BTC Hoa hậu Hoàn vũ VN quyên góp 1 kg vàng, dành toàn bộ tiền bán vé giúp người dân khắc phục hậu quả bão số 12

Giải trí 20/11/2017 13:35

BTC Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và các nhà tài trợ vừa quyên góp giúp đỡ người dân Khánh Hòa chịu thiệt hại sau cơn bão số 12 số tiền từ thiện 1 tỷ đồng cùng 1 kg vàng.

Trong tập 8 của chương trình Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam phát sóng trên ANTV, khán giả được xem lại toàn bộ những hoạt động thiện nguyện của ban tổ chức (BTC) và thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ hướng đến người dân chịu thiệt hại nặng nề sau bão số 12.

Theo Zing, sau đêm bán kết cuộc thi, BTC và top 45 thí sinh đã tổ chức thăm hỏi, động viên, trao quà cho người dân tại Khánh Hòa.

BTC Hoa hậu Hoàn vũ VN quyên góp 1 kg vàng, dành toàn bộ tiền bán vé giúp người dân khắc phục hậu quả bão số 12 - Ảnh 1
Nhà tài trợ chính của chương trình Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 ủng hộ 1 kg vàng cho người thiệt hại sau cơn bão số 12 - Ảnh: Báo Khánh Hòa

Cũng trong hành trình thiện nguyện này, BTC và nhà tài trợ đã ủng hộ người dân 1 tỷ đồng. Đặc biệt, nhà tài trợ chính của chương trình đã ủng hộ 1 kg vàng 9999 giúp khắc phục và cứu trợ người dân ổn định cuộc sống sau bão.

Sau đó, đoàn cũng trao tận tay hơn 100 suất quà, mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng tiền mặt cho những hộ gia đình chịu thiệt hại nặng của cơn bão ở xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh.

BTC Hoa hậu Hoàn vũ VN quyên góp 1 kg vàng, dành toàn bộ tiền bán vé giúp người dân khắc phục hậu quả bão số 12 - Ảnh 2
Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ đến thăm hỏi và động viên người dân sau bão - Ảnh: Zing

Đặc biệt, đoàn còn trao cho mỗi hộ gia đình có người thân thiệt mạng do bão là 10 triệu đồng và 6 triệu đồng cho hộ dân có người thân bị thương nghiêm trọng. Chưa dừng lại đó, BTC chương trình còn quyên góp 30 triệu đồng cho chùa Phổ Đà Sơn tại huyện Diên Khánh khắc phục lại mái chùa bị tốc.

BTC Hoa hậu Hoàn vũ VN quyên góp 1 kg vàng, dành toàn bộ tiền bán vé giúp người dân khắc phục hậu quả bão số 12 - Ảnh 3
Top 45 thí sinh cũng trao phần quà là 30 triệu đồng tiền mặt giúp chùa Phổ Đà Sơn khắc phục hậu quả sau bão - Ảnh: Zing

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