hữu toàn bộ những gì đẹp nhất từ bố mẹ của mình. Khi có đôi mắt được xem là giống Hoàng Oanh và mũi cao, da trắng, chân dài được hưởng từ người bố. Hiện tại cậu bé đang ở Singapore cùng bố mẹ của mình.

Nét đáng yêu lai Tây của cậu bé Max. Ảnh: Internet

Gia đình Hoàng Oanh. Ảnh: Internet

Suchin – Con gái Cường Đô La và Đàm Thu Trang

Cường Đô La hiện tại đã lên chức bố lần hai khi vợ của anh người mẫu Đàm Thu Trang đã hạ sinh một bé gái vào tháng 8/2020. Vị đại gia phố núi từng khiến người hâm mộ sửng sốt khi chi hẳn 600 triệu mua túi xách tặng con gái khi chỉ mới 1 tháng tuổi. Bên cạnh đó anh còn chi hẳn một số tiền lớn để tậu một chiếc xe hơi tặng con gái của mình. Cô bé Suchin vừa sinh ra đã được bố và mẹ chăm sóc và dành tặng những điều tốt. Hứa hẹn đây cũng chính là nhân tố mới trong truyền thuyết “con nhà người ta”.

Cường Đô La khoe ảnh cận cảnh con gái. Ảnh: Internet

Nét đáng yêu của cô bé Suchin. Ảnh internet

Mickey và Jerry – Cặp song sinh nhà Dương Khắc Linh và Sara Lưu

Hai cậu nhóc tỳ song sinh nhà Dương Khắc Linh có tên thật là Gia Khang (Mickey) và Gia Khôi (Jerry), hai cậu bé sinh vào ngày 21/10/2020. Mickey và Jerry sở hữu những đường nét rất giống bố của mình. Từ khi được sinh ra cả hai được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nét đáng yêu, dễ thương từ hai cậu bé làm không ít sao Việt khác có con và muốn đã đặt hàng làm “xui gia”.

Gia đinh nhạc sĩ Dương Khắc Linh. Ảnh: Internet