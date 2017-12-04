Bỏng hết cả mắt khi xem lại loạt ảnh nóng táo bạo của Bình Minh và các bạn diễn nữ trên phim

Giải trí 04/12/2017 16:11

Xem lại những cảnh nóng của Bình Minh và các bạn diễn trong phim, nhiều người cho rằng sẽ thật khó để anh luôn giữ tròn sự chung thủy với bà xã Anh Thơ.

Mới đây, trên mạng xã hội bỗng rộ lên nghi vấn Bình Minh và Trương Quỳnh Anh có mối quan hệ ngoài luồng khi những bức ảnh nhạy cảm của cặp đôi bị lan truyền. Ngay sau đó, Bình Minh đã lên tiếng thanh minh rằng đó chỉ là những khoảnh khắc hai anh em vui đùa trong hậu trường quay phim Thề không gục ngã.

"Những hình ảnh đó chỉ là hình hậu trường trong phim, mong mọi người hiểu và đừng thổi phồng câu chuyện lên" - Bình Minh trả lời trên Zing. Về phía Trương Quỳnh Anh, tuy không trả lời báo chí nhưng cô đã xóa hết những bức ảnh được đăng tải trong mấy ngày gần đây, đồng thời khóa bình luận Facebook để tránh bị cư dân mạng công kích.

Bỏng hết cả mắt khi xem lại loạt ảnh nóng táo bạo của Bình Minh và các bạn diễn nữ trên phim - Ảnh 1
Một trong những bức ảnh tình tứ giữa Trương Quỳnh Anh và Bình Minh bị lộ ra ngoài - Ảnh: Internet

Tuy vậy, rất nhiều người vẫn tò mò muốn biết sự thật ẩn giấu đằng sau câu chuyện trên. Và liệu có hay không việc Tim từng đánh ghen với Bình Minh ngay tại Liên hoan phim Việt Nam ở Đà Nẵng vừa diễn ra mới vẫn luôn là câu hỏi được các fan quan tâm ở thời điểm này.

Trong khi mạng xã hội đang xôn xao bàn tán thì Anh Thơ - vợ Bình Minh tỏ ra khá dửng dưng. Hiện tại, chị đang công tác ở Úc và không mấy bận tâm đến tin đồn bị chồng “cắm sừng”. Nhiều người cho rằng Anh Thơ chỉ là đang cố gắng mạnh mẽ để chèo lái con thuyền hôn nhân tiếp tục vượt qua sóng gió.

Theo quan điểm của cư dân mạng, vợ Bình Minh vốn dĩ đã quá quen với chuyện chồng thân mật với bạn diễn trên phim. Thậm chí, ngoài đời cũng không ít lần Bình Minh vướng ồn ào "phim giả tình thật" với các chân dài nóng bỏng. Do vậy, hầu hết mọi người đoán rằng bà xã nam MC lại tiếp tục chọn cách cư xử quen thuộc như trước đây để giảm nhẹ tính chất nghiêm trọng của vụ việc.

Bỏng hết cả mắt khi xem lại loạt ảnh nóng táo bạo của Bình Minh và các bạn diễn nữ trên phim - Ảnh 2
Một cảnh nóng gây đỏ mặt giữa Bình Minh và Việt Hương trong phim Gái già lắm chiêu - Ảnh: Internet

Bỏng hết cả mắt khi xem lại loạt ảnh nóng táo bạo của Bình Minh và các bạn diễn nữ trên phim - Ảnh 3

Bỏng hết cả mắt khi xem lại loạt ảnh nóng táo bạo của Bình Minh và các bạn diễn nữ trên phim - Ảnh 4

Bỏng hết cả mắt khi xem lại loạt ảnh nóng táo bạo của Bình Minh và các bạn diễn nữ trên phim - Ảnh 5

Bỏng hết cả mắt khi xem lại loạt ảnh nóng táo bạo của Bình Minh và các bạn diễn nữ trên phim - Ảnh 6
Ngoài Việt Hương, Bình Minh còn có rất nhiều cảnh nóng khác với Diễm My 9X trong Gái già lắm chiêu - Ảnh: Internet

Bỏng hết cả mắt khi xem lại loạt ảnh nóng táo bạo của Bình Minh và các bạn diễn nữ trên phim - Ảnh 7
Những phân cảnh khiến người xem "ngượng chín mặt" - Ảnh: Internet

Bỏng hết cả mắt khi xem lại loạt ảnh nóng táo bạo của Bình Minh và các bạn diễn nữ trên phim - Ảnh 8
Cảnh hôn nhau nóng mắt giữa Bình Minh và Kỳ Hân trong phim Những ngọn nến trong đêm 2 - Ảnh: Internet

Bỏng hết cả mắt khi xem lại loạt ảnh nóng táo bạo của Bình Minh và các bạn diễn nữ trên phim - Ảnh 9
Ngoài ra, Bình Minh cũng từng đóng cảnh nóng với Đinh Ngọc Diệp - Ảnh: Internet

Bỏng hết cả mắt khi xem lại loạt ảnh nóng táo bạo của Bình Minh và các bạn diễn nữ trên phim - Ảnh 10
Cả hai diễn nhiều cảnh tình tứ dưới nước trong bộ phim Lộc Phát của đạo diễn Lê Bảo Trung chiếu dịp Tết 2016 - Ảnh: Internet

Khẳng định ảnh tình tứ với Trương Quỳnh Anh chỉ là ảnh hậu trường, Bình Minh bị dân mạng bóc mẽ nói dối vì thứ này đây

Khẳng định ảnh tình tứ với Trương Quỳnh Anh chỉ là ảnh hậu trường, Bình Minh bị dân mạng bóc mẽ nói dối vì thứ này đây

Bình Minh khẳng định những hình ảnh thân mật với Trương Quỳnh Anh chỉ là ảnh hậu trường phim được chụp năm 2015, nhưng chiếc áo của nam diễn viên mặc lại chỉ xuất hiện ở năm 2016. Sự thật bị dân mạng bóc mẽ khiến nhiều người càng thêm hoang mang, hiếu kỳ.

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Từ khóa:   Bình Minh vợ Bình Minh nghi án ngoại tình Bình Minh - Trương Quỳnh Anh

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