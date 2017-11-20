BTC Hoa hậu Hoàn vũ VN quyên góp 1 kg vàng, dành toàn bộ tiền bán vé giúp người dân khắc phục hậu quả bão số 12

Trong tập 8 của chương trình Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam phát sóng trên ANTV, khán giả được xem lại toàn bộ những hoạt động thiện nguyện của ban tổ chức (BTC) và thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ hướng đến người dân chịu thiệt hại nặng nề sau bão số 12.

Theo Zing, sau đêm bán kết cuộc thi, BTC và top 45 thí sinh đã tổ chức thăm hỏi, động viên, trao quà cho người dân tại Khánh Hòa.